Le drame à succès SAVED en demi-tour sous le choc alors qu’il est commandé pour une septième série

Un drame HIT a été enregistré dans un demi-tour choc et renouvelé pour une septième série.

Les fans de SWAT ont été dévastés la semaine dernière lorsque l’émission de CBS a été interrompue malgré la montée en flèche des cotes d’écoute cette année.

SCS

SWAT a été renouvelé dans un demi-tour choc par CBS[/caption] SCS

Shemar Moore, 53 ans, incarne le sergent percutant du département de police de Los Angeles. Daniel « Hondo » Harrelson[/caption]

Cependant, Deadline a maintenant annoncé que la série avait été ressuscitée pour une septième et dernière saison.

La série – qui est disponible pour les téléspectateurs britanniques sur Paramount + et AppleTV – est dirigée par Shemar Moore, 53 ans, en tant que percutant sergent du département de police de Los Angeles. Daniel « Hondo » Harrelson.

Dans une déclaration commune, Amy Reisenbach, présidente de CBS Entertainment, et Katherine Pope, présidente de Sony Pictures Television Studios, ont déclaré : « Nous avons écouté nos téléspectateurs et leur effusion de passion pour SWAT et nous avons conclu un accord pour le renouveler pour une dernière saison de 13 épisodes à diffuser au cours de l’année de diffusion 2023-2024.

« SWAT a été diffusé pendant six saisons sur CBS et a attiré un public dévoué.

«Nous sommes ravis d’avoir trouvé un moyen de le ramener et de clore les scénarios et les personnages de la série, ce que le public mérite.

« Une fois de plus, nous apprécions les talents et les efforts des acteurs, des scénaristes, des producteurs et de l’équipe et de tous ceux qui ont contribué au succès de SWAT Nous attendons avec impatience son retour la saison prochaine.

Le renouvellement de SWAT intervient alors que CBS a également confirmé qu’il avait supprimé deux autres émissions après une seule série.

L’un était l’adaptation télévisée du film True Lies de 1994, tandis que l’autre est un drame policier East New York.

Ce dernier aurait concouru pour le même créneau horaire que le SWAT selon Deadline.