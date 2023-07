Le drame de la BBC décrivant la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale comme raciste est la dernière tournure étrange de la guerre culturelle de Beeb

DE la manière la plus évidente possible, EastEnders est foutu.

Ses téléspectateurs se sont dispersés sur un millier de chaînes et de services de projection différents et il n’a rien de tel que l’imagination et le talent nécessaires pour les reconquérir.

Bbc

Jonah Hauer-King à la tête des troupes en tant que Harry Chase dans World On Fire[/caption] Bbc

Lesley Manville dans le rôle de Robina Chase dans le drame de la BBC[/caption]

D’une autre manière, cependant, le triomphe du feuilleton ne pourrait pas être plus complet, car presque tous les drames britanniques marchent maintenant sur le même air prêcheur et axé sur les problèmes qu’il joue depuis le milieu des années 1980.

Prenez, par exemple, World On Fire, qui est revenu sur BBC1 cette semaine après une interruption de quatre ans sans que je puisse me souvenir de rien de la première série au-delà du tour de Lesley Manville en tant que Robina, la matriarche Hyacinth Bucket de la série.

Ce n’est pas bon signe pour un drame qui se veut vraiment « épique ».

« Une telle entorse à la cheville »

Je devrais commencer, alors, en rappelant à tout le monde, y compris moi-même, que World on Fire est censé se dérouler à la fin de 1940 et tourne vaguement autour d’un triangle amoureux de la route un impliquant Kasia, un chasseur de résistance polonais fou flotte pour le soutenir.

En toile de fond du drame, évidemment, qui traverse la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Afrique, l’antisémitisme, le racisme, les préjugés et la violence menacent de détruire un pays et la planète entière.

La tournure légèrement étrange avec World On Fire, cependant, est que le pays en question est la Grande-Bretagne, qui est tellement consumée par le sectarisme que vous vous demandez pourquoi cette version Beeb de celle-ci n’a pas simplement jeté son dévolu avec le Troisième Reich plutôt que de se tenir seul contre Hitler.

De toute évidence, il reconnaît que l’Allemagne a aussi ses problèmes avec l’extrême droite. De retour à Blighty, bon sang, c’est hors de contrôle.

Les officiers de la RAF ne peuvent pas cacher leur dégoût pour un pilote juif de Spitfire, la recrue de la Royal Navy est odieusement sexiste et les hauts gradés de l’armée alliée, en Égypte, sont ouvertement racistes à propos de ses soldats indiens « chair à canon », qui crachent tous des plumes sur l’Empire britannique détesté que, en réalité, 2,5 millions d’entre eux se sont portés volontaires pour défendre.

C’est peut-être aussi une coïncidence si le nom de Winston Churchill n’est pas mentionné dans le premier épisode.

Ce qui est indéniable, cependant, c’est que World On Fire ne mène pas du tout une guerre mondiale, il est simplement impliqué dans un autre front de la guerre culturelle de 2023.

Cela devient évident à mi-chemin du premier épisode, lorsque Kasia essaie de s’asseoir avec sa famille polonaise pour le thé de l’après-midi et se heurte à un préjugé grossier d’un cliché anglais idiot qui fulmine: «Je ne bouge rien pour un groupe de réfugiés. Vous cygne ici, parlant étranger. Qui as-tu volé pour te payer ça ? Tu es censé être pauvre et bla bla bla.

Même un bon écrivain aurait du mal à remettre WOF sur les rails après la conférence et les coups moins que subtils qui suivent, de Kasia. Mais ce n’est pas à Bad Day At Black Rock qu’il s’agit ici.

C’est plus S ** t Afternoon In London W1 et l’écrivain, David Bowker, qui travaille avec un pied de biche à bille, n’a clairement ni l’intention ni la capacité de se débarrasser de ses obsessions politiques.

Vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que quelqu’un à la BBC ait pensé qu’il devait être maîtrisé et dit : « Détester certains aspects de l’histoire britannique est une chose, mais couper et coller ces points de vue partout à notre heure de gloire nécessite un peu plus de retenue et de nuance historique.

Car vous savez, instinctivement, la BBC est d’accord avec le programme de WOF et vous pourriez aussi vous demander pourquoi la société se donne le tourment d’essayer de divertir la Grande-Bretagne alors qu’elle déteste si manifestement la majorité de sa population.

Jusqu’à ce que vous ayez rencontré quelques cadres de la BBC, cependant, vous ne pouvez pas commencer à comprendre le plaisir masochiste de la classe moyenne qu’ils obtiennent d’être payé une fortune juste pour dire à la Grande-Bretagne que nous sommes racistes, sexistes et amoureux de l’Empire dans une boucle sans fin.

EastEnders. Votre travail ici sur terre est terminé.

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

THE Chase: Celebrity Special, Bradley Walsh: « En 1998, les Jeux olympiques d’hiver de Nagano ont eu lieu dans quel pays? »

Adam Thomas : « Londres ».

The Chase, Bradley Walsh : « Quelle actrice australienne a joué dans le drame télévisé Wanderlust ?

John : « Jason Donovan ».

Bradley Walsh: « Lequel des enfants de la reine s’est marié pour la première fois 20 ans après le couronnement? »

Martin: « Prince William. »

Tipping Point, Ben Shephard : « Ealing, Acton et Chiswick sont dans quelle capitale du Royaume-Uni ? »

Emma : « Passe. » (Rpt)

Irritations aléatoires de la télévision

Riches d’ITV se déchaîne avec le titre Pire drame de 2023.

Chris Ramsey atteint trois « wow » par minute sur Who Do You Think You Are?

Le globe-trotter ébouriffé de BBC News Justin Rowlatt se rend à Alicante (je me demande comment !?) pour nous parler du changement climatique. Utilisation excessive du terme affectueux «broski» sur Love Island.

Et ITV offre honteusement une répétition de Tipping Point: The Best Ever Finals en tant que divertissement du samedi soir aux heures de grande écoute, comme si un type appelé Keith contre The Endgame était Mbappe contre Messi.

Les téléspectateurs méritent mieux.

PREMIER sur Live: Lost Dogs With Clare Balding était: « Cookie, un Maltipoo de sept mois qui a disparu, il y a cinq semaines, à Wembley. »

Mais Mason Mount aussi, en mai 2022, et il est arrivé 13 mois plus tard à Manchester. Il y a donc de l’espoir.

Une tasse réveillée pour femme

Une prédiction de la Coupe du Monde FÉMININE, basée sur la couverture morne de la BBC et d’ITV des deux premiers matchs. Pendant tout le tournoi, il n’y aura pas un seul « hurlement de gardien de but », « erreur d’écolière », « penalty élevé et sans espoir », ou aucune des autres erreurs qui jonchent le jeu masculin.

Ou du moins, aucun que les experts et les commentateurs admettront à haute voix.

Getty

Ellie Roebuck effectue un arrêt lors d’une séance d’entraînement en Angleterre[/caption]

Cette approche complètement malhonnête est faite au nom de tout ce qui est considéré comme éveillé et digne, évidemment.

L’ironie ici, cependant, est que les critiques cinglantes et l’honnêteté brutale, de la part de Roy Keane, Chris Sutton et Graeme Souness, ont été le box-office du jeu masculin et jusqu’à ce que la version féminine soit suffisamment sûre d’elle et véridique pour nous dire ce que nous pouvons voir de nos propres yeux, il n’y aura jamais rien comme l’égalité de diffusion, encore moins le même nombre de téléspectateurs.

EN DIRECT : Lost Dogs With Clare Balding, sur Channel 5, avait tout. Joie, chagrin d’amour, insinuations, un vétérinaire qui pensait que la meilleure façon de cimenter une relation avec votre chien était de « sortir des sentiers battus et de les prendre pour un bon reniflement » et la fille de Sir Bruce Forsyth, Debbie, qui a récupéré ses deux cabots volés après que l’animateur de Play Your Cards Right a lancé un appel télévisé pour leur retour.

Tout, sauf la bonne réponse lorsque Clare a demandé à Debbie : « Qu’est-ce que tu penses avoir appris de ton expérience ? »

Vous n’obtenez rien pour une paire.

PAS DANS CE JEU.

CLARIFICATION : En direct : Chiens perdus avec Clare Balding : « Un Maltipoo est très recherché », sauf si vous êtes sur un appel Zoom, quand c’est sanglant.

KUMAR SANGAKKARA : « Ali n’avait pas l’air pétillant qu’il avait habituellement. Il n’est généralement pas pétillant de toute façon.

Novak Djokovic: « J’ai remporté de nombreux matchs serrés l’année dernière, y compris contre Roger en 2019. »

Andrew Strauss : « C’est la livraison parfaite, mais pas assez basse. »

(Compilé par Graham Wray)

Télévision Or

LES performances époustouflantes du Sixième Commandement, sur BBC1, de Timothy Spall, Anne Reid, Sheila Hancock et Eanna Hardwicke, qui balayeront le tableau aux Baftas de l’année prochaine, si les récompenses ont encore du sens et de la crédibilité.

Right To Fight, puissant et touchant de Sky Documentaries, dresse le portrait des pionnières héroïques de la boxe féminine dans les années 1970.

Bbc

Timothy Spall joue dans le sixième commandement de BBC1[/caption]

Et les brillantes introductions de Bradley Walsh sur The Chase, qui sont les seules choses qui pourraient réellement vous convaincre qu’ITV vous dit la vérité lorsqu’elle prétend, « La comédie est de retour dans le bâtiment », et elles méritent d’être célébrées.

« Est-ce que ce sera The Dark Destroyer ? Le visage d’un homme avec son palan coincé dans les lattes d’un transat.

Grands mensonges télévisés et délires de la semaine.

The Katie Piper Breakfast Show, Katie Piper : « Jayde (Adams), tu as de nombreuses réalisations. Tu es une personne très impressionnante.

Love Island, Ella B: « Honnêtement, je suis une fille pour filles. »

Rex

Et Good Morning Britain, Susanna Reid : « Owen (Jones), vous faites un point très intéressant. »

Non, ce n’est pas le cas, Susanna. C’est juste le même « whataboutery » prétentieux auquel Owen Jones recourt toujours quand il sait qu’il a tort, mais ne peut pas se résoudre à le dire parce que tout son monde fantastique d’extrême gauche s’effondrerait s’il admettait qu’une infime partie était une charge d’étudiants qui se détestent.

EASTENDERS, Bobby Beale : « Des conseils pour retrouver des proches disparus ? »

Oui, essayez Casualty ou panto.

Sosie de la semaine

Le gagnant de CETTE semaine est l’homme de Néandertal, récemment vu dans The Sun, et Nick Knowles, présentateur de DIY SOS.

Envoyé par Paul Kitchener, Deptford, sud-est de Londres.