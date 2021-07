Le drame de guerre de Sidharth Malhotra, Shershaah, sera présenté en première CE Jour de l’Indépendance sur Amazon Prime Video | Films Actualités

New Delhi : « Shershaah », le prochain drame de guerre de Sidharth Malhotra, est sur le point d’être présenté en avant-première sur le géant OTT Amazon Prime Video. Coproduit par Dharma Productions et Kaash Entertainment, réalisé par Vishnu Varadhan, le film met en vedette Sidharth et Kiara Advani dans les rôles principaux.

Les acteurs Shiv Panditt, Raj Arjun, Pranay Pachauri, Himanshu Ashok Malhotra, Nikitin Dheer, Anil Charanjeett, Sahil Vaid, Shataf Figar et Pawan Chopra sont vus dans des rôles clés. Shershaah est la première collaboration entre Amazon Prime Video et Dharma Productions pour une première mondiale.

En prévision du week-end du jour de l’indépendance, Shershaah diffusera sur Amazon Prime Video en Inde et dans 240 pays et territoires à partir du 12 août 2021.

« Shershaah est l’histoire vraie d’un héros de guerre dont l’esprit indomptable et la bravoure ont apporté la victoire à notre nation. Ses sacrifices sont inestimables et sa vie est une inspiration pour les générations à venir. Nous sommes extrêmement heureux d’avoir trouvé un foyer pour ce que je crois être une véritable merveille cinématographique, dans Amazon Prime Video, et sommes ravis de marquer le début d’un nouveau chapitre de notre relation avec eux. Shershaah est notre hommage à la valeur de nos soldats et j’espère que le cœur de chaque spectateur se gonfle de fierté en regardant ce film », a déclaré Karan Johar, Dharma Productions.

Shershaah est une histoire de bravoure, d’amour et de sacrifice, et s’inspire de la vie du capitaine Vikram Batra (PVC). Le film célèbre son esprit vaillant et rend hommage à son sacrifice inestimable lors de la guerre de Kargil en 1999. Fidèle à son nom de code « Shershaah », le combat vaillant et le sacrifice ultime du capitaine Batra ont joué un rôle déterminant dans la victoire de l’Inde.

« Nous savions que Shershaah serait un film spécial dès la minute où la famille Batra a approché Sidharth Malhotra et nous pour raconter l’histoire du capitaine Vikram Batra (PVC). » a déclaré Apoorva Mehta, PDG de Dharma Productions.