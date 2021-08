LE meurtre choquant de Rachel Nickell – poignardé 49 fois alors qu’il tenait son fils de deux ans – a provoqué un tollé général qui a vu les flics utiliser des mesures extrêmes pour essayer d’attraper son tueur.

La police a utilisé une femme agent d’infiltration, du nom de code Lizzie James, pour tenter de faire tomber le principal suspect Colin Stagg et admettre avoir attaqué la jeune maman à Wimbledon Common, dans le sud de Londres en 1992.

6 Niamh Algar, qui joue le flic infiltré, a déclaré: » J’ai ressenti une énorme sympathie pour Lizzie « , le flic infiltré envoyé pour piéger l’homme que la police croyait être le » tueur » de Rachel Nickell Crédit : Getty

6 Sion Daniel Young incarne Colin Stagg dans la série télévisée Deceit

6 La rea ​​Colin Stagg Colin Stagg a passé 16 ans en tant que sujet d’insinuation, de suspicion et de diffamation Crédit : Reuters

Mais ils avaient le mauvais homme et les méthodes controversées n’ont pris fin qu’avec l’effondrement sensationnel de l’affaire. Pendant ce temps, le vrai tueur, Robert Napper, a fait deux autres victimes avant d’être arrêté.

Le nouveau thriller Deceit de Channel 4 examine le coût humain de l’affaire, cette fois du point de vue de Lizzie – connue sous le nom de Sadie Byrne dans le drame – qui a été traumatisée en «séduisant» efficacement un meurtrier.

Niamh Algar, l’acteur irlandais qui joue le flic infiltré, a déclaré: « J’ai ressenti une énorme sympathie pour Lizzie, d’être une femme dans cette situation.

« L’énormité de la pression qu’elle subissait, s’assurant qu’elle avait raison. . . J’avais tellement d’admiration pour son courage.

« J’ai eu l’opportunité de parler à des détectives de la vie réelle et une femme à qui je parlais a dit que construire la trame de fond pour quelqu’un que vous allez devenir infiltré, c’est un peu comme être un acteur.

‘Réveille-toi, maman’

«Elle a dit:« La différence, c’est que si vous laissez tomber une ligne, vous pouvez faire une autre prise. Si je glisse, je pourrais potentiellement mourir ».

Dans le drame en quatre parties, qui commence vendredi prochain, on voit Sadie essayer de se rapprocher de Colin, même si elle pense qu’il y a de fortes chances qu’elle soit sa prochaine victime.

C’est une dramatisation de l’histoire vraie de Lizzie, qui s’est infiltrée après le meurtre de Rachel le 15 juillet 1992 près de chez elle à Wimbledon.

L’attaque horrible a été aggravée par le fait que son tout-petit, Alexander, a été témoin de tout l’incident au cours duquel elle a été poignardée et lacérée, puis agressée sexuellement.

Un passant a trouvé Rachel, avec le jeune garçon accroché à son corps, en disant: « Réveille-toi, maman. »

Après le crime, l’inquiétude grandit quant au fait que la police ne progressait pas, malgré l’interrogatoire de 32 hommes. Mais ils avaient un suspect – l’excentrique local Colin.

Ainsi, le responsable de l’affaire, le détective Keith Pedder – joué dans le drame par Harry Treadaway – a travaillé avec le psychologue criminel, le professeur Paul Britton, joué par Eddie Marsan, pour dresser un profil de l’homme.

Le drame voit Lizzie prétendre avoir assassiné quelqu’un et participé à un rituel satanique, car on pensait que cela ferait appel à ses perversions sexuelles inhabituelles.

Ensuite, ils ont enrôlé Lizzie, une policière infiltrée expérimentée du groupe des opérations spéciales de la police métropolitaine (SO10) pour être le piège à miel au cœur de l’opération Ezdell.

Elle a contacté Colin, puis a passé cinq mois dans une fausse relation avec lui, espérant qu’il dirait quelque chose pour s’incriminer.

Le drame voit Lizzie prétendre avoir assassiné quelqu’un et avoir participé à un rituel satanique, car on pensait que cela ferait appel à ses perversions sexuelles inhabituelles et qu’il avouerait le meurtre de Rachel.

Niamh a déclaré: «Je ne peux pas imaginer à quel point cela a dû être difficile pour la vraie elle. J’ai joué des personnages pendant six mois à travers du matériel lourd.

«Elle a vécu et respiré ce personnage pendant plus d’un an, rentrant chez elle tous les soirs, se sentant soi-disant comme si elle avait une ligne téléphonique directe avec qui elle pensait être le tueur. Cela doit être terrifiant.

«Elle vit avec ça tout le temps – elle ne peut pas l’éteindre et à tout moment Pedder peut lui demander d’aller à un autre rendez-vous ou de passer un coup de fil à Stagg.

« Dans l’histoire, nous montrons qu’elle n’a pas de famille autour d’elle, donc elle ne peut pas être elle-même et, à la fin, elle a oublié qui est Sadie. »

Le drame voit Sadie s’enfoncer davantage dans le monde sombre de leurs fantasmes partagés qui la voit devenir de plus en plus isolée et obsédée. Niamh a déclaré : « Le recrutement de femmes n’était pas aussi élevé qu’aujourd’hui et les femmes n’ont pas pu être promues à des postes de direction.

«Sadie se voit offrir une énorme opportunité d’être au centre de la plus grande opération Met de l’histoire, alors elle y met tout en œuvre, ayant consacré sa vie à protéger le public et les femmes en particulier.

« Nous examinons ce qui était demandé aux femmes et comment elles étaient traitées, plus clairement maintenant, mais à l’époque, si vous y êtes tout le temps, comment savez-vous que c’est différent ? Elle doit tout garder dans sa tête. Ils n’avaient pas le soutien psychologique qu’ils ont maintenant, où ils ont des rencontres obligatoires avec des conseillers.

« Dans l’esprit de notre Sadie, parler à un conseiller la ferait paraître faible, et elle n’a jamais voulu ça. Je pense qu’elle a toujours voulu paraître aussi dure et capable que n’importe lequel des gars.

La police croyait que Colin avait fait des remarques qui l’incriminaient, mais lorsque l’affaire est allée à l’Old Bailey en 1994, elle s’est effondrée.

Le juge, le juge Ognall, a statué que la police avait fait preuve d’un « excès de zèle » et avait tenté d’incriminer Colin par « un comportement trompeur des plus grossiers ».

Mais les soupçons ont continué de s’attarder autour de Colin, joué dans le drame de Sion Daniel Young, jusqu’à ce qu’en 2006, Robert Napper soit interviewé à l’hôpital psychiatrique de haute sécurité de Broadmoor dans le Berkshire à propos de la mort de Rachel.

Dommages et excuses

Napper, alors âgé de 40 ans, était un schizophrène paranoïaque atteint du syndrome d’Asperger qui était déjà détenu après avoir été reconnu coupable du meurtre de Samantha Bisset et de sa fille de quatre ans Jazmine – 16 mois après le meurtre de Rachel. Deux ans plus tard, il a plaidé coupable à l’homicide involontaire de Rachel au motif de responsabilité réduite et il est peu probable qu’il soit relâché.

Alex, le petit garçon qui a été témoin du meurtre de sa mère Rachel, a maintenant 31 ans et est l’auteur d’un livre, Letting Go, dans lequel il se souvient d’une quantité inquiétante de détails sur l’attaque.

Lui et son père, le partenaire de Rachel, Andre Hanscombe, ont quitté le Royaume-Uni des mois après le meurtre et vivent maintenant à Barcelone, et ont appris à vivre avec l’expérience traumatisante.

Alex a déclaré : « J’étais le ‘tot tragique’ mais nous étions tous les deux passés au travers. Tout le monde a des défis, des obstacles et des peurs. Mon message est : ‘Il y a de la lumière au bout du tunnel’.

Colin a reçu des dommages-intérêts et des excuses du Met pour les 14 mois qu’il a passés en détention autour de son procès.

Lizzie a également poursuivi la force mais n’a reçu que 125 000 £. Mais après le traumatisme psychologique qu’elle a subi lors de l’opération Ezdell, elle a également été mise à la retraite anticipée et a obtenu l’anonymat à vie.

Bien que la vraie « Lizzie » n’ait pas été impliquée dans le drame, Colin a travaillé avec l’équipe de production dans le but d’effacer davantage son nom.

Le producteur exécutif David Nath a déclaré : « Colin Stagg a passé 16 ans à faire l’objet d’insinuations, de soupçons et de diffamation.

« Parlez aux gens maintenant et mentionnez le nom de Colin Stagg et beaucoup de gens diront qu’il a été condamné pour le meurtre de Rachel. Il ne l’était pas.

«Nous devions donc être très attentifs avec cette série à ne pas renforcer certaines des informations erronées qui existent déjà sur Colin.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles Colin a collaboré avec nous, car il voulait l’histoire définitive qui raconte le monde qu’il est et qu’il était un homme innocent. »

La tromperie commence le 13 août à 21h sur Channel 4.

6 La photo désormais célèbre de la jeune maman tragique Rachel Nickell Crédit : PA : Association de la presse

6 Des policiers fouillent les lieux du meurtre de Rachel à Wimbledon Common à Londres Crédit: News Group Newspapers Ltd