Le drapeau sud-africain pourrait être retiré lors des Coupes du monde de rugby et de cricket pour non-conformité de l’organisme antidopage

CAPE TOWN, Afrique du Sud (AP) — Le drapeau sud-africain ne sera pas arboré lors des Coupes du monde de rugby et de cricket plus tard ce mois-ci si son organisme national antidopage ne fait pas appel de la décision de l’Agence mondiale antidopage de le déclarer non. -conforme.

Les conséquences de la décision de l’AMA entreront en vigueur le 14 octobre pour l’Afrique du Sud. Ses équipes participent actuellement à ces deux Coupes du monde.

Khalid Galant, PDG de l’Institut sud-africain pour un sport sans dopage, l’organisme national antidopage, a déclaré jeudi qu’il ferait probablement appel devant le Tribunal arbitral du sport avant la date limite du 13 octobre, garantissant que les sanctions n’entrent pas en vigueur. jouer. Les sanctions seraient alors suspendues jusqu’à ce que l’appel soit tranché ou que l’Afrique du Sud satisfasse aux exigences de l’AMA.

L’Afrique du Sud n’est pas non plus autorisée à accueillir des compétitions sportives internationales alors qu’elle ne s’y conforme pas. Si le problème s’éternise, le drapeau du pays pourrait ne pas être autorisé à être déployé aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris l’année prochaine.

La décision de déclarer l’Afrique du Sud non conforme est liée à l’incapacité du pays à modifier ses lois nationales en matière de dopage pour se conformer au dernier code international de l’AMA, entré en vigueur en 2021.

Galant a déclaré que c’était « technique » et que le pays devait adopter une nouvelle loi mettant à jour la définition de divers termes liés au dopage. Il a déclaré qu’il n’y avait aucun problème avec le programme antidopage ou le processus de contrôle antidopage de l’Afrique du Sud.

L’Afrique du Sud redeviendrait conforme en modifiant sa loi, mais cela devrait prendre beaucoup plus de temps car cela nécessite un processus politique et une loi du Parlement. Le ministre sud-africain des Sports, Zizi Kodwa, a déclaré le mois dernier que des travaux étaient en cours pour modifier la législation, sans toutefois préciser combien de temps cela prendrait.

L’Afrique du Sud est championne en titre de la Coupe du monde de rugby. Son prochain match à la Coupe du monde de rugby en France sera probablement un match de quart de finale le 15 octobre, si le dernier tour de poule se déroule comme prévu. La Coupe du monde de cricket en Inde a débuté jeudi et l’Afrique du Sud disputera son premier match samedi.

Les Bermudes ont également été déclarées non conformes par l’AMA pour ne pas avoir mis à jour leur législation.

___

Gérald Imray, Associated Press