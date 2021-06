Le Dr Zoe Williams de ce matin donne naissance à son premier enfant avec son petit ami Stuart McKay en disant qu’elle est dans une « bulle d’amour »

Le Dr Zoe Williams de CE matin a révélé qu’elle avait donné naissance à son premier enfant avec son petit ami Stuart McKay.

La femme de 41 ans, médecin résident de l’émission ITV et ancienne star de Gladiators, a été bombardée de félicitations de la part de ses amis célèbres.

Instagram

Le Dr Zoe Williams a annoncé la nouvelle de son bébé sur Instagram à côté de ce cliché[/caption]

Elle a posté la nouvelle sur Instagram à côté d’une photo de la main du bambin aux côtés de celle de Stuart et de la sienne.

Zoe a écrit: « Tellement ravie d’annoncer que bébé Williams-McKay est arrivé et nous sommes tous sains et saufs et nous nous portons bien.

« Nous prenons une semaine loin des médias sociaux pour profiter de notre bulle d’amour nouveau-né, mais je promets de partager tous les détails une fois que je serai de retour en ligne la semaine prochaine . «

Rex

Le médecin, qui prodigue des conseils sur This Morning, s’est dit ravie[/caption]

Instagram / Zoé Williams

Le Dr Zoe a envisagé d’avoir un bébé toute seule avant de rencontrer son petit ami Stuart[/caption]

La méga agence

Elle a montré la bosse croissante lors d’une soirée presse à Londres le mois dernier[/caption]





Zoe avait pensé à emprunter la voie de la FIV avant de rencontrer Stuart il y a deux ans et a révélé qu’elle était enceinte en Bonjour! en janvier.

Elle a expliqué: « Quand j’ai rencontré Stuart, j’envisageais d’avoir un bébé toute seule », a-t-elle déclaré.

« Alors que Stuart et moi avons appris à nous connaître, cela me semblait presque fallacieux et mal de ne pas parler de cette chose qui, dans les mois qui ont précédé cela, avait été une très grande partie de ma vie.

« Donc, lors de notre troisième ou quatrième rendez-vous, je lui ai dit que j’avais besoin de savoir quelles étaient ses intentions si notre relation fonctionnait. »