Le Dr Seuss est une icône bien-aimée qui a également dessiné des trucs extrêmement racistes

L’auteur et illustrateur américain Dr Seuss (Theodor Seuss Geisel, 1904–1991) est assis à sa table à dessin dans son bureau à domicile avec une copie de son livre Le chat dans le chapeau à La Jolla, Californie, le 25 avril 1957. | Gene Lester / Getty Images

Le débat sur le Dr Seuss, a expliqué.

Mardi, la maison d’édition Dr. Seuss Enterprises a annoncé qu’elle cesserait de publier six livres du Dr. Seuss qui contiennent des images offensantes. Dans le communiqué, qui a été publié le jour de l’anniversaire de l’auteur, l’éditeur a déclaré avoir pris sa décision après avoir travaillé avec un panel d’experts, y compris des éducateurs, au service de sa mission «de soutenir tous les enfants et familles avec des messages d’espoir, d’inspiration, l’inclusion et l’amitié. »

Les six livres mis sur les tablettes sont tous des œuvres relativement obscures dans le canon de Seuss: Et penser que je l’ai vu sur Mulberry Street, Si je courais le zoo, Piscine de McElligot, Sur Beyond Zebra!, Oeufs brouillés Super!, et Quizzer du chat. Classiques bien-aimés comme Le chat dans le chapeau et Oh, les endroits où vous irez! rester intacte. Mais la décision, qui a provoqué un énorme tollé dans l’infosphère de droite, fait partie d’un débat plus large qui fait rage dans la communauté de la littérature pour enfants.

Pendant des décennies, les œuvres du Dr Seuss (de son vrai nom Theodor Seuss Geisel) ont été considérées à la fois comme des classiques de l’enfance emblématiques et des bastions du libéralisme. Ils sont félicités pour leur célébration de tout ce qui nous différencie, et les livres de Seuss comme Horton entend un qui et Les éternuements apparaissent fréquemment dans les programmes de lutte contre le racisme destinés aux enfants.

Mais ces dernières années, la marque Dr. Seuss a perdu un peu de son éclat. Read Across America Day, une journée annuelle de programmation conçue par la National Education Association pour inciter les enfants à lire, est traditionnellement organisée le ou vers le 2 mars, anniversaire de Geisel. Il comporte généralement beaucoup d’attirail Cat in the Hat et d’autres marques Seuss bien-aimées. Mais lorsque le contrat de la NEA avec Dr. Seuss Enterprises a expiré en 2018, il a choisi de ne pas renouveler les conditions, ce qui a entraîné la distribution de beaucoup moins de produits dérivés de Dr. Seuss dans différentes écoles. Et cette année, la NEA s’est complètement éloignée du Dr Seuss. Au lieu de cela, il utilise Read Across America Day pour mettre en lumière les livres pour enfants d’auteurs de couleur.

Et maintenant, le Dr Seuss Enterprises a décidé de cesser de publier six des livres du Dr Seuss, qui contiennent tous des caricatures racistes.

Notamment, dans Si je courais le zoo, le narrateur déclare son intention de mettre un «chef» (illustré comme un homme dans un turban) exposé dans le zoo; deux personnages africains sont représentés comme des singes; et un groupe de personnages asiatiques, décrits comme «des assistants qui portent tous leurs yeux en biais» de «pays que personne ne peut épeler», portent un animal en cage sur la tête. Les autres livres contiennent des caricatures orientalistes similaires.

D’autres images douteuses se retrouvent dans le travail du Dr Seuss, y compris certains de ses classiques les plus appréciés. Et en dehors de ses livres pour enfants, dans sa carrière de caricaturiste politique et de publicitaire, le Dr Seuss a souvent dessiné des caricatures racistes et utilisé des insultes racistes dans ses légendes.

Alors que la communauté de la littérature pour enfants se demande comment rendre son canon plus diversifié et inclusif, le Dr Seuss est venu pour un réexamen particulier. Ces livres sont devenus une sorte d’étude de cas sur ce qu’il faut faire avec les auteurs de marque alors que le contexte social entourant leur travail change. Ou, plus précisément: que faites-vous avec un ensemble de classiques adorés qui promeuvent explicitement des valeurs comme la tolérance et l’amour pour tous – mais qui sont également semés d’idées racistes?

Certaines des caricatures politiques du Dr Seuss étaient sans vergogne libérales et en avance sur leur temps. D’autres étaient extrêmement racistes.

Le travail du Dr Seuss pour les adultes comprend des images assez racistes sans ambiguïté. L’équipe mari et femme Katie Ishizuka et Ramón Stephens, qui dirigent la bibliothèque de justice sociale Conscious Kid, ont développé une étude sur l’histoire du racisme du Dr Seuss qui comprend un petit échantillon.

Une annonce que le Dr Seuss a dessinée pour l’insecticide Flit mettait en vedette une femme blanche dégoûtée disant à un homme noir: «Vous avez un emploi, sans valeur? Dites, ni ** euh, quand vous occupez un emploi une semaine, les moustiques se brossent les dents avec Flit et aiment ça! »Le Dr Seuss avait tendance à attirer les Noirs comme des cannibales ou des singes, et ils n’étaient pas le seul groupe racial il caricatura.

Bien avant la période précédant la Seconde Guerre mondiale, le Dr Seuss a souvent attiré des Japonais avec des traits animaliers qui constituaient des menaces violentes pour l’Amérique, les appelant «Japs», et les sous-titrait avec des lignes amusantes qui remplaçaient leurs R par des L. «Velly Scary Jap-in-the-Box», lit-on dans la légende d’un dessin animé d’un Japonais sortant d’une boîte intitulée «JAP WAR THREAT». Il a également dessiné des caricatures de personnes juives au nez surdimensionné causant le chaos partout où ils allaient en exigeant des prix plus bas.

Notamment, le Dr Seuss a également dessiné des caricatures décriant les lois de Jim Crow, les politiques de l’Allemagne nazie et l’isolationnisme américain. Les caricatures politiques du Dr Seuss, Maus l’auteur Art Spiegelman écrit dans l’avant-propos du livre de 1999 Le Dr Seuss entre en guerre, «Insulte contre l’isolationnisme, le racisme et l’antisémitisme avec une conviction et une ferveur qui font défaut dans la plupart des autres pages éditoriales américaines de l’époque.» En fait, selon Spiegelman, le Dr Seuss a dessiné «pratiquement les seules caricatures éditoriales en dehors de la presse communiste et noire qui dénonçaient les politiques militaires de Jim Crow et l’antisémitisme de Charles Lindbergh».

Le Dr Seuss était du bon côté de l’histoire à bien des égards – et il a également dessiné beaucoup de choses vraiment virulemment racistes. C’est son héritage en tant que dessinateur.

Mais qu’est-ce que cela signifie pour son héritage en tant qu’auteur pour enfants?

Il y a très peu de caractères de couleur dans les livres pour enfants du Dr Seuss. Celles qui apparaissent sont des caricatures racistes.

Il n’y a pas beaucoup de caricatures raciales dans les livres pour enfants du Dr Seuss, principalement parce qu’il n’y a pas beaucoup de personnages non blancs dans les livres pour enfants du Dr Seuss. Dans leur étude, Ishizuka et Stephens ont compté 45 caractères de couleur parmi les 2240 personnages humains qui apparaissent dans les 50 livres du Dr Seuss, ce qui équivaut à seulement 2%. Notamment, tous ces personnages sont des hommes. Il n’y a pas de filles ou de femmes de couleur dans le canon du Dr Seuss.

Et lorsque des personnages de couleur apparaissent dans ces livres, ils apparaissent comme des caricatures raciales. Dans leur étude, Ishizuka et Stephens ont constaté que les 45 caractères de couleur étaient soit subordonnés, exotifiés, déshumanisés ou une combinaison des trois. Les personnages du Dr Seuss, des chariots de couleur pour les personnages blancs brandissant un fouet, s’habillent de turbans et de «chapeaux de riz paddy» et ne parlent jamais à voix haute. La plupart d’entre eux sont des caricatures orientalistes, et les deux qui ne le sont pas sont des personnages africains dessinés comme des singes dans Si je courais le zoo.

Et l’intérêt du Dr Seuss pour les caricatures raciales influence une partie du reste de son travail d’une manière qui n’est plus visible pour les lecteurs occasionnels – en particulier en ce qui concerne le chat au chapeau, cette icône de l’humour fou et du surréalisme seussien.

Il y a une histoire d’origine classique pour Le chat dans le chapeau. Selon les biographes de Seuss Judith et Neil Morgan, le Dr Seuss a été inspiré par un voyage chez ses éditeurs. Il avait été chargé d’écrire un manuel de lecture qui attirerait les lecteurs réticents désireux d’apprendre, et il s’est retrouvé frappé par l’apparence de l’opérateur d’ascenseur: une femme portant des gants blancs avec un sourire sournois. C’est cette femme, selon la légende, qui a inspiré le chat.

Dans son étude de la longueur d’un livre Le chat au chapeau était-il noir?, Le professeur anglais Philip Nel note que la femme en question, Annie Williams, était noire. Et Nel soutient que le Dr Seuss, qui a joué dans des spectacles de ménestrel à l’université, a utilisé Williams comme base pour un personnage dont le look emblématique serait enraciné dans l’imagerie du spectacle de ménestrel américain et du blackface.

«Le parapluie du chat (qu’il utilise comme canne) et le sens de la mode scandaleux le lient à Zip Coon, ce foppish ‘dandy nègre du nord’», écrit Nel. «Sa cravate souple rouge vif rappelle les cravates à pois de Fred Astaire au visage noir dans Temps de swing (1936) et de Mickey Rooney au visage noir Babes dans les bras (1939). Son chapeau à rayures rouges et blanches évoque le chapeau de Rooney dans le même film ou les chapeaux des clowns ménestrels dans l’image silencieuse. En route pour Bloomingdale Asile. »

Pour être clair, je ne dis pas que Le chat dans le chapeau est définitivement raciste, ou que quelqu’un doit être raciste pour lire Le chat dans le chapeau à leurs enfants. (Je suggérerais, cependant, que ce contexte rend cette intrigue dans la suite où le chat étale de l’encre noire partout dans la maison, puis les enfants lui crient de tuer les taches un peu inconfortable, à la lumière de l’histoire raciale du façon dont les Noirs, la saleté et l’encre sont associés dans la culture pop américaine.)

Mais l’exemple du chat au chapeau est illustratif. Il montre comment un homme imprégné d’idées et d’images racistes pourrait finir par reproduire les mêmes images dans un support aussi innocent qu’un livre conçu pour apprendre aux enfants à lire, tout en épousant les idéaux libéraux de tolérance et d’amour pour tous. Et cela montre comment cette imagerie peut nager de façon subliminale à travers notre culture populaire, séparée de son contexte, sans que nous en soyons jamais pleinement conscients.

Contrairement aux affirmations de Fox News, ni la National Education Association ni le Dr Seuss Enterprises ne tentent d’annuler le Dr Seuss. Les six livres restants sont également obscurs dans son canon, et le reste de ses classiques bien-aimés restent imprimés, dans les librairies et dans les bibliothèques scolaires. Ses livres seront toujours enseignés dans les écoles. Il continue d’être le rare auteur si emblématique que son nom de plume est un nom de marque littéral.

Mais le monde de la littérature jeunesse est en train de déterminer à quel point le Dr Seuss devrait être au centre de son écosystème alors que notre culture réévalue les idées racistes qui s’expriment très clairement à travers son travail pour adultes et sans doute à travers son travail pour les enfants. Et, par extension, il est en train de déterminer comment il veut gérer les nombreux autres morceaux de littérature pour enfants bien-aimés qui incluent des attitudes raciales néfastes: des livres comme la série Little House de Laura Ingalls Wilder, avec son traitement lourd des peuples autochtones; les livres de Narnia, avec leurs méchants du Moyen-Orient profondément inconfortables; les fantasmes redface de Peter Pan.

Ces livres sont des institutions de littérature pour enfants, des livres que les gens rêvent de présenter à leurs enfants. Et maintenant, l’aile progressiste du monde de la littérature pour enfants s’efforce de trouver des moyens de situer ces livres dans le paysage de la littérature pour enfants qui permettront aux enfants de les apprécier sans se laisser aveugler par leur racisme.

C’est un travail complexe, pas facilement réductible à une poignée de extraits sonores scandaleux de chaque côté de l’allée politique. Mais il est peu probable que, alors que la littérature pour enfants se débat avec ce dilemme, quiconque sera considérablement blessé parce qu’il ne peut pas trouver une copie imprimée de Piscine de McElligot.

Inscrivez-vous à la newsletter The Weeds. Tous les vendredis, vous obtiendrez une explication d’une grande histoire politique de la semaine, un aperçu des recherches importantes récemment publiées et des réponses aux questions des lecteurs – pour vous guider à travers les 100 premiers jours de l’administration du président Joe Biden.