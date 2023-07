Le drapeau de la fierté arraché à la maison, la haine et le harcèlement en ligne n’arrêteront pas les défenseurs de Kelowna

Les homosexuels de Kelowna résistent à la rhétorique nuisible et font preuve de résilience après avoir été victimes d’une série de crimes haineux et d’abus récents.

Jovian, un interprète de Drag King et un jeune non binaire de Kelowna, a été victime de formes physiques et en ligne de haine et d’abus anti-queer.

Récemment, ils ont été la cible de discours de haine après avoir écrit un message de soutien sur la publication de l’influenceur Instagram Dylan Mulvaney.

Jovian a été attaqué dans une série de réponses haineuses qui incluaient un langage menaçant comme: « Je viens pour vous… Vous devez être enfermés et nous devons (sic) jeter la clé. »

« S’il s’agissait d’un incident isolé, je pourrais l’ignorer, mais ce n’est pas le cas », a déclaré Jovian.

Au cours des six premiers mois de Jovian en tant qu’interprète de drag, ils se sont fait jeter des œufs depuis un véhicule, alors qu’ils quittaient la salle.

« Je souhaite parfois me cacher pour éviter la haine envers les personnes homosexuelles et faire glisser les artistes. »

Ils ont expliqué que des comportements nuisibles comme celui-ci se produisent partout, tout le temps et qu’il est presque impossible d’y échapper.

« Nous sommes exposés à la négativité et aux commentaires blessants chaque fois que nous sommes en ligne. »

Jovian demande aux alliés queer et transgenres et aux partisans de l’art du drag de se dresser contre la récente vague de haine à la fois localement et dans le monde.

Jovian a déclaré qu’ils voulaient simplement vivre une vie authentique par rapport à ce qu’ils ressentaient et à ce qu’ils croyaient.

« Si je ne me bats pas pour nos droits, ma communauté et moi ne pourrons jamais vraiment être nous-mêmes. Cet avenir n’est tout simplement pas une option pour moi.

Jovian n’est pas seul dans ce combat. Ils sont précédés par des défenseurs qui continuent de travailler dur pour assurer la visibilité et la sécurité de la communauté queer.

Leur mère drag, Freida Whales, une militante et interprète de drag, qui a fait l’objet de harcèlement au cours de l’année écoulée, a déclaré qu’elle se sentait comme une orque qui apprend à ses bébés à retourner des yachts, mais dans ce cas, ses enfants drag retournent. le récit et la résistance à la haine.

Les défenseurs de Kelowna disent qu’ils sont plus forts ensemble et appellent à la haine sous toutes ses formes.

La semaine dernière, dans la nuit du vendredi 7 juillet, la propriété de Coleman Patterson a été vandalisée lorsqu’un drapeau canadien aux couleurs de l’arc-en-ciel a été volé sur sa propriété et que son mât a été tordu. La clôture arrière de Patterson est visible depuis Springfield Road et arbore toujours fièrement un drapeau Pride. Les décorations et le drapeau sur sa clôture changent à chaque jour férié, et plus récemment, un drapeau de la fierté de la feuille d’érable flotte, en l’honneur de la fête du Canada.

Patterson a déclaré que le coupable avait escaladé un talus et avait dû se frayer un chemin à travers des épines et un buisson de genévriers pour atteindre le drapeau de la fierté, avant de l’arracher du poteau.

« C’était très intentionnel. »

Immédiatement, Patterson et son mari ont hissé un autre drapeau Pride, cette fois, à l’avant de la maison qui est surveillée par des caméras de sécurité. Il a également déposé un rapport de police.

Cet acte de vandalisme est survenu le lendemain du jour où la GRC de Kelowna a déclaré qu’elle recherchait un homme qui avait arraché le drapeau trans à la galerie d’art de Kelowna, déclarant que l’acte était motivé par la haine. L’homme a depuis été interrogé par la police.

Patterson a depuis acheté plusieurs nouveaux drapeaux Pride et prévoit de monter un nouveau mât de drapeau sur son toit afin que les arcs-en-ciel soient à nouveau visibles pour ceux qui descendent Springfield.

« Cela ne nous arrête pas », a déclaré Patterson.

En tant que l’un des membres originaux et fondateurs de l’Okanagan Pride Society, Patterson a expliqué que même si ce type de comportement haineux ne le met plus en phase, il comprend qu’il n’est pas toujours facile de résister à la haine et d’être résilient.

Patterson a déclaré qu’il est important de montrer que ces actes de comportement anti-queer se produisent toujours tout en donnant l’exemple aux jeunes, en leur faisant savoir que les défenseurs sont à leurs côtés.

« Il y a plus de visibilité maintenant parce que les gens ne se cachent pas », a déclaré Patterson. Les gens sont plus forts ensemble et Patterson veut rappeler aux alliés de résister à la haine, de soutenir leurs voisins homosexuels et « si vous voyez quelque chose, dites quelque chose ».

Il exhorte tout le monde à trouver une communauté aimante et solidaire, comme l’Okanagan Pride Society.

« Je m’inquiète pour les jeunes enfants qui n’ont pas de système de soutien pour les aider… Nous avons besoin que chaque membre de la communauté crie à la haine lorsqu’il le voit s’il se trouve dans un endroit sûr pour le faire », a déclaré Freida Whales.

Ils ont dit que si quelqu’un a besoin d’un espace sûr, « la capsule est toujours ouverte ».

