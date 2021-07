Le drame de Hunter rend Katie « physiquement malade »

L’épisode « The Bachelorette » de lundi a été rempli d’émotions fortes et de réactions intenses de Katie, qui a réduit de moitié son bassin d’hommes.

Une semaine après que Hunter soit reparti avec la rose du groupe, il se tenait au centre du drame après que ses collègues concurrents l’aient accusé d’être membre du parti « ici pour de mauvaises raisons ».

La connaissance au niveau des superfans de Hunter de la franchise « The Bachelor » d’ABC inquiète plusieurs des hommes de la maison; il en va de même du fait qu’il a admis « en privé » qu’il n’était pas (encore) amoureux de Katie avant de déclarer son amour devant elle et le reste de leur groupe.

« La partie qui me fait peur, surtout parce que nous avons ce lien, ce sont des phrases comme » être calculé « . Quelqu’un d’autre t’a comparé à Thomas », lui dit Katie à propos d’autres concurrents le comparant au roi de cette saison d’être « ici pour les mauvaises raisons ».

Hunter s’excuse, mais Katie s’inquiète toujours de ne pas pouvoir lui faire confiance. Il la surnomme plus tard « la pire conversation que j’aie jamais eue avec elle ».

« Je suis à un point où je suis physiquement malade; j’ai besoin de vomir », dit Katie, alors qu’une caméra tremblante passe à l’extérieur des toilettes pour femmes, d’où les téléspectateurs peuvent l’entendre vomir. « Oh mon Dieu, je déteste ce sentiment. »

Une Katie visiblement bouleversée revient dans le groupe, où elle annonce que la partie du soir du rendez-vous du groupe est terminée et qu’elle ne distribuera pas de rose pour le rendez-vous du groupe.

« Je devais juste sortir de là », dit-elle.

Plus tard dans l’épisode, Katie fait un au revoir choquant au favori Connor B., un enseignant de Nashville qui a attiré son attention sur Night One en portant un costume de chat. Ils se séparent en larmes et Katie est consolée par Blake, qui se tient devant le balcon de son hôtel avec une boom box comme John Cusack dans « Say Anything ».

« Il est impossible de nier que Katie et moi allons tomber amoureux », déclare Blake. « J’ai l’impression que Katie va être ma fiancée. »

Katie renvoie quatre autres hommes à la maison lors de la cérémonie des roses

Mais le drame Hunter ne s’est pas encore calmé.

Étonnamment, il est le premier nom à être appelé lors de la cérémonie de la rose. Mais Katie n’a pas abordé ces cérémonies avec la même structure que les précédents rôles – plutôt que de lui donner la rose, elle l’appelle pour qu’ils puissent sortir pour une brève conversation.

Elle veut résoudre ce qui s’est passé l’autre nuit et il se défend, mais ils ne parviennent pas à une réelle résolution avant qu’elle ne le renvoie à l’intérieur, sans rose.

Après avoir dit qu’elle en avait fini avec les drames et les relations moins sérieuses, Katie distribue six roses (dont une donnée à Justin plus tôt lors de leur rendez-vous en tête-à-tête) et renvoie à la maison Aaron, James, Tre et, oui, Hunter.

