Un drame qui se déroule dans le contexte des conflits des années 1990 dans les Balkans a remporté plusieurs prix au prestigieux Festival du film de Sundance.

«Hive» raconte l’histoire de Fahrije Hoti (jouée par l’actrice albanaise Yllka Gashi), une femme qui a perdu son mari lorsque tous les hommes de son village ont été tués ou ont disparu après un massacre pendant la guerre au Kosovo.

Le film a été réalisé par Blerta Basholli.

« Tout d’abord, nous ne connaissions que le prix de la réalisation, puis obtenir les deux autres était bien trop. Mais oui, nous sommes très heureux et très excités. »

Basé sur une histoire vraie, Fahrije crée une petite entreprise agricole mais fait face à la désapprobation d’une société patriarcale qui préférerait qu’elle reste à la maison par respect pour sa belle-famille.

Certains n’aiment pas ce qu’elle fait tellement qu’ils l’appellent une pute en public.

Blerta Basholli a entendu parler du vrai Fahrije Hoti dans un reportage télévisé et s’est rendue dans le village de Krusha où elle dirige une coopérative agricole.

« Je pense qu’elle est la voix de nombreuses autres femmes et je suis vraiment contente que cette voix se fasse entendre partout dans le monde parce que c’est une histoire à succès », a expliqué Blerta. « A la fin du film, autant c’est triste, alors qu’elle le traverse encore aujourd’hui, elle ne sait toujours pas où est son mari et elle se demande toujours, après 20 ans, et s’il revient? Et si il est vivant? »

Le film marque les débuts de la réalisation de Blerta Basholli, qui a également écrit le scénario.

Il a remporté le Grand Prix du Jury, le Prix de la réalisation et le Prix du Public dans la catégorie World Cinema.