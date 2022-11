Le drame sur le défi de Rick Scott de Mitch McConnell pour le chef républicain, a expliqué

Après un cycle de mi-mandat décevant pour les républicains, le représentant Kevin McCarthy n’est pas le seul à faire face à un recul de son propre caucus.

Au Sénat, le chef de la minorité Mitch McConnell fait face à deux critiques d’une poignée de législateurs virulents. Ils lui reprochent l’échec des républicains à remporter de nouveaux sièges à la chambre haute, arguant qu’il n’a pas donné aux candidats suffisamment d’agenda pour se présenter. Ils veulent également plus de contrôle sur la politique à venir, affirmant qu’il n’a pas été suffisamment inclusif lorsqu’il s’agit d’établir des priorités législatives.

Dans le but d’exprimer sa frustration, le sénateur Rick Scott (R-FL), le chef de la branche de campagne des républicains, défie McConnell pour le rôle de leader dans une élection qui devrait avoir lieu mercredi.

« Le statu quo est rompu et un grand changement est nécessaire. Il est temps d’avoir un nouveau leadership au Sénat », Scott a dit dans un post qui a suivi une vigoureuse discussion de trois heures et demie au cours du déjeuner, au cours de laquelle les républicains du Sénat ont discuté de ce qu’ils devaient faire différemment pour gagner à l’avenir.

La candidature de Scott est un long shot. Pour gagner le poste de leader minoritaire, il aurait besoin d’une majorité de la conférence de 49 membres, ou d’au moins 25 voix. Jusqu’à présent, seule une poignée de républicains – dont les sens. Josh Hawley (R-MO), Mike Braun (R-IN) et Ron Johnson (R-WI) – ont exprimé vocalement leur soutien à Scott. D’autres, comme le sénateur Lindsey Graham (R-SC), ont demandé que le vote à la direction soit repoussé jusqu’à ce que les courses au Sénat de l’Alaska et de la Géorgie soient officiellement décidées. Les républicains gagneront en Alaska, mais l’un ou l’autre des partis pourrait l’emporter dans la course de la Géorgie. Les républicains voteront mercredi pour savoir s’ils veulent retarder le vote, et s’ils ne le font pas, ils décideront alors entre McConnell et Scott.

On s’attend toujours à ce que McConnell gagne, compte tenu du soutien dont il bénéficie de nombreux membres et de son bilan en tant que leader, y compris son succès à empiler les tribunaux avec des juges républicains. “J’ai les voix. Je serai élu. La seule question est de savoir si ce sera tôt ou tard », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mardi.

La dissidence républicaine – tout comme le conflit à la Chambre, cependant – est un signe clair que certains législateurs ne sont pas entièrement satisfaits de la façon dont le parti est dirigé et signale une plus grande introspection quant à sa direction avant 2024.

Pourquoi certains républicains sont en colère contre McConnell

La frustration avec McConnell s’est concentrée sur quelques problèmes: premièrement, que les républicains n’avaient pas de discours auprès des électeurs, sauf qu’ils ne sont pas démocrates, et deuxièmement, que le processus d’élaboration des politiques a été descendant.

“Ce que les dirigeants n’ont pas fait de notre côté, c’est de donner à nos candidats un programme affirmatif sur lequel se présenter qui plairait en fait à la classe ouvrière et aux électeurs indépendants”, a déclaré le sénateur Josh Hawley (R-MO), l’un des partisans vocaux de Scott. Voix.

Parce qu’ils étaient en minorité lors du Congrès actuel, les républicains n’avaient pas de victoires législatives à souligner comme les démocrates, ce qui a conduit à des désaccords entre McConnell et Scott sur l’approche à adopter en matière de messagerie. Les deux se sont longtemps affrontés pour savoir si les républicains devraient proposer un programme politique spécifique expliquant ce qu’ils feraient avec une majorité, ou se concentrer plus largement sur les attaques contre les démocrates et des questions telles que le mécontentement des gens face à l’inflation. McConnell a favorisé ce dernier, tandis que Scott a présenté sa propre liste de souhaits politiques plus tôt cette année. La liste de Scott comprenait de nombreuses politiques contre lesquelles les conservateurs les plus traditionnels du parti étaient opposés, et il a suscité un retour de bâton, y compris une réprimande publique de McConnell, pour avoir poussé des propositions impopulaires comme la suppression de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie.

Ce cycle, les républicains avaient une chance décente de reprendre le contrôle du Sénat, mais n’y sont pas parvenus après avoir perdu des États clés comme le New Hampshire, la Pennsylvanie et l’Arizona, où les candidats choisis par le parti étaient plus à droite et pensaient être de mauvaise qualité. Depuis lors, les républicains réfléchissent à la cause des pertes, ainsi qu’à qui en est responsable.

McConnell a souligné cette semaine, comme il l’a fait auparavant, que la qualité des candidats était un problème sérieux pour la conférence. C’est une question sur laquelle lui et Scott ont également divergé auparavant et un autre point de discorde entre les deux législateurs. Le Comité sénatorial national républicain, que Scott dirige, a hésité à s’impliquer dans les primaires républicaines, arguant que cela ne tient pas compte de la volonté des électeurs, tandis que McConnell a plaidé pour orienter les électeurs vers les candidats ayant les meilleures chances d’être compétitifs aux élections générales.

Séparément, les républicains ont exprimé des inquiétudes quant au fait que le processus législatif n’était pas plus ouvert et ne tenait pas compte de la contribution des différents membres. Plusieurs législateurs ont noté que cette expérience pourrait être améliorée pour ajouter les suggestions de différentes personnes. Hawley a également déclaré que les républicains devraient cesser de soutenir les accords qui donnent aux démocrates des victoires législatives.

« Vous devez expliquer clairement ce pour quoi nous sommes. Je crois simplement que cela doit être très interactif avec tous les sénateurs, cela ne peut pas être posé sur nos genoux dans des projets de loi de 2000 pages dont aucun d’entre nous n’a la moindre idée ou contribution sur la façon dont nous avons obtenu cela », a déclaré le sénateur Mike Braun ( R-IN), un soutien de Scott, a déclaré aux journalistes.

Il y a eu des critiques dans les deux partis sur le fonctionnement actuel du processus législatif, avec des politiques souvent créées par de petits groupes sanctionnés par les chefs de parti ou conçues par les chefs eux-mêmes.

Il y a également eu de nombreuses plaintes sur la façon dont les accords de dernière minute entre les chefs de parti conduisent à des votes soudains sur des projets de loi massifs comme le paquet d’infrastructure bipartite et la loi sur la réduction de l’inflation, qui peuvent obliger les législateurs à prendre une décision rapide sur de longues politiques qu’ils n’ont pas eu le temps d’examiner ou de débattre.

Scott a promis qu’il ne surprendrait pas les membres avec une législation et qu’il ne ferait pas pression sur les gens pour qu’ils votent d’une manière contraire aux intérêts de leurs électeurs.

McConnell – et d’autres – pointent son record

Pour sa propre défense, McConnell a souligné son bilan à la tête de la conférence à la majorité et à la minorité – une expérience qui inclut la confirmation de plusieurs juges de la Cour suprême et juges conservateurs.

“De toute évidence, il a confirmé la confirmation de nombreux juges, dont trois à la Cour suprême”, a déclaré le sénateur Tommy Tuberville (R-AL), qui soutient McConnell, à Vox. “Les rôles de leadership sont difficiles et vous avez 49 personnalités différentes là-dedans que tout le monde veut faire à sa manière, vous gardez des chats.”

L’expérience de McConnell est suffisante pour de nombreux républicains, qui reconnaissent que les choses pourraient être améliorées, mais qu’ils sont toujours satisfaits de la direction générale qu’ils ont maintenant. “Je pense que les gens sont en grande partie déçus du résultat des élections”, a déclaré le sénateur John Cornyn (R-TX) aux journalistes concernant le mécontentement exprimé par certains membres.

McConnell reste sur la bonne voie pour remporter les élections de mercredi, mais les républicains ont déclaré qu’ils saluaient la discussion sur la façon dont les choses étaient gérées et comment elles pourraient potentiellement être améliorées à l’avenir. Beaucoup ont indiqué que le parti devait faire une réflexion avant 2024, lorsqu’il dispose d’une carte plus favorable et espère éviter les pertes qu’il a subies ce cycle.

“Nous ne l’avons pas sorti du parc … depuis quelques décennies et c’est parce que nous n’avons pas de plan de match pour les Américains”, a déclaré Braun.