Le drame des ballons espions entre les États-Unis et la Chine dérive vers la politique de la chaîne d’approvisionnement

Les tensions entre les États-Unis et la Chine au sujet de prétendus ballons espions abattus au-dessus de l’Amérique du Nord poussent certaines des principales associations commerciales représentant les entreprises dépendantes de la fabrication chinoise à exhorter leurs membres à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement.

La National Retail Federation, l’American Footwear and Apparel Association et le Council of Supply Chain Management Professionals ont déclaré à CNBC que la montée des tensions avec la Chine due aux ballons espions a suscité de nouvelles inquiétudes de la part de leurs sociétés membres, déjà confrontées ces dernières années à des tarifs douaniers. imposées par le président Donald Trump et le président Joe Biden, et les fermetures de Covid dans le cadre de la politique “Zero Covid”.

“Les tensions persistantes avec les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine continuent de mettre en évidence la nécessité de diversifier la chaîne d’approvisionnement”, a déclaré Jon Gold, vice-président de la chaîne d’approvisionnement et de la politique douanière de la National Retail Federation. “Des tarifs à Covid-19 en passant par des défis supplémentaires, les détaillants recherchent des opportunités pour diversifier leur approvisionnement afin de s’assurer qu’ils disposent de chaînes d’approvisionnement résilientes pour répondre aux besoins des consommateurs.”

Mark Baxa, président et chef de la direction du Council of Supply Chain Management Professionals, a déclaré à CNBC que les membres du groupe commercial poursuivaient des licenciements dans leur chaîne d’approvisionnement depuis le début des tarifs afin de compenser le risque de tensions persistantes en matière de politique commerciale.

Les dernières données montrent un déplacement important de la fabrication vers des pays comme le Vietnam et les Philippines. De nombreuses entreprises se penchent également sur l’accord révisé de l’ALENA, UMSCA, comme moyen de ramener davantage de fabrication en Amérique du Nord.

“Nous avons constaté une accélération du rythme où les membres recherchent des capacités dans le contexte des avantages offerts par l’accord USMCA”, a déclaré Baxa. “Les leaders de la chaîne d’approvisionnement recherchent un risque moindre et un meilleur moyen de servir les États-Unis en cherchant et en s’installant au Canada et au Mexique. D’autres actions de relocalisation que nous voyons d’autres prendre sont des pays alternatifs comme l’UE, le Vietnam, la Corée du Sud et l’Inde. Certains sont apporter le travail ici même aux États-Unis “

Ces changements ne sont pas faits à la légère, a déclaré Baxa, avec un certain nombre de critères clés sur la liste de ce que les responsables de la chaîne d’approvisionnement examinent lors de l’évaluation d’un changement géographique de fabrication. La disponibilité de la technologie et une main-d’œuvre compétente, l’infrastructure, la fiabilité et la qualité sont les principaux “incontournables”, a-t-il déclaré.