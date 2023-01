Le drame Stonehouse d’ITV est une œuvre de fiction, pas un fait. Je devrais savoir – je suis sa fille | Julia Stonehouse

Ouand il s’agit de la vie de feu le ministre du Travail John Stonehouse, tout le monde semble avoir sa propre vérité. On sait que le 20 novembre 1974, il a simulé sa propre mort. Mais les biographes, les dramaturges et les membres intéressés du public peuvent être en désaccord sur bien d’autres choses – était-il un « agent communiste » ou même un « espion » ? A-t-il été impliqué dans un « piège à miel » et a-t-il été victime de chantage ? A-t-il simulé sa mort pour s’enfuir en Australie avec sa secrétaire, Sheila Buckley ? Pour moi, ces questions ne sont pas abstraites et ne relèvent pas non plus du divertissement. John Stonehouse était mon père.

Pourtant, le “divertissement” est ce qu’est devenue la vie de mon père et de notre famille cette semaine, avec la sortie de la série ITV en trois parties de John Preston, Stonehouse. Ma famille est tourmentée depuis près de 50 ans par de faux articles de presse, des livres, des programmes télévisés et maintenant des podcasts. Stonehouse n’est que le dernier d’une longue lignée qui mêle réalité et fiction.

Voici mon point de vue sur la vérité de la vie de mon père, après avoir fait des recherches et écrit un livre à ce sujet, qui comprenait l’examen des dossiers des archives tchèques à son sujet. Il n’y avait pas de piège à miel, comme le prétend le drame de Preston. Cela ne s’est tout simplement jamais produit. En ce qui concerne l’espionnage présumé, nous savons que Stonehouse a rencontré des personnes à l’ambassade de Tchécoslovaquie, sans savoir qu’il s’agissait d’espions, pour discuter du jumelage de sa circonscription avec la ville tchèque de Kladno et, plus tard, pour discuter de la vente d’avions VC10 à leur compagnie aérienne. . Mais je ne crois pas qu’il y ait la moindre preuve qu’il leur ait donné des informations utiles.

Les opinions divergent quant à savoir si mon père était payé par des agents du Státní bezpečnost (StB) (car les informations dont ils se sont plaints à plusieurs reprises étaient inutiles et auraient pu être glanées dans les journaux). Mais les documents StB que j’ai vus indiquant que les Tchécoslovaques lui aient donné de l’argent est jonché de défauts démontrables, me suggérant que ces agents du StB ne disaient pas la vérité sur ces prétendus transferts. Les mots les plus vrais prononcés dans ce drame sont ceux de l’agent du StB qui dit à Stonehouse : “Tu es le pire espion que j’aie jamais rencontré.” Il n’y a pas d’État britannique des secrets dans son dossier, rien de classifié ou de confidentiel.

Dans le drame de Preston, ma mère, qui a travaillé toute sa vie, est dépeinte comme une espionne domestique ennuyeuse. Ma sœur, mon frère et moi sommes représentés comme un groupe d’enfants étrangement silencieux. Quand mon père a simulé sa mort, j’avais 24 ans et ma sœur 26 ans. Nous avions quitté la maison des années auparavant. Preston peint une image de Stonehouse recevant des mallettes d’argent pour payer une voiture de sport, que mon père n’a jamais eue, et une grande maison de campagne. (En réalité, mes parents vivaient dans une maison de ville louée à Kennington.) Tout cela peut être divertissant, mais c’est aussi la refonte de l’histoire parce que les téléspectateurs n’ont pas les informations nécessaires pour distinguer les faits de la fiction. La clause de sortie de Preston est la suivante : « Ce drame est basé sur une histoire vraie. Certaines scènes et personnages ont été imaginés à des fins dramatiques. Preston passera à autre chose, mais notre famille sera coincée avec son interprétation.

Les contrevérités s’étaient accumulées bien avant ce drame d’ITV. L’un des articles de journaux les plus dommageables est paru peu de temps après la découverte de mon père. Il disait qu’avant de simuler sa mort, mon père avait expédié les vêtements de Sheila, ainsi que les siens, dans une malle à Melbourne. Cela a conduit à la notion omniprésente que Sheila était “dedans depuis le début”. La police savait que ce n’était pas vrai parce qu’ils ont interrogé le douanier qui leur a dit que la malle n’avait jamais contenu de vêtements de femme. Ce n’est que tard dans le procès d’Old Bailey que l’accusation a finalement divulgué la déclaration de l’officier des douanes, qui a été lue le tout dernier jour.

A ce moment là, il était trop tard. Le récit «Bonnie et Clyde prévoyaient de s’enfuir ensemble» était devenu ancré dans la conscience nationale.

Le vrai récit, que mon père avait une dépression mentale solitaire, est devenu difficile à accepter pour les gens. En 1976, on ne parlait pas de la santé mentale des hommes et personne ne savait encore que le Mandrax, le médicament prescrit par mon père depuis des années, provoquait dépression, anxiété, paranoïa, confusion, mauvaise prise de décision et un risque accru de suicide. Il serait interdit au Royaume-Uni et aux États-Unis en 1984 – 10 ans trop tard pour mon père.

Preston a décidé d’expliquer le comportement bizarre de mon père comme étant celui d’un imbécile malchanceux. Cette représentation est offensante pour ma famille car elle se moque d’une dépression mentale très réelle.

Je pense qu’il est temps que la question de l’espionnage soit réglée une fois pour toutes par un « procès » télévisé. Les accusateurs pourraient être des témoins à charge et présenter leurs preuves, qu’un panel indépendant d’universitaires et d’avocats pourrait examiner. Il pourrait y avoir un vrai juge et jury. Je suis sûr que mon père serait innocenté parce qu’il n’y a aucune preuve qu’il était un agent, mais seulement un espion.

En 1968, mon père a été nommé au conseil privé en raison de ses services aux exportations britanniques. Ce n’était pas un imbécile malheureux. Apportez le procès, dis-je. Donnez à l’homme une chance d’effacer son nom.