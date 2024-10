Le drame sur la Seconde Guerre mondiale de Saoirse Ronan lance le Festival du film de Londres

Getty Images Ronan a déclaré que le tournage de Blitz dans le contexte des conflits modernes donnait au film une puissance supplémentaire

L’actrice Saoirse Ronan a déclaré que le tournage de son nouveau film sur la Seconde Guerre mondiale était « incroyablement pertinent » dans le contexte de conflits à travers le monde. Blitz, réalisé par Sir Steve McQueen, a été tourné en grande partie début 2023, environ un an après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. S’adressant aux journalistes avant sa première mondiale à Londres, Ronan a déclaré : « Vous tourneriez certaines scènes où il y a un chaos et un pandémonium total, et nous représentons des personnages dans une peur et une horreur abjectes. « Et puis vous quittiez le plateau, allumiez la radio et vous entendiez exactement la même chose, ou vous mettiez les informations et voyiez exactement la même chose. »

Elle a poursuivi : « C’était la première fois que j’avais l’expérience d’un projet où il n’y avait pas vraiment d’échappatoire. « Je ne sais pas si c’est insensible de dire que j’en suis reconnaissant, mais cela vous a donné tellement de motivation pour continuer avec la photo, parce que cela semble incroyablement pertinent. » Le film a été lancé mercredi soir au Festival du film de Londres de cette année et a vu Ronan rejoindre ses co-stars, dont Stephen Graham, Paul Weller et Benjamin Clementine, sur le tapis rouge du Royal Festival Hall.

EPA Stephen Graham, photographié avec sa femme Hannah Walters, était l’une des stars du film qui a foulé le tapis rouge à Londres.

Getty Images Le rôle principal de George est joué par le nouveau venu Elliott Heffernan

Getty Images Le cinéaste Sir Steve McQueen a déjà réalisé Widows et 12 Years A Slave

Blitz est l’un des rares prétendants à la saison des récompenses cinématographiques de l’année prochaine à ne pas avoir déjà été projeté lors d’un festival précédent – ce qui laisse les experts incapables d’évaluer ses chances aux Oscars jusqu’à présent. Mais Sir Steve souhaitait que le film soit présenté en première mondiale à Londres car il raconte une histoire typiquement britannique. « Je suis londonien et j’ai eu la chance de faire mes débuts à Cannes, Venise, Telluride, Toronto. [film festivals] », a déclaré le réalisateur. « Mais pour ce film en particulier, pour moi, il n’y avait aucun autre endroit où je voulais faire ses débuts avec ce film autre que Londres, et je croisais les doigts pour que cela puisse arriver. »

Apple TV+ George hésite à devenir évacué et à laisser derrière lui sa famille à Londres.

Blitz suit une famille ouvrière de Londres alors que la capitale britannique est bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. L’histoire est racontée à travers les yeux de George, un garçon métis de neuf ans joué par le nouveau venu Elliott Heffernan, qui fait partie du million d’enfants envoyés loin des grandes villes pendant le Blitz pour vivre à la campagne pour leur propre vie. sécurité. George, cependant, ne veut catégoriquement pas laisser sa mère et son grand-père à Londres et saute du train pendant son voyage loin de la ville pour poursuivre sa propre aventure. Sa mère, jouée par Ronan, est malade d’inquiétude alors qu’elle attend des nouvelles des autorités qui tentent de le retrouver.

Apple TV+ Sir Steve photographié sur le tournage avec Elliott Heffernan, qui incarne George, neuf ans, le protagoniste du film

Getty Images Paul Weller de The Jam joue le grand-père de George dans le film

Getty Images Le film met également en vedette le musicien et acteur Benjamin Clementine, qui a déjà remporté le Mercury Music Prize.

Médias PA Saoirse Ronan incarne Rita, une mère bouleversée lorsque son enfant disparaît

Sir Steve est surtout connu pour avoir réalisé Widows, Shame et 12 Years A Slave, qui a remporté l’Oscar du meilleur film en 2014. S’exprimant mercredi sur ses motivations pour le nouveau film, le réalisateur a déclaré qu’il était tombé sur une photo qui l’intriguait alors qu’il travaillait sur sa série télévisée 2020 Small Axe. « J’ai trouvé la photo d’un petit enfant noir dans une gare, avec une mallette surdimensionnée. Et je me suis demandé : qui est cet enfant ? Je veux voir la guerre à travers ses yeux. »

« Une nouvelle perspective »

L’acteur Graham a noté que le film adopte une perspective légèrement différente de beaucoup d’autres films se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, en partie parce que le personnage principal est un enfant métis. « Quand j’étais enfant, j’avais l’habitude de regarder ces merveilleux films en noir et blanc avec ma grand-mère : ‘C’est bon, guv’na, passons à travers la guerre' », a plaisanté Graham, adoptant un accent cockney exagéré. « Nous avons grandi en regardant ces films, et c’étaient de beaux films, mais je n’ai jamais vu cette vision que Steve a apportée à l’écran, cette perspective… un enfant métis dans un film de guerre se déroulant pendant le Blitz. » Mais lorsqu’on lui a demandé s’il considérait le film comme une opportunité de corriger la façon dont le Blitz est traditionnellement perçu, Sir Steve a répondu : « Je ne suis pas intéressé à corriger quoi que ce soit. Je ne suis pas un réactionnaire. Je suis un artiste. « J’aime travailler sur des choses qui comptent pour moi », a-t-il poursuivi. « Ce qui m’intéressait le plus dans l’idée de ce paysage, c’est qu’il parlait d’une famille de la classe ouvrière. C’était à la fois un drame familial et une épopée historique. »

Apple TV+ Dans une scène, George se met à l’abri des attentats à la bombe dans une station du métro de Londres.