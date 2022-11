Le drame bien-aimé de Channel 4 supprimé après cinq séries – laissant les fans dévastés

Un drame bien-aimé de Channel 4 a été supprimé après cinq séries – laissant les fans dévastés.

Le réseau a confirmé aujourd’hui qu’Ackley Bridge ne serait pas renouvelé pour une sixième série.

Channel 4 a supprimé un drame populaire après cinq séries[/caption]

Dans un communiqué, la chaîne a déclaré: “Nous sommes extrêmement fiers d’Ackley Bridge, qui au cours des cinq dernières séries a reçu des éloges pour la manière dont il a abordé des situations et des problèmes réels de manière irrévérencieuse et perspicace.

“Cependant, Channel 4 a la responsabilité de rechercher en permanence des idées nouvelles et innovantes et nous avons pris la décision difficile de ne pas donner le feu vert à une autre série.

“Nous tenons à remercier The Forge, la merveilleuse distribution et tous ceux qui ont contribué au succès de la série au fil des ans et nous sommes impatients de travailler à nouveau avec eux sur de futurs projets.”