Le drame familial arrive à Toya dans le nouvel épisode de « Toya & Reginae »

Notre duo mère-fille préféré est de retour avec un tout nouvel épisode de Toya et Réginae et heureusement pour vous, nous avons un extrait exclusif pour votre plus grand plaisir !

L’épisode de la semaine dernière était définitivement un DOOZY, il ne devrait donc pas être surprenant que nous voyions notre fille Toya vivre cela. Regardez le clip ci-dessous pour voir ce que nous voulons dire.

Toya est généralement un bon moment, tellement amusant, la vie de la fête et vraiment l’une des femmes les plus gentilles que nous connaissons du côté des célébrités, donc il est difficile de la voir vivre une période aussi difficile. Comment géreriez-vous toutes les discordes familiales si vous étiez à la place de Toya ?

Voici à quoi s’attendre du tout nouvel épisode de Toya et Réginae Jeudi:

Dans le troisième épisode, Toya est en dépression émotionnelle à cause de ses problèmes non résolus avec Beedy et Casey. Reginae se demande si elle et Armon peuvent résoudre leurs problèmes et se réunir. Beedy affronte Toya et Reginae pour la première fois depuis le drame de la fête d’anniversaire.

Le tout nouvel épisode de cette semaine de Toya & Reginae de WE tv, sera diffusé le jeudi 7 septembre à 21 h HE/PT sur WeTV.

Allez-vous regarder ?