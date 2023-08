Le drapeau canadien était lourd alors que je portais le cercueil d’un camarade soldat. Je le ressens encore 17 ans plus tard

Ceci est une chronique à la première personne de Matthew Heneghan, qui vit à Falkland, en Colombie-Britannique. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

L’uniforme militaire est aussi inconfortable qu’inspirant. C’est bien plus que des fils, des points, des boutons et des badges qui brillent – c’est gagné au cours d’un creuset d’essais et de tests. Des moments de coulée ou de nage tissés ensemble au fil des semaines, des mois et, dans certains cas, des années. Il vante avec une humilité unique le nom du soldat, son grade et toutes les choses qu’il a accomplies. Les actes et les qualifications reposent à la perfection sur la poitrine et les manches du porteur, racontant une histoire

Un moment aussi profond de ma vie de service s’est produit par une chaude journée d’août il y a environ 17 ans. J’ai été chargé de la tâche qui donne à réfléchir de transporter les restes d’un camarade tombé. Le 11 août 2006, le cap. Andrew James Eykelenboom a été tué par un kamikaze après s’être porté volontaire pour une dernière mission. Il était infirmier de la 1ère Ambulance de campagne – la même unité dans laquelle j’étais – et devait rentrer chez lui dans deux semaines. Mais c’était un retour qu’il ne vivrait jamais pour voir. Il n’avait que 23 ans.

J’avais aussi 23 ans à l’époque. J’avais l’impression que je pouvais à peine être décrit comme un homme – plutôt comme un garçon avec quelques sous d’expérience. Pourtant, cet homme, ce soldat, le Cpl. Eykelenboom, a délibérément levé la main pour se tenir une fois de plus face au danger. La maturité et l’altruisme de cet acte est quelque chose sur lequel je me retrouve encore à réfléchir toutes ces années plus tard. Je venais d’apprendre qu’il était un soldat aussi dévoué qu’il était un guérisseur habile. Je l’admirais, n’ayant jamais eu l’occasion de le lui dire.

Nous étions huit à avoir été sélectionnés pour la sombre mission de transporter la dépouille du Cpl. Eykelenboom à ce qui allait devenir sa dernière demeure à Comox, en Colombie-Britannique. Outre les exercices sur le terrain et ma formation médicale, ce serait ma première véritable tâche en tant que soldat dans les Forces armées. Ce n’était pas ma première expérience avec la mort, mais c’était la première fois que je portais un frère déchu.

REGARDER | La cérémonie de rapatriement du Cpl. Andrew Eykelenboom à la BFC Trenton en août 2006

Nous avions déjà participé à une cérémonie de rapatriement pour notre médecin décédé quelques jours auparavant à la BFC Trenton en Ontario. Nous avons transporté le cercueil drapé du drapeau d’un avion de transport militaire à son retour d’Afghanistan. Plus tard, à Edmonton, et à bord d’un autre avion pour la Colombie-Britannique, j’étais assis à côté d’une femme — une civile. Je choisis d’ignorer ses regards vers mon uniforme et me concentrai sur un bout de mur devant moi.

« Excusez-moi, » dit-elle.

« Oui m’dame. »

« Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer – je suis désolé – mais vous êtes un certain nombre de militaires dans l’avion aujourd’hui… vous partez pour un endroit spécial ? » Sa question fut suivie d’un sourire gentil et sincère. Je ne savais pas quoi répondre au début. Spécial pour qui ? Je suppose qu’un dernier lieu de repos pourrait être compté parmi les endroits qui détiennent un surnom de « spécial », mais je sentais que ce n’était probablement pas ce qu’elle avait voulu dire.

Je l’ai informée de ce que nous faisions. Ses traits aimables s’affaiblirent et laissèrent place à une tristesse perceptible. Pour la première fois de la journée, j’ai parlé à un civil.

Lorsque l’avion a atterri et s’est immobilisé, la voix du commandant de bord a crépité dans les haut-parleurs.

« Mesdames et messieurs, nous aimerions vous remercier d’avoir voyagé avec nous aujourd’hui — à ce stade, nous aimerions vous demander de rester assis. Plusieurs membres de nos Forces armées canadiennes voyagent avec nous aujourd’hui. Ils escortent le restes d’un soldat décédé, le caporal Andrew James Eykelenboom, de retour dans sa ville natale de Comox. Nous vous demandons de permettre à ces hommes et femmes de descendre de l’avion avant de partir aujourd’hui, car ils seront emmenés sur la piste en contrebas et récupéreront le cercueil de l’un des leurs. »

Au point culminant de cette annonce, j’ai entendu une volée audible de soupirs à contrecœur de la part de plusieurs passagers. Mes yeux lançaient des poignards dans chacun d’eux. Nous avons débarqué de l’avion et nous nous sommes préparés en position sous la soute. Nous avons récupéré le cercueil drapé du drapeau et l’avons transporté jusqu’à un corbillard en attente. C’est un poids difficile à décrire. Jusqu’à ce moment, je n’avais jamais compris qu’un drapeau pouvait peser autant. Depuis, je n’ai jamais pu regarder le drapeau rouge et blanc de notre pays de la même manière. Il y a toujours une mélancolie quand je le fais.

Eykelenboom, connu sous le nom de Boomer, a été le premier médecin canadien à être tué au combat depuis la guerre de Corée. (Ministère de la Défense nationale/La Presse canadienne)

Eykelenboom a été enterré quelques jours plus tard, un autre jour ensoleillé d’août 2006. Il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à cette époque. Le pliage du drapeau, le tir cérémonieux des fusils, le bruit métallique d’un mât à proximité, le bruit d’un vent subtil jouant sur l’herbe et les arbres, et peut-être le plus particulièrement, le deuil de ceux qui le connaissaient et l’aimaient. Leur angoisse s’est répandue derrière mon épaule alors que je me tenais au garde-à-vous.

Sur le chemin de la vie, nous avons droit à des moments déterminants qui nous façonnent. Pour certains, ce sont des mariages, la naissance d’un enfant, la perte d’un être cher. Ces moments transcendent le temps et l’espace et s’attardent avec une puissance à laquelle beaucoup peuvent s’identifier. Pour moi, c’était l’un d’entre eux.

Je me souviens de ce soldat.

Je me souviens du poids de ce drapeau.

Je m’en souviens chaque fois que l’Afghanistan fait la une des journaux.

À l’anniversaire de la chute de Kaboul chaque mois d’août.

Je vais toujours.

Repose en paix éternelle, Cpl. Andrew James Eykelenboom.