Le drame « Penguin Lessons » de Steve Coogan est vendu à Sony Pictures Classics

Sony Pictures Classics a acquis « The Penguin Lessons », une comédie dramatique édifiante mettant en vedette Steve Coogan dans le rôle d’un enseignant qui noue un lien improbable avec un ami à plumes.

Peter Cattaneo a réalisé le film, présenté en première au Festival du film de Toronto cette année. Il est adapté par Jeff Pope des mémoires de Tom Michell de 2016. Il suit un professeur britannique cynique qui accepte un emploi en Argentine dans les années 1970, pendant une période de bouleversements politiques, pour voir sa vie transformée lorsqu’il sauve un pingouin imbibé d’huile sur une plage. Aux termes de cet accord, Sony Pictures Classics détient les droits de distribution en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Turquie, en Asie, en Inde, au Japon et en Corée du Sud.

Dans Variété critique, Guy Lodge a décrit « The Penguin Lessons » comme une « histoire réconfortante sur les liens entre humains et animaux » et a fait l’éloge du pingouin éponyme, écrivant que « presque inévitablement, c’est mieux quand il s’agit de l’oiseau ».

Coogan, l’acteur anglais surtout connu pour « Philomena » et « Alan Partridge » et que l’on verra ensuite dans « Joker : Folie à Deux », a joué aux côtés d’un véritable oiseau vivant dans « The Penguin Lessons ».

« Heureusement, j’ai fait beaucoup d’improvisation au cours de ma carrière, donc je sais qu’il ne faut pas se figer lorsque les animaux ne se comportent pas comme prévu. Vous vous appuyez dessus au lieu de vous y opposer », a-t-il déclaré. Variété avant sa première au TIFF. « Cela peut conduire à certains des meilleurs moments. »

Cependant, il a ajouté : « Nous avons dû lutter contre la gentillesse à tout moment. »

Outre Coogan, le casting comprend Jonathan Pryce, Vivian El Jaber, Björn Gustafsson et Alfonsina Carrocio. Ben Pugh de 42 a produit le film aux côtés de Rory Aitken, tandis qu’Intake Films et Rolling Dice ont financé le film avec Aperture Media Partners. Adrián Guerra et Andy Noble de Nostromo ont également produit avec Robert Walak. Joshua Horsfield et Nia Vazirani d’Intake Films pour Rolling Dice ont été producteurs exécutifs, aux côtés de Josh Varney, Tom Michell, Pope et Coogan.

Ailleurs sur le circuit des festivals, Sony Pictures Classics a repris « Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight », une dramatisation des mémoires d’Alexandra Fuller sur son enfance dans la guerre civile en Rhodésie ; « La chambre d’à côté » de Pedro Almodóvar, avec Julianne Moore et Tilda Swinton ; et le drame dirigé par Saoirse Ronan « The Outrun ». « The Room Next Door » a remporté le Lion d’Or au Festival du Film de Venise et est considéré comme l’un des principaux prétendants aux Oscars.

« Je suis ravi de faire équipe avec Sony Pictures Classics sur « The Penguin Lessons » », a déclaré Cattaneo. « J’ai été enthousiasmé par la réaction du public au TIFF et je suis très heureux de poursuivre ce voyage avec l’expérience et l’expertise de SPC derrière le film. »

Dans un communiqué, Sony Pictures Classics a ajouté : « « The Penguin Lessons » est ancré dans des événements historiques, et pourtant il est intemporel. C’est richement divertissant et profondément émouvant dans tous les sens du terme, et il trouvera certainement un écho auprès du public du monde entier.

« The Penguin Lessons » réunit Sony Pictures Classics avec Pope et Coogan après leur collaboration sur « Stan & Ollie » de 2018, un regard biographique sur Laurel et Hardy. Coogan a également joué dans la comédie noire de la société en 2019, « Greed ».

L’accord pour « The Penguin Lessons » a été négocié entre Sony Pictures Classics et CAA Media Finance au nom des cinéastes. Rocket Science représente les droits internationaux, Lionsgate sortant le film au Royaume-Uni.