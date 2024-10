Le drame réel de la star de Skeem Saam !

ELLE EST encore jeune et n’a pas vécu certaines expériences en tant qu’adolescente.

Mais elle pense que son personnage à la télévision l’a préparée à relever certains défis de la vie.

L’actrice Mosa Nkwashu adore son rôle dans la série dramatique de SABC1, Skeem Saam.

Le jeune de 17 ans originaire de Mahwelereng, Mokopane dans le Limpopo joue Lewatle dans le drame. Lewatle est une élève de 10e année qui stresse son père à cause du drame.

« Lewatle est un personnage très intéressant à incarner, car elle fait face à certaines situations auxquelles je n’ai personnellement pas été confrontée. C’est intéressant de me mettre à sa place et d’explorer le personnage et les différentes situations que vivent les adolescentes », a déclaré Mosa.

Elle a dit qu’elle trouvait Lewatle très intéressante parce que c’est une jeune fille élevée par un père célibataire et que découvrir cette dynamique est très fascinant.

« J’aime incarner mon personnage parce que ce n’est pas facile à représenter parce que Lewatle et moi sommes des individus différents et ce changement me met au défi », a-t-elle déclaré.

Mosa a déclaré qu’elle aimait aussi le caractère audacieux et intrépide de Lewatle.

« Lewatle parle franchement et dit ce qu’elle pense, mais cela ne s’applique qu’à son petit cercle et aux personnes avec qui elle est toujours. Je ne dirais pas que j’aime moins quelque chose dans mon personnage parce qu’il y a quelqu’un d’autre qui ressemble au personnage que je représente et mon objectif est d’être pertinent dans le portrait du personnage », a-t-elle déclaré.

A LIRE AUSSI : REGARDER : LaConco est-il de retour dans les bras de Zuma ?

Mosa a déclaré qu’elle avait beaucoup appris de Letlape.

« J’ai vu qu’il est difficile, tant pour les mères que pour les pères célibataires, d’élever un enfant. Cela peut être difficile à différents égards, mais il n’en reste pas moins que c’est une tâche difficile. J’ai aussi appris qu’à l’adolescence, il est facile d’être crédule un béguin et qu’il est important que les jeunes filles s’aiment et prennent des décisions responsables, même si ce sont les décisions les moins populaires à prendre », a-t-elle déclaré.

Mosa, qui prépare son diplôme et est mannequin, a déclaré qu’elle aimait les dictons : « Il faut tout un village pour élever un enfant » et « motho ke motho ka batho », ajoutant qu’elle appréciait l’amour et le soutien des habitants de Mzansi.

« L’amour et le soutien sans fin de mes communautés et des réseaux sociaux sont vraiment appréciés et jamais imprévus. Je vous apprécie tous et l’amour et le soutien facilitent mon travail. Cela affirme en outre que mes rêves sont valables et que je dois continuer », dit-elle.