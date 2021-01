Les personnages qui fument la chaîne dans The Serpent de BBC1 font la promotion de cette habitude, affirment les militants.

Le drame, basé sur une histoire vraie, raconte l’histoire du tueur en série français Charles Sobhraj et de sa petite amie Marie-Andrée Leclerc, ainsi que du diplomate néerlandais qui enquête sur les meurtres de plusieurs touristes occidentaux dans les années 1970 à Bangkok.

Les trois personnages sont régulièrement vus en train de fumer dans la série en huit épisodes.

Deborah Arnott, de l’association anti-tabac ASH, a déclaré: «Il existe un lien de causalité prouvé entre regarder les gens fumer à l’écran et commencer à fumer soi-même. Que les fumeurs soient des héros ou des méchants, cool ou non, cela ne fait aucune différence.

«L’exposition à des images de personnes qui fument fait qu’il est plus difficile pour les fumeurs d’arrêter de fumer et il est plus probable que les ex-fumeurs recommencent à fumer. Regarder The Serpent ne transformera pas quelqu’un en tueur en série, mais cela l’encouragera à fumer.







L’émission met en vedette Tahar Rahim, 39 ans, dans le rôle du tueur, Jenna Coleman, 34 ans, dans Doctor Who, dans le rôle de son amant canadien-français, et Billy Howle de Vera, 31 ans, dans le diplomate Herman Knippenberg.

Le réalisateur Tom Shankland a déclaré avant la diffusion de la série que son premier brouillon du personnage de Jenna était «un personnage cool et énigmatique qui a juste beaucoup fumé sur le balcon», avant que l’actrice n’ajoute plus de profondeur au rôle.

Un autre a déclaré: «Je suis à bout de souffle en les regardant fumer à la chaîne. Un troisième a fait l’éloge du spectacle, mais a averti: « Cela peut provoquer le tabagisme et la consommation de vin rouge. »

La BBC ne ferait aucun commentaire.

L’accent franco-canadien de Jenna a également été critiqué après que l’actrice a admis avoir appris que c’était «difficile».







Elle a dit: «Cela a été un voyage vocal. Je peux maintenant dire «tres bien» correctement, ce qui m’a pris des mois.

«C’est devenu un peu un camp d’entraînement français intense d’entraîner ma bouche à faire du bruit. J’avais l’impression d’être dans My Fair Lady, ayant une formation vocale pour changer le mouvement de ma bouche.

