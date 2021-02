Le drame du Watergate de Julia Roberts arrive plus tôt que vous ne le pensiez

Il est temps de jeter un autre regard sur le scandale du Watergate.

Lundi 22 février, Starz a révélé que le Julia Robert et Sean Penn-série d’anthologie dirigée Gaslit vivra sur son réseau. Adapté de la première saison de Slate Combustion lente podcast, qui a examiné le scandale qui a fait tomber le président Richard Nixon, Gaslit présentera les aspects les moins connus de la controverse politique.

Voici comment Starz a décrit la série: « Gaslit est une version moderne du Watergate qui se concentre sur les histoires inédites et les personnages oubliés du scandale – des subordonnés opportunistes et maladroits de Nixon aux fanatiques dérangés aidant et encourageant leurs crimes, aux lanceurs d’alerte tragiques qui finirait par faire s’écrouler toute l’entreprise pourrie. «

Plus précisément, la nouvelle série d’anthologies aura Roberts au premier plan comme Martha Mitchell, une mondaine populaire du Sud et épouse du procureur général du président. Et, nous sommes heureux d’annoncer que Penn jouera face à Roberts en tant que procureur général John Mitchell.