Le dragage de sable « stérilise » les fonds marins, prévient l’ONU

Environ 6 milliards de tonnes de sable marin sont extraites chaque année, une pratique croissante qui, selon une agence des Nations Unies, n’est pas durable et peut anéantir la vie marine locale de manière irréversible.

Le sable est la ressource naturelle la plus exploitée au monde après l’eau, mais son extraction pour être utilisée dans des industries comme la construction n’est que vaguement réglementée, ce qui a incité l’ONU à adopter une résolution l’année dernière pour promouvoir une exploitation minière plus durable.

Les conclusions du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) coïncident avec le lancement d’une nouvelle plateforme « Marine Sand Watch », soutenue par un financement du gouvernement suisse, qui surveille les activités de dragage à l’aide du suivi marin et de l’intelligence artificielle.

« La quantité de sable que nous retirons de l’environnement est considérable et a un impact important », a déclaré Pascal Peduzzi du PNUE lors d’un point de presse à Genève.

Montrant l’image d’un navire qu’il a décrit comme un « aspirateur géant », il a déclaré que ces navires « stérilisent essentiellement le fond de la mer en extrayant le sable et en écrasant tous les micro-organismes qui nourrissent les poissons ».

Dans certains cas, les entreprises enlèvent tout le sable du substrat rocheux, ce qui signifie que « la vie pourrait ne jamais se rétablir », a ajouté Peduzzi.

Alors qu’à l’échelle mondiale, les 6 milliards extraits sont inférieurs au sable déposé chaque année par les rivières du monde, dans certaines régions, l’extraction dépasse les taux de reconstitution, a déclaré le PNUE.

La mer de Chine méridionale, la mer du Nord et la côte est des États-Unis comptent parmi les zones où le dragage a eu lieu le plus, a déclaré Arnaud Vander Velpen, responsable de l’industrie du sable et de l’analyse de données à l’Université de Genève.

La Chine, les Pays-Bas, les États-Unis et la Belgique comptent parmi les pays les plus actifs dans le secteur, a-t-il indiqué.