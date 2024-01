Le Dr Terry Dubrow a essayé Ozempic, mais a arrêté parce que la « joie de manger » lui manquait

la télé

exclusif





Le Dr Terry Dubrow a essayé la tendance Ozempic en cours à Hollywood.

«Je l’ai essayé. J’ai pensé que c’était merveilleux. Je… n’avais pas beaucoup de poids à perdre », a déclaré en exclusivité le chirurgien plasticien de 65 ans à Page Six lors de la promotion de la saison 8 de son E! émission de téléréalité «Botched» avec le Dr Paul Nassif.

“Mais je voulais l’essayer parce que beaucoup de mes patients le prenaient et je voulais voir à quoi ça ressemblait quand on n’est pas diabétique et qu’on n’a que 10 à 15 livres à perdre”, poursuit-il, ajoutant qu’il a vécu « certains effets secondaires » liés à la prise du médicament.

Dubrow a néanmoins souligné qu’il était un « grand fan » du médicament populaire destiné aux patients diabétiques de type 2, mais utilisé par de nombreuses personnes – y compris un nombre croissant de célébrités – pour perdre du poids.

Le Dr Terry Dubrow raconte en exclusivité à Page Six qu’il a essayé – et arrêté – de prendre Ozempic lors de la promotion de la saison 8 de « Botched » avec le Dr Paul Nassif. Page six

«Je pense que c’est un miracle», dit-il. “La plus grande avancée de l’histoire de la médecine.”

Pourtant, une perte de poids accélérée ne valait pas les « nausées légères » ressenties par Dubrow ou, plus important encore, un désintérêt aigu pour la nourriture.

«Je me suis dit: ‘Vous savez quoi, je veux en quelque sorte retrouver mon appétit. Les vacances approchent, je veux m’amuser’ », dit-il à propos de la raison pour laquelle il a arrêté.

“Je voulais voir ce que c’était quand… on n’a que 10 à 15 kilos à perdre”, dit le chirurgien plasticien à propos du médicament à la mode destiné aux patients diabétiques de type 2 mais populaire parmi les célébrités pour ses propriétés amaigrissantes. Casey Durkin/E! Divertissement

« Vous partez en vacances, peut-être que vous ne faites pas d’exercice, que vous mangez trop », précise le professionnel de la santé. “C’était un peu comme : ‘Eh bien, je veux partir en vacances gastronomiques’, ce qui signifie que je veux pouvoir manger à nouveau.”

Ozempic, un médicament d’ordonnance approuvé par la FDA, est l’un des noms de marque du sémaglutide – également connu sous le nom de Wegovy – qui agit sur le cerveau pour maintenir la satiété et supprimer l’appétit.

Dubrow confirme que le médicament lui a coupé l’appétit et « lui a vraiment enlevé… toute la joie de ronger ».

Dubrow dit qu’il a arrêté de prendre le médicament parce que cela « lui prenait vraiment… toute la joie de ronger ». Trae Patton/E! Divertissement

Le docteur – qui est marié à Heather Dubrow, passionnée de champagne et star de « Real Housewives of Orange County » – avertit les utilisateurs actuels et futurs de rester à l’écart de l’alcool.

« On ne peut pas boire dessus », affirme-t-il, reconnaissant le danger signalé de développer une pancréatite pour ceux qui prennent Ozempic tout en s’imbibant.

“Il faut être très prudent avec l’alcool, car des gens sont hospitalisés pour une pancréatite.”

Nassif, un autre chirurgien plasticien de Dubrow et co-vedette de “Botched”, affirme que la perte de poids rapide due à la prise d’Ozempic a provoqué une augmentation du nombre de patients souhaitant éliminer le relâchement cutané. Casey Durkin/E! Divertissement

La co-star de Terry, Nassif, 61 ans, estime qu’Ozempic possède des propriétés qui pourraient éventuellement conduire à « vivre plus longtemps », mais note qu’il a constaté une augmentation du nombre de patients en chirurgie plastique souhaitant qu’il opère une peau affaissée en raison d’une perte de poids rapide.

“Votre peau ne s’adapte pas, donc elle pend”, dit-il à propos de ce qu’il appelle “le corps et le visage d’Ozempic”.

“Ensuite, vous perdez du muscle, vous ne prenez pas assez de protéines et vous avez alors beaucoup de peau pendante.”

“Votre peau ne s’adapte pas, donc elle pend”, dit le médecin à propos de ce qu’il appelle “le corps et le visage d’Ozempic”. Casey Durkin/E! Divertissement

Terry a également traité cette question dans sa pratique. « Pour les patients qui veulent essayer [Ozempic], il faut se rendre compte que sa peau va se détendre beaucoup plus vite », explique-t-il. « Vous allez perdre de la masse musculaire maigre. Vous devez augmenter vos protéines, vous devez vous entraîner.

Dans la saison 8 de « Botched », le duo aborde des sujets bien plus complexes.

Par exemple, dans l’épisode de jeudi, les téléspectateurs ont vu Terry et Nassif aider une jeune femme qui risquait de perdre son œil gauche après 42 tentatives chirurgicales ratées pour réparer son visage à la suite d’un tragique accident de voiture alors qu’elle était adolescente. Ils ont également prêté leurs compétences chirurgicales à une patiente qui s’est fait refaire les seins après une perte de poids massive, mais qui s’est retrouvée avec des seins mal assortis.

Dans la saison 8 de « Botched », le duo aborde des sujets bien plus complexes.

« Lorsque vous participez à une émission télévisée pendant une décennie où vous ne faites que des cas difficiles, cela devient toute votre pratique dans la vraie vie », explique Terry, décrivant la nature rare de sa carrière en médecine et de celle de Nassif.

« Nous disposons désormais d’un ensemble de compétences qui nous permettent de résoudre ces cas incroyablement difficiles », s’enthousiasme-t-il. « Ce qui était autrefois difficile est désormais facile, et ce qui était autrefois impossible est en réalité désormais pratiquement possible. »

“Botched” est diffusé le jeudi à 22 h HE sur E!





Classé sous perte de poids des célébrités

, exclusif

, santé et remise en forme

, la santé des hommes

, ozempique

, Paul Nassif

, télé réalité

, stars de la réalité

, télé réalité

, Terry Dubrow

,

19/01/24







Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo