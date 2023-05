Le drapeau de la fierté hissé près de l’Assemblée législative du Manitoba pour la première fois de l’histoire de la province

Dans une première historique pour la province, le drapeau de la fierté a été hissé près de l’Assemblée législative du Manitoba vendredi.

La première ministre Heather Stefanson et d’autres représentants du gouvernement provincial se sont joints aux membres de Pride Winnipeg pour hisser le drapeau au parc Memorial.

Le président de Pride Winnipeg a déclaré que des événements récents, comme une tentative d’interdire les livres sur des thèmes LGBTQ dans la division scolaire de Brandon, montrent pourquoi Pride est toujours important.

« Des événements comme ce qui s’est passé à Brandon, ou l’événement » Read by Queens « qui a suscité une protestation [in] Octobre de l’année dernière, c’est pourquoi Pride est toujours important à ce jour. Ce n’est pas juste un jour ou une semaine ou un mois. C’est 365 jours par an », a déclaré Barry Karlenzig à CBC News.

Il a déclaré que l’événement de lever du drapeau près du bâtiment législatif était « un pas de plus dans la réparation de la fracture qui s’est produite l’année dernière ».

Stefanson s’est vu interdire de prendre la parole lors des événements de la fierté après avoir prononcé un discours lors d’un rassemblement avant le défilé de la fierté de Winnipeg l’an dernier, puis n’y a pas marché – bien qu’elle ait dit aux organisateurs qu’elle le ferait.

La première ministre a confirmé qu’elle participerait au défilé Pride Winnipeg de cette année lors d’une conférence de presse mardi, où il a également été annoncé que l’organisation recevrait 250 000 $ pour embaucher du personnel permanent, grâce à un nouveau programme de subventions créé par la province.

Karlenzig a déclaré que le bureau du premier ministre avait accepté la position de Pride Winnipeg en interdisant à Stefanson de prendre la parole lors de leurs événements cette année, et que sa participation au défilé de cette année était « une façon de s’excuser auprès de la communauté ».

La cérémonie de lever du drapeau de vendredi était également une étape pour prouver que les responsables du gouvernement provincial sont là pour soutenir la communauté LGBTQ, a-t-il déclaré.

Rochelle Squires, le nouveau secrétariat du gouvernement pour l’équité entre les sexes, s’est dite ravie de participer à l’événement.

« En tant que première ministre responsable de l’équité entre les sexes au Manitoba, cela signifie tellement pour moi d’être ici, d’agir à ce poste au nom d’une communauté qui a désespérément besoin de savoir que son gouvernement les soutient », a-t-elle déclaré à CBC News.

Elle a dit aux participants que Pride Winnipeg réclamait un événement comme le lever du drapeau depuis des années.

« Nous voulons certainement que tout le monde au Manitoba sache que nous sommes solidaires comme une seule communauté — unie dans l’amour.

Gayle Pruden, une danseuse de pow-wow bispirituelle Anishinaabe, a également pris la parole lors de l’événement.

Kate Sinclaire faisait partie des personnes qui ont assisté à la cérémonie du Memorial Park. Elle a dit qu’elle était heureuse de voir cela se produire et que cela incluait une personne bispirituelle, mais elle aurait aimé que cela arrive plus tôt.

« En regardant vers l’avenir, j’espère que cela peut être quelque chose qui se produit chaque année et qui se produit intentionnellement, et que ce n’est pas seulement un geste. C’est ce que j’espère », a déclaré Sinclaire à CBC News.

L’événement envoie également un important message d’inclusion aux membres de la communauté LGBTQ, a-t-elle déclaré.

La cérémonie provinciale était l’une des plus d’une douzaine d’événements de la Fierté à travers le Manitoba vendredi. Une autre cérémonie a eu lieu à l’hôtel de ville de Winnipeg.

Karlenzig a déclaré que 50 drapeaux de la fierté flotteront devant diverses entreprises et organisations de Winnipeg d’ici lundi, ce qui envoie un message fort.

« Cela montre que la haine n’est pas la bienvenue ici », a-t-il déclaré.

Les événements Pride Winnipeg se déroulent jusqu’au 4 juin.