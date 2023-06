Le dresseur d’animaux sauvages de Tiger King, ‘Doc’ Antle, est condamné pour trafic d’espèces sauvages

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Un collectionneur d’animaux exotiques et propriétaire d’un zoo privé présenté dans la série documentaire « Tiger King » a été condamné en Virginie pour avoir acheté des lionceaux en voie de disparition.

Bhagavan « Doc » Antle a été accusé d’avoir acheté les oursons dans le comté de Frederick, en Virginie, pour aider à générer du trafic vers son zoo en Caroline du Sud, selon le procureur général de Virginie, Jason Miyares.

Antle a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de trafic d’espèces sauvages et de complot en vue de trafic d’espèces sauvages après qu’un jury l’a reconnu coupable.

Le collectionneur d’animaux exotiques était l’un des nombreux présentés dans le documentaire Tiger King Netflix.

Antle a été acquitté de cinq chefs de cruauté envers les animaux et quatre autres ont été rejetés par un juge. Les deux filles adultes du collectionneur ont également été inculpées, mais ces accusations ont été abandonnées, selon le Étoile de Winchester.

L’entreprise dirigée par Antle – appelée Myrtle Beach Safari – s’est vendue sur son zoo pour enfants, ce qui obligeait le collectionneur à trouver et à acheter de nouveaux lionceaux pour garder les clients intéressés.

Des documents judiciaires montrent qu’Antle a acheté les oursons du Wilson’s Wild Animal Park près de Winchester.

Les deux hommes se sont rencontrés et ont commencé à faire des affaires en 2015, alors qu’il était encore légal d’acheter et de vendre des lions. Cependant, après que les lions ont été ajoutés à la liste des espèces en voie de disparition, leur vente a été interdite et seuls les sanctuaires et les zoos autorisés pouvaient élever ou commercialiser les animaux.

Keith Wilson, propriétaire du parc où Antle a acheté ses lions, a fait saisir près de 120 de ses animaux en 2019 après qu’un juge a jugé qu’ils avaient été « cruellement traités, négligés ou privés » de soins appropriés.

M. Wilson, qui a été inculpé de neuf chefs d’accusation de cruauté envers les animaux et de 10 chefs d’accusation de vente d’une espèce en voie de disparition, reviendra devant le tribunal vendredi.

Il a également renversé Antle, disant aux enquêteurs que le collectionneur privé l’avait payé à l’avance pour les animaux illégaux en faisant apparaître la transaction comme un don. M. Wilson a déclaré aux enquêteurs qu’Antle paierait généralement entre 2 500 et 3 000 dollars pour un ourson. Ils ont également échangé des chats une fois, M. Wilson échangeant ses petits avec Antle contre trois chatons lynx.

L’avocat de la défense d’Antle, Erin Harrigan, a appelé l’accusation motivée par la politique et les militants des droits des animaux et a soutenu que les paiements versés à M. Wilson étaient des dons honnêtes.

« Cela a été un programme à la recherche d’un crime depuis le début de l’enquête », a déclaré Mme Harrigan. « Ce n’étaient pas des ventes. »

Antle risque jusqu’à 20 ans de prison.