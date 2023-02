Le drame policier américain revient sur les écrans avec une nouvelle série dérivée macabre

Le drame policier américain CLASSIQUE Dexter revient sur les écrans avec l’annonce d’une toute nouvelle série dérivée.

Un tout nouveau spin-off du drame à succès, intitulé Origins, montrera la transformation de Dexter Morgan en tueur en série accompli.

Kurt Iswarienko/SHOWTIME

Michael C. Hall assumera à nouveau le rôle emblématique[/caption] Kurt Iswarienko/SHOWTIME

Le nouveau spin-off, Origins, suivra Dexter tout droit sorti du collage[/caption]

Le réseau américain Showtime a annoncé le lancement du nouveau programme ainsi que la commande d’une autre nouvelle série du spin-off New Blood, qui suit Harrison, le fils de Dexter.

Dexter, interprété par Michael C. Hall, suit la vie du personnage principal, un scientifique, et s’est déroulé à l’origine entre 2006 et 2013, où il est devenu un favori des fans.

Le scientifique a vécu une double vie fusionnée avec celle d’un tueur en série et maintenant les téléspectateurs pourront enfin voir à quel point il est devenu lui-même notoire dans la toute nouvelle émission.

Il devrait commencer par l’obtention du diplôme de collage de Dexter avant de le montrer rejoindre la police du métro de Miami.

Annonçant la nouvelle série, un synopsis de l’émission disait: «Cela dramatisera le jeune Dexter Morgan au début de sa transition vers le tueur en série vengeur qu’il deviendrait.

« Situé dans le Miami qui était un foyer de véritables tueurs en série de son temps, le spectacle commencera alors que Dexter obtient son diplôme universitaire pour rejoindre Miami Metro, où il rencontre des versions plus jeunes de nombreux personnages que nous avons connus dans le Dexter original.

“Et, bien sûr, l’émission se concentrera également sur la famille de Dexter, y compris un Harry très vivant et une très formidable adolescente Deb.”

La série originale, se déroulant à Miami, était centrée sur le technicien médico-légal Dexter Morgan, spécialisé dans l’analyse des traces de sang pour le service de police fictif du métro de Miami.

En plus de son travail quotidien, il mène une vie parallèle secrète en tant que tueur en série justicier, mettant sa soif de justice à profit pour traquer les meurtriers qui ont évité les condamnations pour leurs crimes.

Micheal, 52 ans, a reçu les éloges de la critique pour son rôle et a décroché un Golden Globe pour son interprétation de l’ignoble tueur en série.

Cependant, lui et ses fans ont exprimé leur déception face au résultat original de la série, dans lequel Dexter déménageait dans l’Oregon pour commencer une nouvelle vie plutôt que d’être tenu responsable de ses crimes.

Il a précédemment admis: “Le spectacle s’est terminé d’une manière exaspérante.”

L’acteur a ajouté à Times Radio: “Je pense que l’émission s’est terminée d’une manière qui était au mieux assez mystifiante sinon exaspérante pour les gens.

«Mais cela a au moins préparé le terrain pour que nous revenions et répondions plus définitivement à ce qui est arrivé à ce type.

“Je soutiens totalement ce qui s’est passé, le choix qu’il fait à la fin, mais en ce qui concerne l’exécution, nous étions tous à court de vapeur à ce moment-là, alors je comprends.”