Le Dr Vin Gupta encourage les vaccinés J&J à recevoir un rappel Pfizer ou Moderna

Le Dr Vin Gupta, unité de soins intensifs et pneumologue, a déclaré à CNBC qu’il encourageait déjà les patients qui ont reçu le vaccin Johnson & Johnson Covid en une seule injection à recevoir une injection de rappel Pfizer ou Moderna au milieu de l’augmentation spectaculaire des cas de variante delta aux États-Unis

Gupta, professeur à l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington, a déclaré à « The News with Shepard Smith » que « AstraZeneca, lorsqu’il est combiné avec un booster Pfizer ou Moderna, montre d’énormes niveaux de protection contre delta, en termes de les niveaux d’anticorps qui sont générés chez les patients. »

« Je pense que ces J&Jer uniques devraient avoir l’opportunité, pendant que nous terminons notre essai clinique … Je dis déjà à mes patients de le faire, s’ils peuvent y avoir accès. »

Les commentaires de Gupta font suite à un nouvelle étude d’un laboratoire de l’Université de New York Mardi qui soulève de sérieuses questions sur l’efficacité du vaccin à dose unique de J&J contre la variante delta hautement contagieuse. L’étude de NYU n’est pas encore évaluée par des pairs, mais a révélé que les niveaux d’anticorps chez ceux qui ont reçu le vaccin J&J peuvent être suffisamment bas pour être moins protecteurs.

La correspondante de CNBC, Meg Tirrell, a interviewé l’auteur principal de l’étude, le Dr Ned Landau, qui lui a dit que l’étude suggère, « on devrait au moins envisager une deuxième vaccination, une deuxième injection » avec le vaccin J&J, soit du même vaccin, ou un de Pfizer ou Moderna.