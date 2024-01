Le drame qui a conduit Jon Stewart à revenir en tant qu’animateur du « Daily Show »

Mercredi, Comedy Central a annoncé que Jon Stewart reviendrait pour animer Le spectacle quotidienl’émission de comédie politique de fin de soirée qu’il a animée de 1999 à 2015, une fois par semaine le lundi soir pendant le cycle électoral de 2024.

Il y a deux raisons pour lesquelles Stewart peut reprendre son ancien emploi à temps partiel, et elles sont toutes deux assez dramatiques. Voici ce qui s’est passé qui a conduit Jon Stewart à revenir à Le spectacle quotidien.

Une brouille avec Apple

Stewart et Apple ont convenu de mettre fin à son talk-show Apple TV+ Le problème avec Jon Stewart en octobre 2023 au milieu de différences créatives, The New York Times signalé à l’époque.

Le problème était une émission à la John Oliver où, dans chaque épisode, Stewart s’est plongé en profondeur dans un sujet d’actualité différent. En annonçant la fin de l’émission à son équipe, Stewart a déclaré que les dirigeants du géant de la technologie seraient apparemment mal à l’aise avec les prochains épisodes prévus sur la Chine et l’intelligence artificielle, qui font tous deux partie des activités d’Apple. Et alors que le cycle électoral de 2024 s’accélérait, Stewart anticipait de futurs affrontements. Ainsi, plutôt que de compromettre sa vision, il a accepté de mettre fin à la série peu avant le début de la production de la saison 3.

Le fait que Le problème a été très peu regardé. Selon la société d’analyse Samba TV (via L’Enveloppement), au cinquième épisode de la saison 1, seuls 40 000 foyers regardaient l’émission hebdomadaire sur Apple TV+. En comparaison, l’ancien de Stewart Spectacle quotidien correspondant John Oliver La semaine dernière ce soir a attiré 844 000 téléspectateurs la même semaine. Et peut-être encore plus problématique à une époque où les émissions de fin de soirée sont plus précieuses pour les réseaux en tant que producteurs de clips vidéo viraux, The Problem n’a pas non plus trouvé de public en ligne. Son clip le plus regardé sur YouTube, “Le problème avec les Blancs,” compte 4,2 millions de vues. Le spectacle quotidien avec Trevor Noahle clip le plus regardé de “Les Blancs appellent inutilement la police contre les Noirs,” a été visionnée plus de 19 millions de fois, même si récemment, la série a eu du mal à éclater au milieu de sa tourmente continue pour trouver un hôte de remplacement après le départ de Noah… ce qui nous amène au point suivant qui a conduit au retour de Stewart.

Jon Stewart sur “Le problème avec Jon Stewart”. Apple TV+

Un talk-show sans animateur

Le successeur de Stewart, Trevor Noah, est parti Le spectacle quotidien en décembre 2022, et l’émission est revenue un mois plus tard avec des hôtes invités tournants. Spectacle quotidien des correspondants et des célébrités extérieures se sont succédés pendant une semaine à la fois pendant que l’émission cherchait un hôte permanent. Le correspondant de longue date Roy Wood Jr. est parti pendant cette période, récit Variété “Je ne crois pas que ce soit tard dans la nuit, car nous savons que ce sera ainsi que nous continuerons.”

Hasan Minhaj, ancien correspondant de l’émission, était le favori pour le poste permanent et aurait même occupé ce poste officieusement, jusqu’à ce que The New Yorker a publié un rapport affirmant qu’il avait fabriqué des histoires sur sa vie dans son stand-up. Selon Puck, Spectacle quotidien studio Paramount abandonné lui après cela, ce qui a renvoyé les producteurs à la planche à dessin.

En janvier 2023, Le spectacle quotidien avec Trevor Noah a remporté un Emmy pour une série de discussions exceptionnelle pour la dernière saison de Noah, et Comedy Central a annoncé que la série continuerait d’être sans animateur permanent, Stewart prenant le relais une nuit par semaine et se joignant en tant que producteur exécutif pour aider à façonner l’avenir de la série, et le les correspondants de l’émission prennent les devants le reste de la semaine.

Et après?

Même si le retour de Stewart apporte une certaine excitation Le spectacle quotidienil n’en demeure pas moins que les audiences des talk-shows de fin de soirée sont en déclin irréversible dans tous les domaines, et ils sont trop chers pour le montant des revenus qu’ils génèrent des médias sociaux. Le retour de Le spectacle quotidienLe fils prodigue ne résoudra pas tous les problèmes de la série, mais il lui donnera une identité créative indispensable pour au moins les prochains mois. Et l’annulation de Le problème et l’instabilité persistante à Le spectacle quotidien a rendu tout cela possible.