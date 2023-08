Le drame de Libertadores pour hâter le déménagement de Vitor Roque à Barcelone ?

Les champions de l’an dernier de la Copa Libertadores ne conserveront pas leur titre. Les géants de Rio de Janeiro Flamengo ont été éliminés de la compétition 3-2 au total par Olimpia du Paraguay – un résultat qui, compte tenu de la disparité financière et technique entre les deux équipes, doit sûrement compter comme l’une des plus grandes surprises depuis un certain temps dans Ligue des champions d’Amérique du Sud.

Lorsque les équipes se sont rencontrées il y a deux ans, Flamengo a battu 9-2 sur deux manches. Olimpia a été dans une forme nationale désespérément médiocre et s’est retrouvée en retard de deux buts dans ce concours. Après 90 minutes de pression quelque peu laborieuse devant leurs propres supporters, Flamengo a construit une avance de 1-0 au match aller et l’a ajoutée au début à Asuncion. Mais l’équipe semblait alors prise sur les cornes du dilemme.

Habituellement, les équipes entraînées par Jorge Sampaoli maintiennent une pression élevée et dynamique. Cette fois, cependant, Olimpia semblait si ouvert à la contre-attaque que Flamengo est tombé dans la tentation de s’asseoir pour créer de l’espace pour exploser à la pause. Ils ont fini par inviter une pression dangereuse et sont tombés à trois buts de la tête, les deux derniers en succession rapide près de la fin des corners.

Les autres géants à tomber à ce stade étaient River Plate d’Argentine, éliminé par l’Internacional du Brésil après une étrange séance de tirs au but. L’entraîneur de River, Martin Demichelis, a produit une équipe de passe attrayante – mais tout au long de la compétition, leur défense a semblé vulnérable, surtout à l’extérieur.

Il a de nouveau cédé et une victoire 2-1 à domicile à Buenos Aires a été annulée à Porto Alegre. Et c’est ainsi qu’il y a eu une fusillade, qui a duré encore et encore. Personne n’a raté. Pablo Solari de River a marqué avec le 13e coup de pied de la séquence – mais il a été exclu. Solari avait glissé alors qu’il se préparait à tirer et a été jugé pour avoir frappé le ballon deux fois. Carlos de Pena de l’Inter a eu la chance de décrocher mais a tiré à côté. L’arbitre a décidé que la zone autour du point de penalty était devenue si boueuse que le match devrait se dérouler à l’autre bout – où, avec le 20e coup de pied, le gardien de l’Inter Sergio Rochet a confirmé son statut de héros en frappant à la maison et en confirmant la place de son équipe. dans les huit derniers.

La sortie de River a déjà eu des conséquences sur le marché des transferts. L’avant-centre Lucas Beltran est en route pour la Fiorentina, et le milieu de terrain offensif uruguayen Nico de La Cruz pourrait bien faire ses valises également – des coups atténués par le retour des anciens héros Manuel Lanzini et Pity Martinez.

L’élimination – également aux tirs au but – de l’Athletico Paranaense du Brésil pourrait avoir plus de répercussions sur les transferts. Les finalistes de l’an dernier se sont retirés après un match nul 3-3 contre Bolivar de Bolívia. Barcelone a déjà conclu un accord pour l’avant-centre adolescent d’Athletico, Vitor Roque. Mais avec le club brésilien désireux de remporter son premier titre Libertadores, ils avaient prévu de le garder pour une autre année. L’Espagne pourrait bien faire pression pour le faire traverser l’Atlantique plus tôt, surtout si Barcelone peut régler ses problèmes financiers.

Et un autre joueur de l’Athletico qui pourrait être en déplacement est le gardien Bento, qui intéresse l’Inter Milan. Athletico espérait le conserver pour la campagne Libertadores, et aussi dans l’espoir qu’il pourrait recevoir une convocation du Brésil, augmentant ainsi sa valeur de transfert. Il peut maintenant y avoir une refonte.

Vitor Roque, déjà signé à Barcelone, pourrait voir son transfert d’Athletico Paranaense plus tôt que tard. ALBARI ROSA/AFP via Getty Images

L’autre égalité qui est allée aux tirs au but était entre Boca Juniors d’Argentine et Nacional d’Uruguay.

Après un match nul 2-2, Boca a célébré les débuts d’Edinson Cavani avec un succès en fusillade – et passe maintenant à un quart de finale entièrement argentin contre le Racing, qui a surmonté un déficit de 4-2 au match aller face à l’Atletico Nacional colombien avec un 3-0 entraînant. victoire à domicile.

L’autre quart de finale de cette moitié du tirage au sort oppose Palmeiras du Brésil, vainqueur en 2020 et 21, à la grande équipe surprise de cette année, les débutants du tournoi Deportivo Pereira de Colombie. La récompense de Bolivar pour avoir vaincu l’opposition brésilienne est d’en affronter d’autres. Ils rencontrent Internacional. Et après avoir dépassé une équipe de Rio de Janeiro à Flamengo, Olimpia en rencontre maintenant une autre. Fluminense a travaillé dur, mais a finalement dépassé Argentinos Juniors 3-1 au total.

C’est un autre lien avec un effet d’entraînement sur le marché des transferts. Liverpool a manifesté son intérêt pour André, le milieu de terrain défensif de Fluminense. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Dans une équipe à l’avant, André doit couvrir beaucoup d’espace, et dans une équipe qui insiste pour jouer par l’arrière, il doit à plusieurs reprises recevoir le ballon dans des situations de pression. L’excellente forme du club a rapproché le joueur de 22 ans de l’équipe brésilienne de la Coupe du monde, et Fluminense est conscient qu’il devra bientôt le transférer.

Mais pas encore. Le club n’a jamais remporté les Libertadores, et il fait partie intégrante de leur quête pour y remédier. Le match de mardi contre Argentinos Juniors n’était en aucun cas ses 90 meilleures minutes – il a eu la chance de ne pas donner de but, de penalty et peut-être de recevoir un carton rouge. Mais il semble que ce match ne sera pas ses adieux.

Les quarts de finale approchent et Fluminense est un grand favori pour dépasser Olimpia. Les matchs se terminent juste avant la fermeture de la fenêtre de transfert – Fluminense étant convaincu qu’ils ont une demi-finale à espérer et qu’ils peuvent s’accrocher à Andre pendant quelques mois de plus.