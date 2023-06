Le drame à succès de la BBC parsemé d’étoiles sera mis de côté à la fin de la série en cours

DAVID Tennant et Michael Sheen appellent le temps sur la comédie BBC One Mise en scène après trois séries.

Ils estiment qu’il ne reflète plus le monde réel.

David Tennant et Michael Sheen appellent le temps sur la comédie de la BBC Staged[/caption]

David m’a dit : « Nous avons passé un merveilleux moment à filmer la série, mais nous n’avons pas l’intention d’en faire plus.

«C’était une émission née d’une période particulière – le verrouillage – lorsque nous étions tous dans nos maisons communiquant via Zoom, comme nos personnages l’ont fait dans l’émission.

« Nous ne pouvions pas sortir.

« Maintenant, comme le démontrent les personnages dans certaines scènes de la nouvelle série, nous le pouvons. »

La sitcom a suivi David et Michael en tant que deux acteurs dont l’émission du West End avait déraillé.

Staged a présenté des camées de célébrités, notamment Dame Judi Dench, Samuel L Jackson, Michael Palin et Cate Blanchett.

Il reste cinq épisodes de la troisième et dernière série.

QUEEN IN JOKE OK POUR OMID LA REINE ELIZABETH II a réprimandé les patrons de la télévision après qu’une des blagues d’Omid Djalili ait été supprimée de sa performance du jubilé de platine. Il a révélé qu’un bâillon sur les migrants envoyés au Rwanda était censé être la dernière partie de son set lors des célébrations de 2022, mais les producteurs l’ont supprimé. Omid a expliqué : « J’avais dit : ‘Merci de m’avoir accueilli, pour l’amour de Dieu, ne m’envoyez pas au Rwanda’. « Ils ont coupé à la dernière minute. La reine les a réprimandés en disant: « Non, laissez-le dire à ceux-là ». « Je me suis sentie très émue quand ils m’ont dit qu’elle les avait réprimandés pour avoir essayé de faire des blagues qui étaient proches du bord. Elle aimait ce genre d’humour. Le sens de l’humour de feu la reine était évident à une autre occasion quand Omid a abandonné sa cravate et déboutonné sa chemise pour une rencontre avec le monarque. Il a ajouté: « Elle avait un peu bu, elle a baissé les yeux sur mon col et a fait ‘Oof’, comme pour dire: ‘Tu as osé et tu t’en es sorti’. »

KEN APPARAÎT À LA TÉLÉ

KEN Bruce prouve qu’il a plus qu’un simple visage pour la radio en apportant son quiz musical PopMaster à la télévision.

Ma photo exclusive le montre pour la première fois sur le plateau de More4 alors qu’il se prépare à sortir sur le petit écran la semaine prochaine.

Notre photo exclusive montre que Ken Bruce le montre pour la première fois sur le plateau de More4[/caption]

Ken a pu adopter le format sur Channel 4 après avoir quitté Radio 2 cette année pour présenter une émission sur la station commerciale Greatest Hits.

Il a déclaré: «Après toutes ces années, nous apportons enfin PopMaster à la télé, où nous défierons les mélomanes de tout le pays.

« J’ai hâte de commencer et de savoir si je pourrais avoir un visage pour la télévision après tout. »

Ken a également révélé que lui et le producteur Phil Swern avaient tenté d’encourager la BBC à projeter PopMaster, mais le diffuseur n’était pas intéressé.

Vous pouvez regarder PopMaster TV en direct à partir du 26 juin à 20h ou en streaming sur More4.

ARNIE EST DE RETOUR POUR DES SECONDES ARNOLD SCHWARZENEGGER avait raison lorsqu’il a promis « Je reviendrai ». L’acteur de Terminator a décroché une deuxième série de sa nouvelle émission à succès Netflix Fubar. C’est une comédie sur un agent de la CIA contraint d’annuler ses plans de retraite pour retourner sur le terrain pour une dernière mission. Il y a aussi de bonnes nouvelles pour la co-vedette de Terminator d’Arnie, Linda Hamilton, car elle rejoint la dernière série de Stranger Things de Netflix. Arnie et le film historique de 1984 ont déjà été mentionnés dans l’émission de science-fiction des années 80, il semble donc que le rôle de Linda ait toujours été censé être.

Plus de détails sur son personnage devraient être publiés plus tard cette année.

NOEL A SON AVIS SUR LE CHAT

NOEL Gallagher a pris un coup effronté aux émissions de chat – mais a trouvé un nom pour le sien s’il change de carrière.

Le grand Oasis a déclaré au podcast Patreon With Matt Morgan: «Je dirais: ‘D’accord, d *** têtes, bienvenue dans Some Might Say.

«Nous avons trois f *** ing b *** end cette semaine. Nous avons la troisième femme astronaute dans l’espace. Elle a écrit un livre. Nous avons Jack Grealish, il est né pour faire la fête donc il est putain de mec.

« Maintenant, vous regardez des émissions de chat et c’est comme, ‘Alors parlez-nous de votre nouveau film’. Juste des putains de peluches.

« Il y a beaucoup de gens dans les émissions de chat qui ne méritent pas d’être réellement sur une émission de chat f ***ing. »

Espérons juste que les producteurs ont le bip prêt.