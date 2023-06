Le drame policier à succès d’ITV a remis une deuxième série – mais c’est une mauvaise nouvelle pour les fans de Line of Duty

IL Y A des nouvelles douces-amères pour les fans de Line Of Duty et de sa star vétéran Adrian Dunbar.

L’acteur, qui incarne le surintendant de la série Ted Hastings, devrait revenir en tant que chef de file d’une deuxième série d’émissions policières ITV1, Ridley.

Mais comme le tournage a lieu à l’automne, cela pourrait l’empêcher de retrouver ses co-stars Martin Compston et Vicky McClure pour les nouveaux épisodes tant attendus de Line Of Duty.

Un initié de la télévision a déclaré: «Le plus gros obstacle auquel était confronté le Beeb était de réunir les trois stars principales, car leurs journaux sont très chargés.

«Ils plaçaient leurs espoirs sur Martin ayant terminé le tournage de la deuxième série du thriller de Prime Video, The Rig, à l’automne.

« Mais c’est à peu près au même moment qu’Adrian commencera à travailler sur Ridley.

« L’espoir est que, parce que la deuxième série ne compte que quatre parties, cela ne constituera pas un obstacle majeur. »

Adrian reviendra pour jouer le détective à la retraite, Alex Ridley, qui est ramené en tant que consultant pour aider à résoudre des crimes.

La première saison de l’année dernière a été un succès d’audience. Saluant la recommission, l’acteur a déclaré: « Nous devons remercier ITV et le public d’avoir emmené Ridley en si grand nombre. »

La suite, composée d’une série de films de deux heures, le verra retrouver l’ancienne protégée, DI Carol Farman, incarnée par Bronagh Waugh, désormais en charge des enquêtes.

J’ai révélé en exclusivité que la BBC prévoyait une série d’épisodes spéciaux de Line Of Duty qui auraient pu être filmés et diffusés d’ici la fin de cette année.

Mais les horaires de travail chargés d’Adrian, Martin et Vicky, qui a son propre succès avec Trigger Point d’ITV1, ont obligé le tournage à être repoussé.

Maintenant, l’espoir est que de nouveaux épisodes de Line Of Duty pourraient être prêts à être diffusés au début de l’année prochaine.

Cela ne peut pas arriver trop tôt pour moi.

KEN PAS CLIGNOTANT

KEN BRUCE insiste sur le fait qu’il n’y aura « pas de prix flashy » sur son nouveau programme PopMaster TV.

Le quiz musical a été adapté pour une nouvelle émission de Channel 4 après être passé de BBC Radio 2 après plus de 20 ans à Greatest Hits Radio.

Ken – qui a co-créé le quiz avec le producteur de radio Phil Swern – dit que malgré les modifications apportées au format TV, les gagnants ne recevront aucun paiement en espèces.

Il a déclaré: « Il n’y a pas de prix flashy, juste un disque d’or ou un disque d’argent. Vous ne partez pas avec un demi-million !

Le but de la vie de Khan COMIC Guz Khan atteindra son « objectif de vie » en lisant les histoires de Bedtime de CBeebies. Les téléspectateurs peuvent l’entendre partager le livre de Zanib Mian, My Dad’s Beard, samedi. Le lendemain, le chanteur de Supergrass Gaz Coombes lira l’histoire Meesha Makes Friends de Tom Percival.

HALETER! C’EST CLAUDIA, TRAÎTRES

Les TÉLÉSPECTATEURS étaient sur le bord de leur siège chaque fois que les candidats de The Traitors s’interrogaient – ​​et l’animatrice Claudia Winkleman n’était pas différente.

Les patrons ont révélé qu’ils devaient lui parler pendant le tournage après que ses halètements soient devenus trop forts.

Bbc

Claudia Winkleman était sur le bord de son siège lorsque les concurrents de The Traitors se sont interrogés[/caption]

La productrice exécutive Sarah Fay a déclaré: « Il y avait une table ronde dans l’épisode six, et je suis à son oreille.

« Elle ne dit pas grand-chose et regardait dans l’ombre, et je pouvais entendre sa respiration devenir plus lourde.

« Et je n’avais qu’à dire » Surveillez votre respiration « au cas où elle donnerait quelque chose. »

Son collègue exécutif Mike Cotton a ajouté: «Lorsque nous l’avons rencontrée pour la première fois, elle est entrée et a dit:« J’ai regardé la version néerlandaise jusqu’à 4 heures du matin ».

« Elle voulait jouer le jeu et s’est massivement investie. »

N’étions-nous pas tous.

C’EST LA FIN POUR STACEY

L’été va être chargé pour Stacey Dooley.

La réalisatrice de documentaires a révélé qu’en plus de faire une nouvelle série de son émission W Stacey Dooley Sleeps Over, elle travaille sur un nouveau programme sur la mort.

Getty

Stacey Dooley travaille sur un nouveau programme sur la mort[/caption]

Le présentateur filmera la nouvelle série Sleeps Over aux États-Unis après avoir terminé le spécial unique sur tout ce qui concerne l’au-delà.

Elle a déclaré: «Je commence le mois prochain à filmer la mort, ce qui me rend assez nerveux parce que j’ai tellement peur de mourir.

«La nouvelle série Sleeps Over en Amérique, c’est septembre, et il y a quelques autres choses qui n’ont pas encore été allumées en vert mais elles sont en quelque sorte en préparation.

« Je vais continuer à faire ce qui me passionne, je ne vais pas essayer de m’en tenir à un plan rigide. »