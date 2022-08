Le dragon de Komodo avale un cerf ; Internet l’appelle “la suite de Jurassic Park”

En grandissant, vous devez avoir découvert des créatures comme les dragons de Komodo, l’un des reptiles les plus dangereux de la planète. Une vidéo virale a fait surface en ligne qui montre la créature vicieuse avalant un cerf en une bouchée. Le court clip a été téléchargé par le compte Twitter officiel de The Figen.

De nombreux utilisateurs du site de réseautage social ont partagé la vidéo et commenté la publication. Un utilisateur a tenté d’éduquer les autres en disant: «Ils chassent normalement de grosses proies comme les buffles d’eau. Donc, ce cerf n’est qu’un cure-dent pour eux. Un autre a plaisanté sur les similitudes du reptile avec les créatures de la franchise de films classiques d’Hollywood, Jurassic Park en disant: “Enfin une suite décente de Jurassic Park.”

OMG OMG OMG OMG pic.twitter.com/r5DZdmauxv — Figen (@TheFigen) 7 août 2022

Les dragons de Komodo sont voraces et selon National Geographic, ils peuvent mesurer jusqu’à 10 pieds de long et peser jusqu’à 300 livres. Avec leur museau arrondi, leur peau écailleuse et leurs pattes arquées, les dragons de Komodo sont également connus comme les “lézards les plus lourds du monde”. Ils consomment des cerfs, des porcelets, des petits dragons et même des buffles d’eau à l’occasion. Selon les rapports de Nat Geo, leurs mâchoires et leurs muscles du cou puissants leur permettent de consommer jusqu’à 80% de leur propre poids corporel en une seule tétée.

Auparavant, en 2015, un incident avait été révélé lorsqu’une jeune femelle dragon de Komodo avait mordu le gardien du zoo et aquarium Henry Doorly à Omaha, dans le Nebraska. Selon le Omaha World-Herald, l’employée a survécu à l’attaque.

Les dragons de Komodo sont exclusivement situés sur quelques îles indonésiennes. En 1980, l’Indonésie a également créé le parc national de Komodo pour protéger l’espèce et son habitat.

