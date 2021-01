THE Investigation est un tout nouveau drame policier qui arrive sur les écrans britanniques depuis le Danemark.

La série en six parties s’est avérée être un énorme succès dans le pays scandinave en 2020.

L’enquête est-elle basée sur une histoire vraie?

The Investigation, un nouveau drame scandinave sur le vrai crime, devrait prendre d’assaut la BBC.

Tobias Lindholm, écrivain et réalisateur nominé aux Oscars, est le cerveau derrière ce drame graveleux.

Le Danois était un écrivain de la populaire série télévisée politique danoise Borgen et a été acclamé dans le monde entier après avoir réalisé et écrit la série américaine à succès Mindhunter.

Il a également co-écrit le film de 2012 The Hunt, qui a été nominé pour le meilleur film en langue étrangère aux Golden Globes 2013 et aux Oscars 2014.

De quoi parle l’enquête?

L’enquête explore le cas réel de meurtre du journaliste suédois Kim Wall en 2017.

Kim était une journaliste indépendante qui a été publiée dans The Guardian, The New York Times et Vice.

Alors qu’elle s’apprêtait à interviewer l’entrepreneur Peter Madsen en août 2017, elle a été portée disparue.

Après sa disparition, des parties de son corps ont été retrouvées à différents endroits dans les environs et Madsen a ensuite été reconnue coupable de son meurtre.

Où est Peter Madsen maintenant?

Après avoir été reconnu coupable du meurtre de Kim, Madsen purge actuellement une peine de prison à la prison de Herstedvester, à la périphérie de Copenhague.

Selon les rapports de BBC News, en octobre 2020, Madsen a réussi à s’échapper de prison après avoir apparemment menacé un garde avec un « objet ressemblant à un pistolet ».

Ses efforts ont été vains car il a été rapidement entouré par la police à l’extérieur de la prison.

Quand est l’enquête sur BBC2?

L’enquête débute CE SOIR (22 février) à 21 h.

Il s’agit d’une série en six parties qui sera diffusée sur BBC Two et sera disponible en streaming sur iPlayer.

