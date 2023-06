Le drame des pensionnats «Bones of Crows» explore l’héritage persistant des traumatismes

Les rappels du traitement honteux des peuples autochtones par le Canada étaient constants alors que Marie Clements tournait des parties de son drame radical « Bones of Crows » dans un ancien pensionnat, où des centaines de tombes présumées ont été découvertes il y a deux ans.

Le scénariste / réalisateur dit que des scènes fictives illustrant des abus dans un pensionnat ont été tournées à l’établissement de Kamloops, en Colombie-Britannique, où la Première Nation Tk’emlups te Secwepemc a déclaré avoir trouvé 215 tombes présumées non marquées en mai 2021.

« Nous tournions littéralement dans le pensionnat et regardions par les fenêtres et voyions le site commémoratif », a déclaré Clements dans une interview au Festival international du film de Toronto en septembre, lors de la première du film.

«À certains égards, cela l’a rendu encore plus réel, vous savez. Cela rendait vraiment (important) que nous devions le faire et nous devions le faire correctement.

Des découvertes similaires par d’autres Premières Nations ont suivi la découverte de Kamloops, déclenchant des vagues de chagrin et de colère à travers le pays et demandant que les autorités religieuses et gouvernementales responsables soient tenues responsables.

C’était un sombre rappel que cette histoire déplorable continue de se répercuter sur les générations suivantes, a déclaré Clements la semaine dernière par téléphone depuis son domicile sur l’île Galiano, près de Vancouver.

« Ces découvertes sont si présentes et je pense que cela souligne vraiment que c’est toujours une chose vivante que les gens traitent », a déclaré Clements alors que le film se préparait à sortir en salles vendredi.

Clements a déclaré qu’elle s’était préparée à la possibilité de devoir déplacer le tournage d’octobre 2021, mais a trouvé le conseil de bande et les dirigeants de la communauté « très favorables à notre venue ».

« Je pense que leur attitude à ce sujet était qu’ils voulaient que les gens sachent la vérité », a déclaré le cinéaste déné/métis né à Vancouver.

« Bones of Crows » raconte des décennies d’abus systémiques contre les peuples autochtones vus à travers les yeux d’une femme crie jouée par l’actrice Secwépemc Grace Dove, dont le personnage est hanté par des souvenirs douloureux jusqu’à ce qu’elle commence à affronter ses agresseurs.

L’histoire d’Aline Spears débute dans les années 1930 au Manitoba, dans un foyer heureux rempli de musique soudainement brisé lorsqu’elle et ses frères et sœurs sont forcés d’aller dans un pensionnat, puis séparés. À l’âge adulte, Aline devient une communicatrice de code pendant la Seconde Guerre mondiale, se marie et a une famille, mais trouve de plus en plus impossible d’ignorer son passé traumatisant et le racisme systémique en cours.

Dove a déclaré qu’elle savourait la chance d’incarner la douleur et la résilience d’Aline, un défi qui s’est avéré « plus difficile que je ne l’aurais jamais imaginé et plus gratifiant que je ne l’aurais jamais pensé ».

Dove a dit qu’elle était allée au tournage en sachant qu’elle « n’allait pas être la même personne qui sortait ».

« Il y avait une telle hésitation au début après avoir lu le script complet parce que je savais immédiatement ce qu’il allait me falloir pour y aller pleinement, pour donner mon cœur, mon esprit et mon métier à ce script », a déclaré Dove au TIFF. aux côtés de la co-vedette Alyssa Wapanatâhk.

« Honnêtement, je devais savoir dans mon cœur que ce ne serait jamais facile et que cela allait être extrêmement difficile. Mais j’étais prêt à m’engager et à donner un morceau de moi.

Wapanatâhk, qui joue la sœur cadette d’Aline, Persévérance, a noté que son personnage « emprunte un chemin très, très difficile ».

« Persévérance était une petite danseuse enjouée. Elle avait des rêves. Elle a eu une étincelle. Et elle était fougueuse », a déclaré Wapanatâhk.

« Je ne pense pas que tout cela ait disparu dans sa vie d’adulte, mais cela a définitivement été repoussé par les gens et elle n’a pas pu vivre ses rêves. »

La distribution en grande partie autochtone comprend également Graham Greene, Lorne Cardinal et un camée de la documentariste chevronnée Alanis Obomsawin.

Clements a déclaré qu’il se trouvait que les jours passés à l’école de Kamloops coïncidaient avec la rencontre du premier ministre Justin Trudeau avec la nation Tk’emlúps te Secwe̓pemc pour s’excuser de ne pas les avoir rencontrés lors de la première Journée nationale pour la vérité et la réconciliation.

Trudeau a passé une partie du 30 septembre 2021 à s’envoler pour Tofino, en Colombie-Britannique, pour passer des vacances avec sa famille, suscitant de nombreuses critiques pour avoir sauté l’invitation lors d’une journée destinée à honorer les enfants autochtones envoyés dans des pensionnats financés par le gouvernement et gérés par l’église où des milliers décédé.

Clements a déclaré que de nombreuses personnes ne semblent toujours pas saisir l’étendue de cet héritage, et qu’il est important de continuer à parler et à enquêter, aussi douloureux soit-il.

« Nous devons examiner notre part dans les choses qui sont désagréables, et vraiment y remédier et avoir ces conversations », a-t-elle déclaré.

« Il est difficile de regarder, vous savez, n’importe quel pays ou n’importe quelle histoire qui est désagréable et de dire: » Nous en faisions partie. Mais je pense que si vous en faites activement partie, ou si vous l’ignorez simplement, ou si vous tournez simplement dans l’autre sens, tout est inaction.

Dove a déclaré que le fardeau était particulièrement lourd pour les communautés autochtones souvent chargées de diriger ce calcul, ainsi que les efforts de guérison. Elle espérait que « Bones of Crows » pourrait atténuer une partie de cette tension en suscitant une nouvelle conversation.

« Surtout pour les peuples autochtones, c’est un travail très dur. Et regarder cela va susciter beaucoup d’émotion. J’espère que nous tiendrons nos proches très proches les uns des autres et que nous soutiendrons nos communautés », a-t-elle déclaré.

« Pour les non-Autochtones, j’espère qu’ils entameront une conversation et qu’ils en parleront à trois personnes (à ce sujet) et qu’ils se pencheront vraiment, vraiment sur la véritable histoire du soi-disant Canada. »

Cassandra Szklarski, La Presse Canadienne

