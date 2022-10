Le drame Try Guys avec Ned Fulmer reçoit le traitement SNL

J’ai suivi le toute la situation Try Guys avec Ned Fulmer ? Il en va de même pour les écrivains de Saturday Night Live, qui pensent apparemment que le drame qui s’est abattu sur le populaire groupe de farceurs YouTube et leur ancien collègue est passé sur le terrain du mélodrame.

Un sketch de l’épisode de samedi parodie une vidéo dans laquelle les trois membres restants de The Try Guys répondent à l’ancien camarade Try Guy Fulmer invité à quitter l’équipe après avoir été surpris en train de tromper sa femme avec un employé.

Les Try Guys – qui comptent 8 millions d’abonnés sur YouTube – sont ainsi nommés pour avoir filmé des cascades farfelues comme essayer de la lingerie de célébrités, dessiner des autoportraits nus et être extrêmement défoncés. Leur réponse vidéo réelle à la libération de Fulmer a été intense, avec un Keith Habersberger sombre et émotif, Eugene Lee Yang et Zach Kornfeld donnant plus de détails sur l’incident initial, l’examen interne impliquant les équipes RH et juridiques et le processus qui a conduit à la Départ.

Dans cette vidéo, publiée plus tôt cette semaine, le trio partage que Fulmer est numériquement excisé des vidéos et retiré de la marchandise Try Guys. “Nous ne pouvons pas parler des détails de l’examen, mais il suffit de dire que Ned s’est livré à une conduite indigne de notre équipe”, a déclaré Habersberger.

La version SNL augmente l’intensité de quelques dizaines d’encoches, avec un journaliste de CNN joué par Ego Nwodim semblant perplexe quant à la raison pour laquelle The Try Guys fait la une des journaux, et surtout pourquoi un segment sur la position du président Biden en Ukraine doit être interrompu pour passer aux dernières nouvelles. de The Try Guys assis sur un canapé parlant de Fulmer.

“Donc, l’histoire complète est que votre ami avait une nana de côté et vous l’avez viré?” demande le journaliste aux trois Try Guys.

“Oui, nous n’avions pas le choix”, déclare le personnage de Yang, interprété par Bowen Yang. “Et nous espérons qu’il est quelque part sur le dos avec une balle dans le cerveau et le ventre.”

Le journaliste essaie de ramener le journal télévisé à l’Iran au bord d’une révolution culturelle, mais les trois Try Guys restants insistent pour que les caméras leur soient coupées afin qu’ils puissent continuer à parler du “traumatisme auquel nous sommes confrontés… c’est la bataille de nos vies.”

The Try Guys a été lancé en tant que série Buzzfeed en 2014, mais il est finalement devenu indépendant.

Une des raisons pour lesquelles l’histoire a autant de succès, sans aucun doute ? Fulmer était bien connu pour être un “gars épouse”, ou quelqu’un qui parlait fréquemment publiquement et avec amour de sa femme, Ariel Fulmer. Le couple a co-écrit un livre et tous deux sont régulièrement apparus sur le podcast You Can Sit With Us.

Dans la vidéo de SNL, The Try Guys surnomme Fulmer “l’homme blanc épouse l’homme Try Guy Ned”.

L’histoire de tricherie a explosé après qu’une vidéo maintenant supprimée de Fulmer embrassant un collègue a été publiée en ligne. Au fur et à mesure que les articles, les fils de discussion Reddit et les TikToks sur le couple proliféraient, Ned Fulmer et sa femme ont publié des déclarations.

“La famille aurait toujours dû être ma priorité, mais j’ai perdu la concentration et j’ai eu une relation de travail consensuelle”, lit-on dans la déclaration de Ned Fulmer. “Je suis désolé pour la douleur que mes actions ont pu causer aux gars et aux fans, mais surtout à Ariel. La seule chose qui compte en ce moment, c’est mon mariage et mes enfants, et c’est là que je vais concentrer mon attention.”