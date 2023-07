Le drame sportif de Kabir Khan avec Kartik Aaryan sortira à cette date

Mardi, les créateurs de Chandu Champion réalisé par Kabir Khan et mettant en vedette Kartik Aaryan dans le rôle principal ont annoncé la date de sortie du film. Le drame sportif sortira le 12 juin 2024.





Partageant la nouvelle, Kartik Aaryan a écrit : « Chandu Nahi.. Champion Hai Main.. #ChanduChampion – 14 juin 2024 #SajidNadiadwala @kabirkhankk. » Les internautes ont réagi à la nouvelle, l’un d’eux a écrit: « Wow un autre superbe de Kartik Aryan après Satyaprem ki katha. » Le deuxième a dit: « Woohoooo félicitations et tout le meilleur champion !!!! » Le troisième a dit: « S’il vous plaît, changez la date Kartik …… parce que c’est la date de la disparition tragique de sushant …… s’il vous plaît, comprenez l’émotion ….. parce que vous êtes aussi une personne au cœur tendre. » Le quatrième a dit : « Kabhi to cool name wali filmen karo bhai,Chandu ,titu,sattu yhi sab karte. »

Le cinquième a dit, « le type de scripts que vous choisissez>>> polyvalence à son apogée. » Le sixième a dit, « aap toh déjà champion ho. » Le septième a dit: « Non, nous ne pouvons pas attendre juin 2024 nowww. » Selon les rapports, présentés comme un drame sportif, le tournage du film devrait avoir lieu au cours des six prochains mois. Bien que les réalisateurs n’aient pas annoncé la date de sortie définitive de Chandu Champion, le film devrait arriver dans les salles de cinéma d’ici juin de l’année prochaine.

Pendant ce temps, la dernière sortie de Kartik Aaryan, SatyaPrem Ki Katha, a bien performé au box-office. Le film, qui met en vedette Kiara Advani, est sorti en salles le 26 juin et a rapporté Rs 9,25 crore le jour de son ouverture. Le film est maintenant proche de la barre des 50 crores de roupies, ayant déjà collecté jusqu’à présent 42 crores de roupies sur le marché intérieur.

SatyaPrem Ki Katha marque la deuxième collaboration de Kartik Aaryan avec Kiara Advani après Bhool Bhulaiyaa 2. Supriya Pathak Kapur, Gajraj Rao, Siddharth Randheria, Anuradha Patel, Rajpal Yadav et Shikha Talsania jouent des rôles clés dans SatyaPrem Ki Katha.