«Le drag est quelque chose à célébrer»: San Francisco nommera le premier lauréat du drag au pays

SAN FRANCISCO (AP) – La législation anti-trans bouleverse la nation. Des projets de loi interdisant les spectacles de dragsters se multiplient dans les Statehouses. La violence et le vitriol transforment les événements de l’heure du conte pour enfants en manifestations qui font la une des journaux.

San Francisco riposte jeudi en nommant le premier lauréat du drag du pays, un poste de style ambassadeur conçu pour représenter la célèbre communauté LGBTQ + de la ville à un moment où les droits sont attaqués.

Dans une ville connue pour son soutien aux droits LGBTQ +, le maire de San Francisco, London Breed, a déclaré que c’était une étape naturelle pour créer un poste qui non seulement embrasse la culture du drag, mais y consacre des ressources gouvernementales. D’Arcy Drollinger, une interprète de drag bien connue et propriétaire de boîte de nuit, recevra une allocation de 55 000 $ dans son rôle de 18 mois en tant que première lauréate de drag de la ville.

« Mes objectifs sont de faire briller San Francisco. Je pense que les interprètes de drag apportent beaucoup d’éclat, d’humour, de glamour et de bêtise au monde. Je pense que c’est en partie la raison pour laquelle le drag est si réussi », a déclaré Drollinger, ajoutant qu’elle s’attend à être drag pendant l’intégralité de son rôle. « Je vais être en drague à peu près 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant les 18 prochains mois. »

Elle a noté que la communauté de dragsters de San Francisco est déjà politiquement engagée et active.

« Il y a beaucoup de pouvoir pour la communauté drag à San Francisco », a-t-elle déclaré. « Je me sens très honoré de pouvoir faire ce pas de plus. »

West Hollywood est sur le point de nommer son propre lauréat du drag plus tard ce mois-ci, mais à un salaire beaucoup plus bas et avec des engagements limités. À New York, où les émeutes de Stonewall ont marqué un tournant majeur dans la lutte pour les droits LGBTQ +, un effort de 2021 pour créer un tel poste a langui au sein d’un comité, reflétant les défis de la création de tels emplois même dans les villes libérales.

À San Francisco, Drollinger inaugurera le rôle trois semaines avant le début du mois de la fierté. Ses tâches iront de la production et de la participation à des événements de drag à servir de porte-parole de la communauté LGBTQ + de San Francisco pour aider les responsables à s’assurer que l’histoire de drag de la ville est «partagée, honorée et préservée». L’offre d’emploi recherchait quelqu’un qui « incarnera la culture drag historique, diversifiée et inclusive de San Francisco, élevant l’ensemble de la communauté sur la scène nationale et internationale ».

Le maire de la ville a appelé Drollinger une « étoile brillante à San Francisco » pour son plaidoyer et son élévation de la communauté de dragsters de la ville.

« Que ce soit à travers une tragédie ou pour célébrer une occasion, elle a vraiment été un leader dans cette communauté et une partisane de tant d’autres », a déclaré Breed à l’Associated Press.

Drollinger a déclaré qu’elle se sentait à la fois nerveuse et honorée lorsqu’on lui a dit que le travail était le sien, compte tenu de la violence récente ciblant les artistes de drag, même dans la région de la baie.

« Je sais qu’il y a beaucoup de gens anti-drag là-bas, et ils sont très bruyants, n’est-ce pas ? Mais je ne veux pas non plus vivre ma vie à l’ombre de la peur. Je ne veux pas que l’intimidation m’empêche de grandir », a-t-elle déclaré. « Alors, oui, je suis un peu nerveux. Mais j’ai beaucoup de gens fabuleux et de fabuleux derrière moi.

Des membres des Proud Boys ont déclenché une enquête sur des crimes haineux lorsqu’ils ont protesté et crié des insultes devant une bibliothèque de Bay Area hébergeant Drag Story Hour, où des drag queens lisent aux enfants, en juin dernier. Dans l’Oregon l’année dernière, des manifestants – certains armés – se sont jetés des pierres et des grenades fumigènes en dehors d’un événement de dragsters.

En novembre, un tireur dans une boîte de nuit de Colorado Springs a transformé la fête d’anniversaire d’une drag queen en massacre, tuant cinq personnes et en blessant 17 autres. Le suspect a été inculpé de crimes haineux et de meurtre.

L’American Civil Liberties Union suit 474 lois anti-LGBTQ+ aux États-Unis, y compris la première loi du Tennessee qui interdit essentiellement de traîner sur la propriété publique ou en présence de mineurs. Un juge fédéral a temporairement bloqué la mesure quelques heures avant son entrée en vigueur fin mars.

Jonathan Hamilt, directeur exécutif de Drag Story Hour, un réseau mondial d’événements à but non lucratif qui a débuté à San Francisco en 2015, a déclaré qu’il espère que d’autres villes du pays adopteront leurs propres programmes de lauréats de drag.

« C’est juste avoir cette visibilité et avoir ce lien humain personnel – avoir cette histoire sociale de quelqu’un de votre communauté qui vous ressemble ou quelqu’un que vous voyez ou avec qui vous interagissez régulièrement », a déclaré Hamilt.

Kristin Richardson Johnson, membre du conseil municipal de New York, prévoit de continuer à faire pression pour un lauréat du drag dans sa ville si le poste ne remporte pas de soutien cette année. Jack McClatchy, directeur législatif et budgétaire de l’élu, n’a pas pu donner de raison précise pour laquelle l’effort est au point mort, notant seulement qu’il s’agit de l’un des plus de 1 000 projets de loi soumis au conseil.

West Hollywood, qui a été fondée en partie par des militants LGBTQ + en 1984, devrait nommer son lauréat du drag dans les semaines à venir après l’échec d’une tentative de 2021 en raison d’un différend salarial. Les fonctionnaires ont initialement annoncé le poste avec une allocation de 5 000 $, soit près du double de ce que reçoit le poète lauréat de la ville. Pushback a incité le conseil à le porter à 15 000 $ par an pour le mandat de deux ans qui commence le 16 juillet – Journée internationale du drag.

Drollinger est propriétaire de la discothèque Oasis, qui a accueilli «Meals on Heels» après l’arrêt de la pandémie de COVID-19, où des artistes de drag ont apporté de la nourriture, des cocktails et des performances de synchronisation labiale socialement distantes aux clients confinés à la maison.

« J’espère que la position de lauréat du drag télégraphiera au reste du pays que le drag n’est pas quelque chose dont il faut avoir peur », a déclaré Drollinger. « Le drag est quelque chose à célébrer. »

Dazio a rapporté de Los Angeles.

Stefanie Dazio et Haven Daley, l’Associated Press