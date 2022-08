Le drame Twitter-Musk s’intensifie dans les dépôts judiciaires alléguant un mauvais comportement

La saga Twitter-Elon Musk s’est poursuivie cette semaine, alors que les deux parties ont échangé des barbes dans des dépôts juridiques avant un procès de cinq jours qui devrait commencer le 17 octobre.

Des documents juridiques récemment publiés par des avocats représentant Musk dans une contre-poursuite contre Twitter affirment que la société de médias sociaux s’est engagée dans un stratagème pour “induire en erreur les investisseurs” en fournissant de faux chiffres dans les documents financiers déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Musk accuse la plate-forme de Twitter d’avoir au moins le double du nombre de bots que la société revendique dans les documents déposés auprès de la SEC et moins “d’utilisateurs actifs quotidiens monétisables” que prévu.

Twitter a répondu que le PDG milliardaire de Tesla et SpaceX faisait des hypothèses incorrectes et cherchait une excuse pour revenir sur son accord de 44 milliards de dollars en avril pour acheter le réseau social.

Les deux parties construisent leurs dossiers à l’approche de la date du tribunal du Delaware fixée pour résoudre le différend sur la question de savoir si Musk doit donner suite à l’accord.

Le drame a commencé début avril, lorsque Musk a révélé une participation importante dans Twitter. Après avoir d’abord accepté de rejoindre le conseil d’administration de Twitter, il a fait marche arrière et a plutôt proposé d’acheter l’entreprise ou de vendre ses avoirs.

Twitter était initialement opposé à l’accord et a cherché une autre voie, mais a finalement conclu un accord pour vendre à Musk pour environ 54,20 $ par action. Mais ensuite, avec la chute du marché et la baisse du cours de l’action de Twitter, Musk a commencé à dénigrer Twitter en public dans un effort clair pour sortir de l’accord.

Voici un aperçu des derniers développements basés sur de nouveaux documents, et certains précédemment confidentiels, déposés auprès du tribunal par les deux parties :

Des chiffres « loin d’être vrais »

Dans un dossier juridique, Musk a accusé Twitter d’avoir inclus des déclarations dans ses divulgations à la SEC qui “étaient loin d’être vraies”. Par l’intermédiaire de son cabinet d’avocats d’affaires Skadden-Arps, Musk a déclaré que la société de médias sociaux “compte mal le nombre de faux comptes et de spams sur sa plate-forme” pour donner une image rose aux investisseurs.

Musk se plaint d’escroqueries, de spams et de bots sur Twitter depuis des années.

Dans un communiqué de presse annonçant son accord pour acheter Twitter, Musk a écrit que “vaincre les spam bots” était l’un de ses objectifs et motivations pour reprendre l’entreprise.

Twitter a répondu dans un dossier séparé devant le tribunal du Delaware cette semaine que Musk et son équipe ont “passé des mois à essayer d’inventer un problème de divulgation de spam et n’ont rien trouvé”.

Métriques mal définies

Les avocats de Musk ont ​​également déclaré dans leur contre-poursuite que les “utilisateurs actifs quotidiens monétisables” de Twitter, ou mDAU, ne sont “pas aussi étroitement liés aux revenus que Twitter le laisse croire au public”. Ils allèguent que Twitter n’explique pas avec précision aux actionnaires ou à Musk comment ils dérivent la métrique clé de mDAU.

En réponse, Twitter a déclaré que Musk n’avait jamais soulevé de préoccupations concernant mDAU comme raison de résilier l’accord.

Les allégations de Musk concernant les statistiques trompeuses du mDAU “sont une position de litige nouvellement inventée”, ont écrit les avocats de Twitter. En outre, Twitter a déclaré qu’il “divulgue avec précision dans ses documents déposés auprès de la SEC” comment il définit la métrique mDAU et son importance pour l’entreprise.

Dépendance aux dépôts

Musk a déclaré, dans sa contre-poursuite, qu’il s’appuyait sur les documents déposés par Twitter auprès de la SEC pour obtenir des détails sur les activités et les défis du réseau social.

Ce que Musk ne dit pas, c’est qu’il est ami depuis des années avec l’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey. Comme CNBC l’a rapporté en janvier 2020, les deux dirigeants ont même échangé des idées sur la façon d’améliorer Twitter.

Musk entretient également une relation commerciale de longue date avec Silver Lake, une société financière dirigée en partie par Egon Durban, membre du conseil d’administration de Twitter. Silver Lake a été l’un des principaux et des premiers bailleurs de fonds de SolarCity, où Musk était président, et aurait été l’une des sociétés conseillant Musk lorsqu’il a déclaré qu’il envisageait de privatiser Tesla pour 420 $ par action et qu’il avait “un financement garanti” pour le faire.

Twitter a réitéré dans ses documents que les “divulgations de la SEC sont exactes” et que la société “n’a rien déformé”. Twitter a déclaré que les affirmations de Musk “ne sont étayées par aucun fait”.

“Musk a cherché un accord urgent, n’a entrepris aucune diligence raisonnable et a proposé un accord de fusion” favorable au vendeur “autoproclamé qui ne contenait aucune déclaration sur les comptes faux ou spam ou mDAU”, ont écrit les avocats de Twitter.

‘Épanchement’

Musk a déclaré que Twitter avait repoussé son équipe, ne transmettant pas les informations demandées et nécessaires sur les bots et les spams sur la plate-forme. La plainte ne mentionne pas que Musk a déclaré qu’il pourrait créer une plate-forme de médias sociaux concurrente.

Les avocats de Twitter ont allégué que “Musk invente des représentations que Twitter n’a jamais faites et essaie ensuite d’utiliser, de manière sélective, les nombreuses données confidentielles que Twitter lui a fournies pour conjurer une violation de ces prétendues représentations”.

Les avocats ont déclaré que Musk “affirme de manière incohérente” que Twitter “a violé l’accord de fusion en bloquant ses demandes d’informations”.

Doublez les bots

En accusant Twitter d’avoir au moins deux fois plus de bots sur sa plate-forme que la société l’a révélé, l’équipe de Musk s’est appuyée sur “des comptes visibles sur le Firehose utilisant l’outil Botometer de l’Université de l’Indiana”, indique la demande reconventionnelle.

Twitter a remis en question les méthodes d’analyse des spams et des bots de Musk, en particulier l’utilisation de l’outil Botometer. Les avocats ont écrit que l’outil “applique des normes différentes de celles de Twitter et qui, plus tôt cette année, a désigné Musk lui-même comme très probablement un bot.”

REGARDEZ: L’équipe juridique de Twitter assigne à comparaître les associés d’Elon Musk liés à la rupture de l’accord