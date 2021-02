Le drame de la BBC The Serpent a vu 220 cigarettes fumées en huit épisodes – c’est un pédé toutes les DEUX minutes

HIT Le drame de la BBC The Serpent a vu 220 cigarettes fumées en huit épisodes – un taux d’une presque toutes les deux minutes.

La star Jenna Coleman, 34 ans, qui joue la petite amie du tueur en série Charles Sobhraj, Marie-Andrée Leclerc, est la plus grosse bouffée avec 47 cigs.

Le diplomate néerlandais Herman Knippenberg (Billy Howle), qui enquête sur la frénésie du meurtrier en bikini des années 70, parvient à passer 35 ans.

Le complice Ajay Chowdhury, (Amesh Edireweera) a attiré sur 17 avec le méchant Français Sobhraj (Tahar Rahim) en ayant 13.

Le drame, qui s’est terminé hier soir, a raconté l’histoire vraie de Sobhraj, qui a tué au moins 12 voyageurs au Népal, en Inde et en Thaïlande entre 1963 et 1976.

Le téléspectateur Rob Atkinson a déclaré: «Le niveau de stress du tabagisme me donne envie de fumer et je ne fume même pas.»

Les organismes de bienfaisance anti-tabac ont critiqué le Beeb – avec Deborah Arnott, d’Action on Smoking and Health, disant: «Il existe un lien de causalité avéré entre regarder les gens fumer à l’écran et commencer à fumer.

«Que les fumeurs soient des héros ou des méchants ne fait aucune différence.

L’exposition à des images de personnes qui fument rend plus difficile l’arrêt du tabac ».

Charles Sobhraj du Serpent est finalement arrêté et accusé de meurtre au Népal des décennies après avoir commis des crimes horribles

