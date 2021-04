Des efforts pour développer des registres numériques de vaccins Covid sont en cours, y compris un groupe de haut niveau soutenu par Microsoft et le Clinique Mayo connu comme le Initiative relative aux certificats de vaccination . La coalition a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle espérait rendre disponible la technologie qu’elle développe en mai .

Il est peu probable que les cartes papier des CDC que les gens reçoivent actuellement lorsqu’ils reçoivent leurs injections de Covid ne les coupent pas non plus, a-t-il déclaré. « Ceux-ci sont disponibles sur eBay en ce moment … donc les gens n’accepteront pas les cartes comme preuve de vaccination. »

Les informations sur les vaccins Covid administrés sont actuellement entrées dans le même système utilisé par les Centers for Disease Control and Prevention pour suivre les vaccinations pédiatriques, a expliqué Gottlieb. « Le problème avec le système est qu’il n’a jamais été conçu pour être vraiment accessible aux consommateurs, de sorte que les consommateurs n’ont vraiment aucun moyen pour le moment d’obtenir les informations prouvant qu’ils ont été vaccinés. »

« Toute la discussion sur les passeports vaccinaux a été balayée par de nombreuses inquiétudes quant à savoir si elles seront utilisées ou non pour limiter l’accès des gens à des choses qu’ils feraient autrement », a déclaré Gottlieb, membre du conseil d’administration de Pfizer, qui en fait un. des trois vaccins Covid autorisés pour une utilisation d’urgence aux États-Unis Les vaccins de Moderna et Johnson & Johnson sont les deux autres. « Le cas d’utilisation de ces informations est susceptible de permettre l’accès à des choses qui, autrement, seront restreintes. »

Divulgation: Scott Gottlieb est un contributeur de CNBC et est membre du conseil d’administration de Pfizer, de la start-up de tests génétiques Tempus, de la société de technologie de la santé Aetion Inc. et de la société de biotechnologie. Illumina. Il est également coprésident de Norwegian Cruise Line Holdings‘ et Royal Caribbean« Healthy Sail Panel » de « Healthy Sail Panel ». L’Associated Press a contribué à ce rapport.