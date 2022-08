Le drainage des résidus dans la rivière Athabasca est une solution à l’étude dans le champ pétrolier, déclare Guilbeault

Selon le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, le rejet de résidus de sables bitumineux traités dans l’environnement n’est pas la seule solution envisagée pour nettoyer les immenses bassins toxiques du nord de l’Alberta.

Guilbeault a déclaré mercredi que même si son gouvernement élabore des règlements sur la façon dont les résidus pourraient être drainés dans la rivière Athabasca, d’autres solutions sont à l’étude.

“Nous n’avons jamais dit que c’était la seule solution que nous envisageons”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons pas exclu la possibilité de trouver des solutions techniques aux problèmes des bassins de résidus.”

Les commentaires de Guilbeault sont intervenus alors que des enquêteurs de l’UNESCO sont arrivés en Alberta pour examiner les menaces pesant sur le parc national Wood Buffalo, le plus grand du Canada.

Les enquêteurs doivent évaluer si les efforts fédéraux et provinciaux pour arrêter le glissement environnemental du parc sont suffisants pour empêcher l’agence des Nations Unies de placer le parc sur sa liste des sites du patrimoine mondial en péril – une décision que l’organisme a déjà qualifiée de “probable”.

L’une de ces menaces est les bassins de résidus, adjacents à la rivière Athabasca qui se jette dans le parc et le vaste delta d’eau douce qu’il protège.

Les Premières nations et les groupes environnementaux s’inquiètent du fait que les gouvernements albertain et fédéral ont déjà décidé que le traitement et le rejet de l’eau dans cette rivière sont la voie à suivre. Ce n’est pas le cas, a déclaré Guilbeault.

“Certains nous disent que la seule solution est de décontaminer l’eau et de la rejeter dans la rivière. Nous ne prenons certainement pas cela pour de l’argent”, a-t-il déclaré.

“C’est l’une des options, mais pas la seule option.”

Les enquêteurs de l’UNESCO détermineront si le parc national Wood Buffalo devrait figurer sur la liste des sites du patrimoine mondial en péril. (Soumis par la Première Nation crie Mikisew)

Le gouvernement élabore des règlements au cas où la libération de l’eau de traitement s’avérerait être la meilleure réponse. La réglementation prend du temps à se développer, et Guilbeault a déclaré que quelque chose devait être prêt d’ici 2025 lorsque les étangs actuels seront à court de capacité.

Tout rejet devrait être de qualité potable, a-t-il déclaré. Il faudrait aussi qu’ils soient approuvés à Ottawa.

“Cela ne peut pas arriver à moins que le gouvernement fédéral ne l’autorise.”

Il a déclaré que d’autres solutions, telles que la décontamination de l’eau et son recyclage intégral dans les opérations, sont à l’étude. D’autres solutions proposées consistent à injecter l’eau sous terre.

“Il faut faire quelque chose”, a déclaré Guilbeault. “Cela est resté assez longtemps sans réponse.”

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, affirme que le rejet de résidus de sables bitumineux traités dans l’environnement n’est pas la seule solution envisagée pour nettoyer les bassins toxiques du nord de l’Alberta. (Chad Hipolito/La Presse Canadienne)

Guilbeault a déclaré que les preuves s’accumulaient que les résidus commençaient à contaminer les eaux souterraines et de surface à proximité.

Quelle que soit la solution trouvée, elle devra fonctionner à grande échelle. Les étangs contiennent actuellement environ 1,4 billion de litres d’eau contaminée et continuent de croître, entravant les efforts de récupération des mines.

Guilbeault a déclaré qu’Environnement Canada consulte l’industrie et les Premières Nations.

“La solution ne sera pas décidée par l’industrie”, a-t-il déclaré.

Dans une série de tweets, la ministre de l’Environnement de l’Alberta, Whitney Issik, a déclaré que la province avait la situation en main.

“Les Albertains et les Canadiens doivent savoir que la région des sables bitumineux du Bas Athabasca est l’une des régions les plus surveillées et les plus étudiées de la planète”, a-t-elle écrit.

Des documents divulgués plus tôt cette année à La Presse canadienne détaillant les résultats d’une enquête menée auprès de scientifiques provinciaux chargés de la surveillance de l’environnement suggèrent qu’ils ne croient toujours pas que l’Alberta a une bonne compréhension des impacts globaux des sables bitumineux.