Le Dr Sheila Reith de Stirling a changé la vie des diabétiques

Aujourd’hui, le Dr Reith, qui a travaillé à Glasgow et à Stirling tout au long de sa carrière, a reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière pour sa contribution à la médecine lors de la cérémonie de la fierté de Grande-Bretagne.

Ce fut un moment d’inspiration dans les toilettes d’une gare de Londres et cela a changé la vie des diabétiques du monde entier.

Les diabétiques de type 1 ne peuvent pas produire suffisamment d’insuline naturellement et dépendent d’un certain nombre d’injections chaque jour pour combler le déficit.

Le Dr Reith a déclaré qu’elle savait dès le départ que l’idée avait un « énorme potentiel » pour rendre la vie plus facile aux les diabétiques .

Depuis, elle est devenue une méthode couramment utilisée pour prendre de l’insuline et continue d’être utilisée à ce jour, aux côtés d’inventions plus modernes telles que pompes à insuline .

En 1981, les essais du stylo ont commencé et, en deux ans, le premier stylo à insuline commercial au monde – Penject – a été lancé sur le marché.

Elle a ajouté : « Je travaillais aux côtés de John Ireland mais aucun de nous n’avait les compétences nécessaires pour fabriquer un appareil de mesure, alors nous avons recruté John Paton – il a inventé l’appareil qui ressemblait à un stylo-bille, où si vous appuyiez sur le bouton au bout tu aurais deux unités [of insulin] ».

À partir de là, elle a développé l’idée avec le Dr John Ireland et le Dr John Paton alors qu’elle travaillait au Southern General Hospital de Glasgow en 1978.

« Nous retirons cela et extrayons l’insuline d’un flacon ou d’une bouteille en verre – c’était assez brutal. Je pensais que c’était médiéval, il doit y avoir une meilleure façon. »

« Pendant que j’étais là-bas, je pensais que l’équipement que nous utilisions était incroyablement primitif. Vous aviez une seringue en verre avec une aiguille en acier que vous envoyiez pour qu’elle soit affûtée et vous deviez les faire bouillir sur la cuisinière et les conserver dans une fiole. .

Aujourd’hui âgée de 86 ans, le Dr Reith n’a pas pu se rendre à la cérémonie de cette semaine à Londres, mais son fils Alistair a reçu cet honneur en son nom.

Dans un communiqué, elle a remercié son défunt mari David et leurs enfants pour leur soutien, et a déclaré qu’elle était « merveilleusement chanceuse » d’avoir travaillé avec un certain nombre de collègues talentueux.

Après avoir rejoint le Stirling Royal Infirmary dans les années 1980, elle a continué à travailler à l’amélioration des soins du diabète, notamment en développant une base de données informatique des patients diabétiques et en contribuant au lancement d’un centre d’éducation sur le diabète qui promouvait les soins multidisciplinaires pour les personnes atteintes de cette maladie.

Elle a obtenu un CBE en 2023.

Le Dr Elizabeth Robertson, directrice de la recherche chez Diabetes UK, a déclaré : « L’idée du Dr Reith et sa détermination à donner vie au stylo à insuline ont changé à jamais le visage de l’insulinothérapie et des soins du diabète, bénéficiant à un trop grand nombre de personnes pour qu’on puisse les compter.

« Quiconque a la chance de rencontrer le Dr Reith ne peut qu’être impressionné par sa générosité d’esprit et son humilité pour son rôle dans cette formidable innovation. »