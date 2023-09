Le ‘Dreierpack’ de Serhou Guirassy, ​​Joshua Kimmich à l’honneur, Edin Terzic boite

Un jeton du droit, un tir du gauche et, pièce de résistance, une tête après un tir à la Paul Gascoigne sur le défenseur : Serhou Guirassy a marqué la quinte royale de triplés lors de la victoire 3-1 de Stuttgart à Mayence. Samedi. C’est du moins ce qu’il pensait.

En Allemagne, cependant, il existe une conviction inexplicable selon laquelle seule une série ininterrompue de trois buts constitue un « pur » triplé. Parce que Leandro Barreiro a égalisé pour l’équipe locale au milieu de la surabondance de buts de l’attaquant guinéen – avec l’aimable aide du gardien de Stuttgart Alexander Nubel – son exploit a été rapidement rétrogradé à un simple « Dreierpack » – un pack de trois, dans le documents commerciaux pointilleux.

Le joueur de 27 ans s’en remettra, sans aucun doute. (Si vous pensez que c’est difficile, attendez le mépris de vos voisins si vous mettez un couvercle de yaourt dans la mauvaise poubelle de recyclage en Souabe.)

Le triplé sans triplé de Guirassy a propulsé les participants aux barrages de relégation de l’année dernière à la quatrième place du classement, leur meilleur départ en 19 ans et une confirmation précoce que la prédiction d’août de cette chronique – « Stuttgart sera la surprise de la saison » – était incroyablement sage et prémonitoire, comme d’habitude.



Guirassy retient Stefan Bell de Mayence (Uwe Anspach/photo alliance via Getty Images)

Une nette amélioration des résultats était peut-être toujours à prévoir après que les hommes de Sebastian Hoeness aient constamment sous-estimé leurs objectifs attendus (xG) pendant une grande partie de la saison dernière. Mais même les plus fervents optimistes n’auraient pas prédit que Guirassy marquerait huit buts en quatre matches. Il s’agit d’un exploit sans précédent dans les temps modernes : personne n’a touché le filet aussi souvent aussi tôt dans une saison depuis l’attaquant du Borussia Mönchengladbach Peter Meyer en 1967.

« Le taux de but de Serhou est purement psychopathe », a déclaré son coéquipier Deniz Undav avec incrédulité. « Il est glacial devant le but et s’amuse. » Plus que trois buts, et l’attaquant d’origine française égalisera son total de la campagne précédente, lorsqu’il jouait au MHPArena en prêt de Rennes.

Les 9 millions d’euros (7,7 millions de livres sterling ; 9,6 millions de dollars) payés par Stuttgart pour rendre son transfert permanent cet été semblent déjà être l’une des meilleures affaires du mercato. Stuttgart a presque doublé son argent lorsqu’une multitude de clubs, dont l’Ajax – dont le directeur sportif Sven Mislinat, ancien d’Arsenal, avait amené Guirassy en Allemagne un an plus tôt alors qu’il travaillait au même poste pour Stuttgart – ont menacé de déclencher une clause libératoire tard dans la fenêtre. .

Le rêve à long terme de Guirassy de jouer pour une équipe de premier plan de Premier League l’a cependant poussé à rester – du moins pour le moment.

Les spéculations sur les transferts reprendront inévitablement vers janvier, y compris dans le Merseyside : c’est le directeur sportif par intérim de Liverpool, Jorg Schmadtke, qui a signé pour la première fois Guirassy à 20 ans pour Cologne en provenance de l’équipe B de Lille. (Vous êtes les bienvenus pour le lien fallacieux, agrégateurs.)

Son passage au RheinEnergie Stadion (2016-19) n’a cependant pas été aussi productif, marquant neuf buts en 45 matches. Ses 12 buts pour Rennes en 2021-22 ne criaient pas non plus vraiment à « superstar ». Mais Mislintat a vu le potentiel, même si certains à Stuttgart hésitent à reconnaître le mérite de la rétrospective vieille de 50 ans.

Sur les terrasses, des partisans ont inventé un nouveau verbe, « guirassieren », en son honneur, de « rasieren » – raser ou tuer. Si les Souabes parviennent à conserver jusqu’à la fin de la saison la lame la plus tranchante du football européen, l’Europe n’est peut-être pas une chimère.

Serait-il exagéré de qualifier la quatrième journée de l’une des meilleures depuis de nombreuses années ? C’était certainement le cas.

Le week-end a débuté avec la rencontre haletante à Munich entre le premier et le deuxième et qui ne s’est jamais arrêtée. Le match nul 2-2 de vendredi a vu une masterclass de Florian Wirtz, 20 ans, la résilience du Bayer Leverkusen et beaucoup de bon football de la part de la ligne avant du Bayern Munich – y compris l’inévitable but de Harry Kane – mais la capacité infaillible de l’équipe locale à créer des intrigues politiques au-delà le résultat a encore une fois brillé avant la rencontre de mercredi avec Manchester United.

Pour être plus précis, nous avons assisté à la poursuite du complot du « holding n°6 » qui a dominé les premiers tours.

Cette fois, Joshua Kimmich a été remplacé à l’heure de jeu, apparemment pour le protéger d’une blessure, mais le joueur de 28 ans n’avait pas l’air très content. Kimmich, qui a été rétrogradé au poste d’arrière droit lors du chant du cygne de Hansi Flick contre le Japon (défaite 4-1) et qui a raté la victoire ultérieure contre la France en raison d’une blessure, n’avait pas non plus pris de corner dans le match, puisque Leroy Sane a pris cette fonction. .

Thomas Tuchel, en toute honnêteté, a parlé de quelqu’un venant faire ressortir le meilleur de Kimmich derrière lui plutôt que de le remplacer. Mais le débat plutôt exagéré sur ses prétendues faiblesses défensives commence à prendre une dynamique dangereuse qui lui est propre.

« Kimmich veut en faire trop au centre », a déclaré Michael Ballack au Kicker de lundi, attisant les flammes. « Il n’est de classe mondiale qu’en tant qu’arrière droit ».

Si les choses continuent dans cette direction, Kimmich pourrait commencer à penser que ses talents sont peut-être davantage appréciés ailleurs, comme ce fut malheureusement le cas de Thiago et Toni Kroos.



Tuchel et Kimmich lors du match nul de vendredi contre Leverkusen (Stefan Matzke – sampics/Corbis via Getty Images)

En parlant de politique, nous nous trouvons dans une bagarre entre le Bayern et la Fédération allemande de football (DFB).

La nomination par l’association d’Andreas Rettig, 60 ans, au poste de directeur du football a été accueillie comme une bière rassis en Bavière. Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance, a démissionné de son poste au sein du groupe de travail de la DFB en signe de protestation, invoquant un manque de communication et qualifiant Rettig de « nomination digne d’un débat ».

L’ancien directeur commercial de St Pauli, qui a également été directeur du football à Augsbourg et à Cologne, a souvent mis en garde contre une trop grande commercialisation et est considéré comme quelqu’un qui représente avant tout les besoins des petits clubs. Les grands noms du Bayern, Uli Hoeness et Rummenigge, n’ont pas encore répondu à ses appels et à ses messages, a déclaré Rettig aux journalistes lundi. Apportez une camionnette pleine de pop-corn – celle-ci va être intéressante.

Ailleurs, le Borussia Mönchengladbach a riposté après avoir été mené 3-0 et avoir raté un penalty pour arracher un match nul 3-3 contre Darmstadt à 10 dimanche. Des trucs fous !

Les nouveaux venus d’Heidenheim ont été plutôt merveilleux lors de leur victoire 4-2 contre le Werder Brême le même jour, et il y avait aussi un prétendant au but de la saison de Florian Grillitsch de Hoffenheim, qui a trouvé un filet (certes vide) juste à l’intérieur du sien. mi-temps lors d’une victoire 3-1 à l’extérieur à Cologne.



Jan-Niklas Beste célèbre le quatrième but de Heidenheim contre le Werder Brême (Sebastian Widmann/Getty Images)

Le résultat le plus important de la saison aurait cependant pu être la victoire 4-2 du Borussia Dortmund à Fribourg. Les finalistes de la saison dernière avaient fait le déplacement à Breisgau en mode crise, certains initiés du club affirmant que le poste d’Edin Terzic était fermement en jeu. Cependant, les vétérans Mats Hummel (deux buts) et Marco Reus (un) ont permis au joueur de 40 ans de dormir un peu plus tranquillement tandis que l’équipe visiteuse a profité du carton rouge de Nicolas Hofler et a remporté une victoire précieuse.

Prochain rendez-vous : le Paris Saint-Germain au Parc des Princes.

(Photo du haut : Alex Grimm/Getty Images)