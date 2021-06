Les fans de la BBC sont déjà accros au nouveau drame de prison Time.

La série captivante Sean Bean et Stephen Graham laissera certains téléspectateurs se demander s’il s’agit d’une histoire vraie.

2 Sean Bean et Stephen Graham jouent dans le drame Time de la BBC Crédit : PA

Le drame de la BBC Time est-il basé sur une histoire vraie ?

Bien que la série ne soit pas basée sur une histoire réelle, le créateur Jimmy McGovern et les acteurs de la série se sont donné beaucoup de mal pour s’assurer que la série soit aussi réaliste que possible.

Stephen a précédemment révélé qu’il avait suivi un vrai gardien de prison pour apprendre les tenants et aboutissants de la vie en prison.

S’adressant au Sun, il nous a dit : » J’ai absorbé ce type comme une éponge. Ces gardiens de prison, ils essaient de faire leur travail du mieux qu’ils peuvent.

« Leur travail consiste à se protéger, à protéger les prisonniers et à en faire un endroit agréable, raisonnable et cohérent où chacun peut faire son temps, traité avec respect. »

2 La série donne un portrait fidèle de la vie en prison Crédit : PA

De quoi parle le temps ?

Le temps est une représentation émouvante et à enjeux élevés de la vie dans une prison britannique.

Mark Cobden (Sean Bean) est rongé par la culpabilité après avoir accidentellement tué un homme innocent.

Acceptant sa peine de quatre ans et séparé de sa famille, il rencontre Eric McNally (Stephen Graham), un gardien attentionné qui fait de son mieux pour protéger les personnes dont il a la charge.

Cependant, lorsque l’un des détenus les plus dangereux identifie sa faiblesse, Eric fait face à un choix impossible ; entre ses principes et sa famille.

Une histoire de culpabilité et de pardon, de punition et de pénitence, Eric et Mark sont tous deux piégés par leur passé et incertains de leur avenir. Trouveront-ils la force d’aller de l’avant ?

Comment puis-je regarder l’heure

Le drame de la prison ne dure pas longtemps car ce n’est qu’une série en trois parties.

La BBC a diffusé le premier épisode le dimanche 6 juin à 21 heures, le deuxième épisode devant être diffusé le dimanche 13 juin à la même heure et la finale le dimanche 20 juin.

Cependant, si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, tous les épisodes sont disponibles dès maintenant sur BBC iPlayer.