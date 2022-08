Le drapeau chrétien au centre d’une bataille juridique flotte sur Boston

BOSTON (AP) – Le drapeau chrétien qui est devenu le centre d’une bataille juridique sur la liberté d’expression qui est allée jusqu’à la Cour suprême a été hissé mercredi devant l’hôtel de ville de Boston sous des acclamations et des chants de louange.

Le lever du drapeau a eu lieu environ trois mois après que la Cour suprême, dans une décision unanime, a statué que la ville avait fait preuve de discrimination à l’encontre de Harold Shurtleff et de son groupe Camp Constitution en raison de son “point de vue religieux” lorsqu’elle lui a refusé l’autorisation de faire flotter la bannière sur City Hall Plaza en 2017.

“Nous sommes tellement heureux pour cette journée”, a déclaré Shurtleff, un natif de Boston, lors d’une cérémonie pour lever le drapeau chrétien, une bannière blanche avec une croix rouge sur fond bleu dans le coin supérieur gauche.

“Nous avons une excellente Constitution, et nous avons un merveilleux premier amendement, mais tout comme quand il s’agit de muscles, si vous ne l’utilisez pas, ils s’affaiblissent”, a-t-il déclaré. “Quand j’ai reçu l’e-mail de rejet de la ville, et qu’il disait la séparation de l’église et de l’état, je savais que nous avions un cas.”

Il y a trois mâts à l’extérieur de l’hôtel de ville qui arborent les drapeaux des États-Unis, du Massachusetts et de Boston. Le drapeau de la ville est parfois retiré et temporairement remplacé par un autre.

Entre 2005 et 2017, la ville a approuvé 284 demandes consécutives pour arborer des drapeaux, sans aucun refus avant de rejeter la proposition de Shurtleff, selon Liberty Counsel, qui représentait Shurtleff.

La seule raison pour laquelle il a été refusé était que le mot «chrétien» figurait sur sa demande, et on lui a dit de remplacer le mot s’il voulait l’approbation, a déclaré mercredi Mat Staver, fondateur et président de Liberty Counsel.

City Hall Plaza “est pour que les gens puissent représenter leurs points de vue et leurs points de vue sans que le gouvernement ne leur dise qu’ils ne le peuvent pas”, a déclaré Jonathan Alexandre, avocat principal de Liberty Counsel pour les affaires gouvernementales. “Et s’ils l’ouvrent à un groupe, ils doivent l’ouvrir à tous les autres groupes.”

L’affaire de la Cour suprême portait sur la question de savoir si les levers de drapeau étaient un acte du gouvernement ou de parties privées.

“Boston n’a pas fait de la levée et du flottement des drapeaux de groupes privés une forme de discours gouvernemental”, a écrit le tribunal dans la décision. “Cela signifie, à son tour, que le refus de Boston de laisser Shurtleff et Camp Constitution hisser leur drapeau sur la base de son point de vue religieux” a réduit leurs droits à la liberté d’expression du premier amendement.

La ville n’avait pas de politiques écrites ni de directives internes claires sur la levée du drapeau, a déclaré Liberty Counsel.

Cela pourrait bientôt changer. Trois conseillers municipaux, avec le soutien de la mairesse Michelle Wu, ont déposé une ordonnance mardi pour mettre à jour le processus de levée des drapeaux.

“Dans le cadre du nouveau processus, une résolution du conseil municipal ou une proclamation du maire seront nécessaires pour qu’un drapeau soit hissé”, ont-ils déclaré dans un communiqué. “L’ordonnance proposée permettra à la ville de continuer à célébrer le lever du drapeau tout en se conformant à la récente décision de la Cour suprême des États-Unis sur le processus précédent de la ville, qui a clarifié le rôle affirmatif requis du gouvernement de la ville pour maintenir le mât du drapeau en tant que site d’expression de la les valeurs et les idéaux de la ville.

Mark Pratt, l’Associated Press