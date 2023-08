Le drive-in d’Earlville commence des visites régulières avec de nouveaux propriétaires – Shaw Local

Le lendemain d’un rendez-vous au cinéma drive-in d’Earlville, Paul Bottomley a proposé à sa désormais épouse Shelley.

C’était le début d’une histoire d’amour de film, de pop-corn et de nuits d’été le long de l’US 34.

Après le décès inattendu du propriétaire Ron Magnoni Jr. en février, les Bottomley avaient un défi de taille à relever : comment maintenir l’entreprise qu’ils aimaient dans sa 70e année.

Paul Bottomley était occupé jeudi à travailler en cuisine la veille de l’ouverture d’un double long métrage « Barbie » / « The Flash » vendredi soir, les premières projections après un début de saison retardé. Il est dans et autour du drive-in depuis qu’il est adolescent.

« C’est le Mr. Fix-It », a déclaré Shelley Bottomley, perchée sur un tabouret derrière le comptoir du stand de concession qui est resté inchangé depuis des décennies, « et je m’occupe de tout ici. »

Le bâtiment abritant le projecteur, les salles de bains et le stand de concession reste le même qu’il y a des années. À quelques exceptions près, comme les nouvelles caisses enregistreuses acceptant les cartes de crédit et le projecteur numérique, le drive-in a toujours des haut-parleurs de fenêtre et une double fonction qui démarre au crépuscule.

L’héritage de Magnoni et du propriétaire avant lui, Charles Dyas, peut être vu dans les vieilles photos et les talons de billets encadrés sur les murs. Le drive-in à écran unique a ouvert ses portes en juin 1954 et a été exploité par la famille Dyas jusqu’en 1994, date à laquelle il a été acheté par Magnoni.

« Chas et Ron tenaient catégoriquement à ce que le pop-corn soit frais tous les soirs », a déclaré Shelley Bottomley, qui parlait comme si les deux opérateurs décédés étaient toujours dans la pièce.

Le drive-in est sombre depuis l’automne dernier alors que les Bottomley ont traité de nombreux problèmes juridiques et logistiques avec les fournisseurs et les distributeurs de films.

« Chas était très important pour Paul », a déclaré Shelley, sa voix se brisant pour retenir ses larmes, « et Ron était le témoin de notre mariage. »

« Ron était plus qu’un ami, probablement plus qu’un frère », a-t-elle ajouté, « s’il appelait à minuit avec un problème avec le projecteur, il ne fait aucun doute que Paul irait. »

Paul est très fier de l’histoire du lieu, avec des signes manuscrits sur une ancienne radio à ondes courtes de Montgomery Ward dans la salle de projection qui dit « Ne pas toucher », apposés avec du ruban adhésif sur la poignée.

« La semaine dernière, quelqu’un a tiré l’antenne dessus et elle s’est légèrement pliée », a-t-il déclaré. « Cette radio a été la première chose que Ron a achetée avec l’argent qu’il a gagné grâce à sa route papier. »

Les anciens haut-parleurs de fenêtre attendent d’être réparés au drive-in d’Earlville. (Charles Van Horn)

Le nouveau projecteur numérique, doté d’un émetteur radio FM pour envoyer de l’audio aux clients, se trouve à côté d’une vieille machine à bobines à la retraite. À côté de cela, une boîte en carton repose sur le sol remplie de vieux haut-parleurs de fenêtre marqués d’une autre note, indiquant simplement « mauvais ».

Paul bricole les haut-parleurs et les câbles sur un petit établi, essayant de garder une longueur d’avance sur l’usure inévitable du temps et des accidents.

« Vous pouvez voir où celui-ci est tombé et où les rivets se sont cassés », a-t-il déclaré en tenant un haut-parleur avec un nouveau crochet de fenêtre installé. « Parfois, ils tombent et frappent le poteau. »

Les nouveaux propriétaires d’entreprise semblent avoir surmonté tous les principaux obstacles qui ont gardé l’endroit sombre cette année, y compris le lancement d’un nouveau site Web, 34DriveIn.com.

« Nous avons de la place pour 300 voitures en théorie », a déclaré Paul, « mais à environ 200, il y a du monde. »

Le Drive-In de la Route 34 sera ouvert tous les vendredis, samedis et dimanches jusqu’à la fin octobre. Les portes ouvrent à 19 h et le premier film commence au crépuscule. « Barbie » et « The Flash » sont prévus du 4 au 6 août et du 11 au 13 août.