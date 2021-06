Le drame espagnol d’avant l’Euro 2020 est familier, mais cette fois ce sont des outsiders

Pour tous ceux qui paniquent à l’idée que l’Espagne pourrait avoir du mal à l’Euro 2020 parce qu’elle a abandonné un capitaine (Sergio Ramos) puis en a perdu un autre à cause d’un test COVID-19 positif (Sergio Busquets), il convient de se rappeler que La Roja aime perpétuellement un drame d’avant-tournoi.

En 2008, exactement 25 jours avant de remporter l’Euro, l’Espagne a été littéralement huée de son propre pays en route vers l’Autriche où elle a remporté chaque match, marqué 12 fois et battu l’Allemagne en finale pour remporter son premier trophée senior depuis 1964. Santi Cazorla m’a dit rétrospectivement : « Les fans avaient complètement perdu la foi… les joueurs ont dû subir les abus, les sifflements et la couverture médiatique négative – c’était un cauchemar total. »



En 2010, l’équipe de Vicente del Bosque a perdu son match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Suisse. Andres Iniesta était arrivé en Afrique du Sud après une année brutale où son éclat avait été décimé à la fois par une dépression intense et des blessures musculaires répétées. Il a été emporté sur blessure lors de cette défaite et l’Espagne a dû faire face à la dure réalité qu’aucune équipe n’avait jamais perdu son premier match de groupe puis remporté la Coupe du monde.

Les chacals des médias espagnols se sont retournés contre Del Bosque et contre Busquets. La RojaLes joueurs poids lourds de , ainsi que les dirigeants de la FA, ont organisé une réunion d’urgence, sans restriction, dans le pavillon de leur camp d’entraînement de l’Université sud-africaine à Potchefstroom. Ça a marché. Vingt-cinq jours plus tard, ils avaient battu tous les autres adversaires, marqué huit points, encaissé un et remporté le trophée des trophées.

En 2012, Del Bosque menaçait d’exclure tout joueur de son équipe – peu importe son nom, sa réputation ou son expérience – qui apporterait ne serait-ce qu’un scintillement du « Classique Wars » dans le vestiaire de l’Espagne.

Barcelone et le Real Madrid s’affrontaient depuis deux ans. Plusieurs joueurs des deux équipes ont par la suite admis qu’ils avaient « perdu la place » et un briefing des arbitres par le superviseur Pierluigi Collina, qui a utilisé l’incident du carton rouge Pepe-Dani Alves de la demi-finale aller de la Ligue des champions 2011, a menacé de se séparer à la hâte. unité rafistolée dans le camp des champions en titre. Ils ont quand même gagné le tournoi.

Brésil 2014 a pris une avance de 1-0 lors de son premier match contre les Pays-Bas à l’approche de la mi-temps, mais David Silva a raté une glorieuse chance de porter le score à 2-0, et l’incroyable tête plongeante de Robin van Persie a mis en place une deuxième mi-temps qui s’est terminée à 5 -1. Après cela, Xavi a été abandonné, David Villa a été utilisé à mauvais escient et un autre début de tournoi en Espagne a été embourbé dans les accusations, la controverse et le tempérament chaud. Aucun moyen de s’en sortir et une défaite 2-0 contre le Chili les a vus s’effondrer en phase de groupes.

La domination de l’Espagne sur l’Euro a pris fin en 2016 par l’Italie lors du premier tour à élimination directe et, bien sûr, la dernière fois à Russie 2018, une campagne espagnole très prometteuse a été réduite en miettes lorsque Julen Lopetegui a annoncé à ses employeurs de la FA qu’après le tournoi, il serait partir pour rejoindre le Real Madrid. Au cours d’une épopée de 24 heures de fureur, de confusion et d’erreurs, Lopetegui a été limogé, l’équipe a été divisée, le directeur du football Fernando Hierro a pris le relais et la campagne a été sabotée dès le début. D’une manière ou d’une autre, ils ont terminé en tête du groupe B mais se sont inclinés devant les hôtes aux tirs au but en huitièmes de finale.

Luis Enrique a des problèmes à régler, mais l’Espagne y est habituée. Photo de David S. Bustamante/Soccrate/Getty Images

Tout cela mérite une mention car Luis Enrique abandonne Ramos (choisissant à la place Aymeric Laporte, d’origine française), puis perdant le remplaçant de Ramos en tant que capitaine, Busquets, à cause d’une infection au COVID-19 et verrouillant le camp d’entraînement tout en menant une formation individuelle plutôt qu’en groupe n’est vraiment que normal pour le cours. Honnêtement.

Typique de l’Espagne « nous le faisons différemment, ICI La Roja! » attitude était la solution pour promouvoir l’équipe U-21 qui avait perdu de justesse sa propre demi-finale de l’Euro la semaine précédente (puis partie en vacances) pour devenir l’équipe espagnole de facto qui a disputé la finale amicale d’avant-tournoi contre la Lituanie et a remporté 4 0 ! Seize nouvelles sélections (un record) et un avertissement à l’équipe senior que les enfants vont bien et qu’ils respirent dans le cou.

Cependant, comme le prouvent les événements de 2014 et 2018, démarrer un tournoi semé de problèmes, de coups de doigt et d’acrimonie ne se termine pas toujours par la levée joyeuse d’un trophée comme en 2008-2012. En fait, l’Espagne doit être considérée comme un outsider pour ce tournoi.

La dernière déclaration de Luis Enrique sur le sujet était : « Nous ne sommes pas les favoris, ce sont les titulaires [Portugal]. Mais il y a six ou sept équipes qui sont candidates à la victoire et nous acceptons la pression d’être dans ce groupe. »

Voici les faits. L’Espagne est assez bonne pour battre l’Allemagne 6-0 – le match dont Toni Kroos a déclaré : « Je ne me suis jamais senti aussi impuissant sur un terrain de football » – et pour marquer quatre buts contre l’Ukraine. Mais ils sont également capables de performances ternes comme le match nul 1-1 contre la Grèce et de se faufiler seulement 2-1 contre la Géorgie avec un but miracle de dernière minute. De vrais trucs de Jekyll-and-Hyde.

Je pense que le XI initial de l’Espagne sera : Unai Simon : Cesar Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba : Marcos Llorente, Rodri, Pedri : Gerard Moreno, Alvaro Morata, Ferran Torres. Et je pense qu’il y a une chance raisonnable qu’ils remportent leur premier match de groupe contre la Suède à Séville lundi soir.

Il va faire très chaud, la confiance de l’Espagne n’a pas été ébranlée par sa semaine étrange et inconfortable de préparation improvisée et l’ambiance est bonne. Mais cela ne fait que 20 mois que le patron de la Suède, Janne Andersson, a montré avec une clarté cristalline qu’ils connaissaient les points faibles de l’Espagne. Ce match de qualification pour l’Euro en octobre 2019 s’est terminé 1-1 et La Roja vraiment décroché; pressés, harcelés et bombardés, ils ont égalisé à la 90e minute via le remplaçant Rodrigo.

C’est une équipe, et une escouade, en transition. Certains des piliers manquent, il y a une disparité d’âge, certains des favoris naturels de Luis Enrique (Sergio Canales, Jesus Navas, Mikel Merino, Ramos, Isco, Rodrigo Moreno, Marco Asensio, Dani Carvajal, Lucas Vazquez) ne sont pas là pour raisons de forme ou de blessure ou les deux.

Ils manquent de buts tueurs. En fait, absurdement, Ramos pourrait manquer dans ce domaine plus qu’en défense étant donné les neuf qu’il a marqués lors de ses 23 derniers matches internationaux.

Avant le tournoi, l’Espagne ne sait pas vraiment si Laporte, hors de position, plus Torres ou Eric Garcia et Laporte à sa gauche, est leur meilleur partenariat de défenseur central. Entre les bâtons, le soupçon demeure que Robert Sanchez n’a pas réussi à prouver qu’il était prêt à commencer contre les Suédois sans Zlatan Ibrahimovic parce que l’équipe senior était isolée après le test positif de Busquets et que l’homme de Brighton ne pouvait pas jouer contre la Lituanie. David de Gea de Manchester United a eu une année difficile pour son club, donc Simon de l’Athletic Bilbao semble prêt à obtenir le maillot n°1.

Sergio Ramos peut manquer autant en attaque qu’en défense. Photo de José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Où sont les points lumineux ?

Luis Enrique est un leader audacieux, passionné et convaincant. Pedri est un pur diamant de footballeur qui devrait remporter le prix du jeune joueur du tournoi. Moreno n’a jamais été dans une forme de buteur plus prolifique à aucun moment de sa carrière senior – il vient également de marquer et de remporter sa première finale européenne. Laporte ? Eh bien, il a peut-être utilisé un passeport français au cours des 27 dernières années de sa vie, mais maintenant qu’il est « espagnol » pour le football, il ajoute de la puissance, de la hauteur, de l’agressivité et de la distribution à La Rojaest de retour quatre.

Et je vais vous dire ceci : quand Luis Enrique déclare qu’il avait rarement connu une unité aussi dynamique dans une équipe et qu’il n’avait pas ressenti une atmosphère aussi positive et édifiante depuis qu’il avait dirigé Barcelone B à la promotion en 2010, alors cela vaut la peine de faire attention.

La dernière fois que l’entraîneur asturien intransigeant a dit quelque chose de vaguement similaire, c’était après un match nul 1-1 profondément ennuyeux en Suisse en novembre dernier lorsque, ironiquement, Ramos a raté deux pénalités et Moreno a égalisé avec moins d’une minute à jouer. C’est cette nuit-là qu’il a averti que « les choses s’améliorent » et a ajouté que « vous ne voyez pas ce que je vois – l’entraînement est exceptionnel et je me fiche de ce que vous pensez de cette performance, une grande est juste autour du coin. »

Évidemment, les médias espagnols étant ce qu’ils sont, il y avait un air de dérision. Trois jours plus tard, l’Allemagne était absolument écrasée : 6-0. Cela aussi, c’était à Séville.

Contre toute équipe de ce Championnat d’Europe qui « veut jouer », l’Espagne fera un match agréable à regarder. Coup de poing et contre coup de poing. Mais contre les défenses encaissées, vous pouvez compter sur l’Espagne en souhaitant qu’ils aient encore un Silva, Iniesta, Cesc Fabregas ou un Xavi pour produire de la magie du vif-argent.

Peut-être que Thiago, deux fois vainqueur des Championnats d’Europe au niveau U21 avec des joueurs comme Koke, Morata, Pablo Sarabia, Azpilicueta et De Gea à ses côtés, peut s’avérer être le crocheteur contre des équipes ennuyeuses qui ne veulent qu’étouffer et contre-attaquer. « Nous sommes là pour gagner à 100% », a prévenu vendredi le milieu de terrain de Liverpool.

C’est l’état d’esprit, l’objectif et la conviction de l’Espagne. Vous auriez le droit d’avoir des doutes, mais l’Espagne, par nature, ne s’en souciera pas. C’est l’heure du tournoi, ils n’en atteignent jamais un sans drame, critiques, problèmes et incidents.