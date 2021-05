Le drame LGBTQ + de Zareen Khan-Anshuman Jha, ‘Hum Bhi Akele Tum Bhi Akele’, récolte 2 millions de vues lors de la semaine de sortie! | Actualités de la série Web

Mumbai: les acteurs de Bollywood Zareen Khan et Anshuman Jha interprètent «Hum Bhi Akele, Tum Bhi Akele» parmi les 5 meilleurs contenus cette semaine dans les classements OTT hebdomadaires d’Ormax. Le film qui célèbre l’idée de l’amour au-delà des genres et des sexualités a reçu de grands éloges des fans en ligne.

Exprimant son bonheur face à la réponse positive, acteur principal Anshuman Jha a déclaré: «Je suis reconnaissant envers le public qui a aimé le film (nous encourage), n’a pas aimé le film (nous aide à grandir) et pour avoir entamé des conversations sur l’acceptation. Cet amour pour notre film est la bénédiction de ma mère. Plus de 2 millions de vues dans le monde pour Hum Bhi Akele Tum Bhi Akele dans la semaine 1 est un signe de changement des temps d’acceptation. Les récits changent. Et je suis reconnaissant au public pour l’amour qu’il a porté à Veer & Mansi. Nos aînés ont des sorties Diwali, des sorties de Noël, des sorties de l’Aïd. En tant que jeune artiste, j’aimerais avoir une sortie le 9 mai (Fête des Mères) chaque année, à l’avenir maintenant. «

La dernière sortie de l’acteur était « Mastram » en 2020, qui a été visionnée 1000 millions de fois pour être la plus grande série Web jamais réalisée en Inde.

Amanda Cutting de la renommée de Game Of Thrones and Magicians était la coordinatrice de l’intimité, la première émission indienne à embaucher un spécialiste de l’intimité dans l’émission où Jha avait de nouveau insisté sur le processus de création d’un personnage.

Hum Bhi Akele Tum Bhi Akele est écrit et réalisé par Harish Vyas. Il est produit par Anshuman Jha et Navey Mittar sous la bannière de First Ray Films.

Le film est sorti le 9 mai 2021 sur Hotstar.