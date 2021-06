Le drapeau original LGBTQ Pride dévoilé au musée de San Francisco

Créé il y a 43 ans, le drapeau arc-en-ciel est le symbole le plus reconnu de la communauté LGBTQ dans le monde.

Les deux premiers drapeaux arc-en-ciel ont été conçus par Gilbert Baker et fabriqués par une équipe de bénévoles pour la Gay Freedom Day Parade de 1978 à San Francisco.

Mesurant près de 30 pieds sur 60 pieds, les énormes bannières flottaient au-dessus de la United Nations Plaza. Mais l’année suivante, l’un a été volé et l’autre a été cru perdu.

Plus de quatre décennies plus tard, un vestige de l’un de ces deux drapeaux originaux mesurant près de 30 pieds sur 13 pieds a été localisé et authentifié.

Vendredi, l’artefact historique a été ajouté à la collection Gilbert Baker du GLBT Historical Society Museum and Archives de San Francisco.

Ce sera la pièce maîtresse de l’exposition « Performance, protestation et politique : l’art de Gilbert Baker ».

Dans une déclaration conjointe, Charley Beal, président de la Gilbert Baker Foundation, et Terry Beswick, directeur exécutif de la GLBT Historical Society ont déclaré : « Pour les personnes LGBTQ, il y a peu d’artefacts qui portent la signification historique, politique et culturelle de ce séminal. œuvre d’art, le drapeau arc-en-ciel original.

« Nous sommes profondément reconnaissants que Gilbert Baker ait sauvé ce fragment et qu’il ait été ramené à San Francisco », ont-ils déclaré. « Nous sommes convaincus que son message de diversité, de libération et d’espoir continuera d’inspirer les personnes queer pour les générations à venir. »

Couleurs originales

Le drapeau initial de 30 pieds de haut sur 60 pieds de large comportait huit couleurs, mais a subi plusieurs révisions en raison de considérations de coût et d’affichage.

En 1979, la rayure rose vif a été abandonnée en raison de l’indisponibilité de tissu de drapeau dans cette couleur.

Baker a également supprimé la bande turquoise pour créer un nombre pair de bandes à afficher de chaque côté des lampadaires de Market Street pour le défilé Gay Freedom Day.

En conséquence, la variante à six bandes du drapeau est née. Il reste le drapeau de fierté le plus courant.

Bien que ces dernières années, les membres de la communauté aient modifié le drapeau avec un chevron le long du treuil qui comporte du noir, du marron, du bleu clair, du rose et du blanc pour représenter les personnes de couleur et la communauté transgenre.

Gilbert Boulanger

Baker a travaillé sans relâche pour s’assurer que le drapeau arc-en-ciel deviendrait un emblème mondial universellement reconnu de la communauté LGBTQ et de son fier héritage.

En avril, la Société historique GLBT a reçu un don d’archives, un fragment de l’un des deux drapeaux arc-en-ciel monumentaux. Présentant les huit rayures colorées du dessin original, il a été créé par Baker et cousu et teint à la main avec l’aide de bénévoles et d’amis, dont Lynn Segerblom (Faerie Argyle Rainbow), James McNamara, Glenne McElhinney, Joe Duran et Paul Langlotz.

Pensé pour avoir été perdu depuis plus de 40 ans, le fragment est le seul vestige connu des deux premiers drapeaux arc-en-ciel.

Baker est arrivé à San Francisco en 1972 pendant les premières années du mouvement de libération gay. Il est rapidement devenu connu pour ses talents de couture et ses créations flamboyantes, telles que des costumes de dragsters et des bannières politiques pour des manifestations de rue.

En 1978, alors qu’il se préparait pour la célébration de la Journée de la liberté gaie de cette année, le superviseur municipal Harvey Milk et d’autres militants locaux ont fait appel à Baker, coprésident du comité des décorations, pour créer un nouveau symbole pour la communauté LGBTQ qui sera dévoilé lors de l’événement de juin .

Signification des couleurs

En utilisant la couleur pour établir un sens, Baker a conçu un drapeau qui donnerait à sa «tribu» et à un motif «arc-en-ciel de l’humanité» le pouvoir de représenter la diversité de la communauté.

Baker a attribué une signification symbolique à chacune des huit bandes colorées du drapeau :

Rose = sexe

Rouge = vie

Orange = cicatrisant

Jaune = soleil

Vert = nature

Turquoise = art et magie

Bleu = sérénité

Violet = esprit

Récupérer le drapeau

En juin 1979, Gilbert avait prévu de récupérer les drapeaux originaux du stockage au centre communautaire gay de San Francisco.

Il a découvert que les drapeaux, stockés sous un toit qui fuyait, étaient gravement moisis, mais a réussi à récupérer une partie de l’un des drapeaux à huit couleurs d’origine. Ce fragment est resté secrètement en sa possession pendant des décennies, a déclaré Charles Beal, président de la Gilbert Baker Foundation.

Lorsque Baker est décédé subitement en 2017, ce morceau de drapeau original faisait partie des possessions en boîte qui ont été données à sa sœur, Ardonna Cook. Deux ans plus tard, la Gilbert Baker Foundation recherchait un grand drapeau à porter lors du Stonewall 50 Pride Parade de juin 2019 à New York.

Beal a demandé à Cook si elle prêterait un grand drapeau de Baker’s Belongings. Elle a envoyé à la Fondation le fragment de drapeau de 1978, ne connaissant pas sa provenance.

La Fondation a porté le fragment dans le défilé Stonewall 50, également inconscient de son identité. Après le défilé, le fragment de drapeau a été plié et stocké dans la maison de Beal à Greenwich Village, a déclaré Beal.

Mais un coup de téléphone par hasard d’un étranger a alerté Beal de l’incroyable histoire de ce morceau de tissu en lambeaux.

Drapeau authentique

Fin août 2019, Beal a été contacté par James Ferrigan, un expert en drapeaux de renommée mondiale qui avait travaillé avec Baker à la fin des années 1970 à la Paramount Flag Company à San Francisco. Au cours d’une conversation animée, Ferrigan a mentionné le fragment du drapeau original de 1978 et a demandé où il se trouvait.

Beal a déclaré que la dernière fois qu’il l’avait vu, c’était dans l’appartement de Baker au début des années 1980. Lorsque Ferrigan a décrit le drapeau, Beal s’est soudain rendu compte que cet artefact prenait de la poussière dans son placard.

Beal a commencé à jouer au détective. Il a contacté des personnes qui ont travaillé avec Baker en 1978 et a appris de deux sources différentes, dont le militant vétéran Lee Mentley, les drapeaux endommagés dans le centre communautaire.

Beal a dû authentifier le fragment. Il s’est rendu à San Francisco en février 2020 et a invité Beal à inspecter la pièce.

Le vexillologue chevronné a identifié les coutures et les œillets réalisés par Paramount et a confirmé qu’il s’agissait du fragment d’origine.

