Le drame audio Buffy contre les vampires arrive sur Audible

Deux décennies après Buffy contre les vampires a diffusé sa finale, l’univers du spectacle occupera le devant de la scène dans une nouvelle série Audible. Slayers : une histoire de Buffyverse est co-écrit et co-réalisé par Amber « Tara » Benson, membre de la distribution d’OG, et ramènera stars de la série bien-aimée comme James Marsters (Spike) et Charisma Carpenter (Cordelia).

Le drame audio arrive le 12 octobre – oui, juste à temps pour la saison effrayante – et mettra également en vedette les voix des personnages de retour. Buffy les acteurs Benson, Juliet Landau, Emma Caulfield, James Charles Leary et Danny Strong, avec quelques nouveaux ajouts notables, comme une tueuse d’adolescents jouée par Laya DeLeon Hayes. (Sarah Michelle Gellar, qui a dit dans le passé elle en a fini avec Buffyne fait pas partie de ce projet.) Voici le synopsis de l’intrigue, gracieuseté d’un communiqué de presse d’Audible, qui note que l’histoire commence 10 ans après les événements qui se sont terminés. Buffy contre les vampiresLa diffusion télévisée de :

« Depuis lors, Spike (James Marsters) s’est infiltré à Los Angeles, convainquant les forces des ténèbres qu’il était de retour dans ses mauvaises voies. Lorsque sa couverture est compromise par Indira Nunnally, 16 ans (Laya DeLeon Hayes), Spike se retrouve une fois de plus en devoir de baby-sitter. Alors qu’il tente de retrouver un observateur pour son nouveau protégé enthousiaste, leurs chemins se heurtent à la Tueuse vétéran d’une réalité parallèle où Buffy Summers n’a jamais existé… une réalité où Cordelia Chase (Charisma Carpenter) est la seule et unique Tueuse. . Elle a besoin de l’aide de Spike pour lutter contre un grand méchant classique qui terrorise son monde… son ancienne flamme, Drusilla (Juliet Landau).

Dans le communiqué, Marsters semblait extrêmement enthousiasmé par les retrouvailles de Sunnydale. « Je suis ravi d’être de retour avec mes chers amis pour ce prochain chapitre du Buffyverse, alors que nous emmenons les auditeurs dans un voyage familier mais inattendu rempli d’horreur, de passion et de malice », a déclaré l’acteur. « Je suis ravi que les anciens et les nouveaux fans découvrent ce monde bien-aimé de la chasse aux vampires comme jamais auparavant, animé par une narration audio immersive. »

Slayers : une histoire de Buffyverse premières le 12 octobre sur Audible (vous pouvez pré-commander via Amazon ici); si tu frappes Comic Con de New Yorkil y aura un panel de stars pour le drame audio le 13 octobre, ainsi qu’un Tueurs-activation thématique pour les participants.

